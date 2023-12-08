Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.3 комментария
Тренер сборной России: Cледует отказаться от участия в ОИ в Париже на предложенных условиях
Старший тренер сборной РФ по спортивной гимнастике Родионенко отреагировала на допуск россиян к Олимпиаде–2024
Старший тренер российской команды по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала унизительными условия для допуска спортсменов из России до Олимпийских игр.
Комментируя решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских атлетов до Олимпиады–2024 в Париже в нейтральном статусе, Родионенко заявила, что это не стало прорывом, поскольку МОК «сохранил те же жесточайшие унизительные условия, которые ранее звучали в рекомендациях международным федерациям», передает ТАСС.
Тренер выразила мнение, что россиянам следует отказаться от участия в Играх на таких условиях.
«Что касается гимнастов, то нам еще нужно туда попробовать отобраться через этапы Кубка мира. Думаю, что показать высокий результат будет очень сложно. Спортсмены вынуждены будут выступать под большим психологическим давлением при неоднозначном судействе, думаю», – добавила Родионенко.
Ранее МОК допустил российских атлетов к Олимпиаде–2024 в Париже в нейтральном статусе.