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Олимпийское золото партнера Родниной продали на акуционе
RR Auction: Золотая медаль Олимпиады фигуриста Зайцева продана почти за 100 тыс. долларов
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Золотая медаль советского фигуриста Александра Зайцева, завоеванная на Олимпийских играх 1980 года в американском Лейк Плэсиде, была продана за 93748 долларов, сообщается на сайте аукциона RR Auction.
На лицевой стороне награды с надписью «XIII зимние Олимпийские игры» изображена поднятая рука, держащая олимпийский факел на фоне горы и олимпийских колец, передает РИА «Новости». На реверсе изображены надпись «Лейк-Плэсид 1980», эмблема Игр и сосновая ветвь с шишками. Внизу выгравировано название вида спорта «парное фигурное катание» с именем спортсмена на кириллице.
Зайцев, выступавший в паре с Ириной Родниной, является также победителем Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке.
Напомним, в сентябре 2021 года один из автомобилей BMW X3, подаренный российскому призеру Олимпийских игр-2020 в Токио, был продан на следующий день.
Польша получила надлежащий ответ на претензии из-за слов Путина
Российский посол Андреев: МИД Польши получил надлежащий ответ на претензии к выступлению Путина
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МИД Польши получил надлежащий отпор в ответ на претензии Варшавы из-за слов президента России Владимира Путина о польской истории и подарке Сталина, сообщил посол Сергей Андреев после визита в польское внешнеполитическое ведомство.
Андреев заявил, что заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский предъявил претензии из-за заявлений Путина о Польше.
По словам посла, польский дипломат получил надлежащий отпор, разъяснения видения России истории ХХ века, и поведения польских властей в связи с конфликтом на Украине, передает ТАСС.
Андреев отметил, что было зафиксировано полное отсутствие взаимопонимания и совершенно разные подходы и к вопросам современной политики, и к вопросам истории. Он также сказал, что никакой ноты вручено не было, ему высказали устное неудовольствие.
Посол обратил внимание, что польская сторона зациклилась на словах российского лидера о том, что Польша получила свои западные земли благодаря позиции Иосифа Сталина на Ялтинской и Потсдамской конференциях, остальное сказанное Владимиром Путиным не вызвало у них возражений и протестов.
Ранее российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши после слов президента Владимира Путина о том, что республика благодаря решению Иосифа Сталина получила значительную часть своих западных земель.
Напомним, президент Путин в пятницу заявил, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории.
При этом российский лидер напомнил, что Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина. По словам президента, Варшава подзабыла об этом, но Россия готова напомнить.
В российских магазинах заметили массовую шринкфляцию
Депутат Чернышов заявил о шринкфляции в магазинах после проведения закупки молочной продукции
Вице-спикер ГД от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов после закупки в московских магазинах молочной продукции обнаружил массовую шринкфляцию – снижение количества товара в упаковке при сохранении цены, в 122 торговых точках столицы.
Политик рассказал, что 87 % ассортимента молочной продукции в супермаркетах продается в упаковках объемом 925-950 миллилитров, при этом тара визуально неотличима от «честного» литра молока, передает РИА «Новости».
Он отметил, что крупы расфасованы в пачки по 450 и 900 граммов вместо привычных 500 граммов и 1 кг в 97 процентах случаев, а вес и объем указан мелким шрифтом, в то время как цена – крупным.
Чернышов заявил, что покупатели могут поддержать законопроект «О честной цене» фото и видео из магазинов, примеров шринкфляции достаточно.
Ранее юрист раскрыл основные способы обмана покупателей в продуктовых магазинах.
Российские войска ударом по академии ВСУ во Львове уничтожили иностранных наемников
Минобороны: Российские войска ударом по академии ВСУ во Львове уничтожили иностранных наемников
ВС России в результате группового удара высокоточным оружием уничтожили в академии сухопутных войск ВСУ во Львове польских и немецких наемников, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Минобороны подтвердило, что большое количество польских и немецких наемников было уничтожено высокоточным ударов во Львове 6 июля, следует из данных в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что всего за время СВО было уничтожено около 4990 иностранных боевиков, еще 4910 иностранных военных сбежали, и уехали с Украины. Также Минобороны пообещало, что ВС России будут продолжать целенаправленное уничтожение иностранных наемников на территории Украины.
Ранее СМИ сообщали, что в ходе российского удара по академии во Львове поражены казармы, где было до 800 бойцов ВСУ и наемников из западных учебных центров.
Грызлов: Заявления Варшавы расцениваются как подготовка к провокации
Грызлов: Заявления Варшавы про усиление военного присутствия у Белоруссии нельзя расценить иначе как подготовку к провокации
Действия польского руководства невозможно определить иначе как подготовку к масштабным агрессивным действиям, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Польша заявила о наращивании военного присутствия на границе с Белоруссией и о построении новых оборонительных сооружениях там, напомнил Грызлов, передает ТАСС.
Эти высказывания «с точки зрения военной науки» невозможно классифицировать иначе как «подготовку к провокациям или более масштабным агрессивным действиям», указал дипломат.
Он добавил, что Варшава и Запад в целом должны осознавать, что Россия и Белоруссия готовы отразить любую угрозу вне зависимости от ее характера и масштаба.
Россия в полном соответствии с союзническими обязательствами будет отстаивать суверенитет Белоруссии всеми доступными силами и средствами, подчеркнул Грызлов.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Варшава может ввести контроль на западных территориях Украины, разместив там свои войска.
Военкоры показали «мясные штурмы» ВСУ
Украинские окопы у поселка Клещеевка рядом с Артемовском завалены телами, видео с беспилотника показали российские военные корреспонденты.
ВСУ каждый день пытаются бросить своих бойцов в «мясные штурмы», чтобы прорвать южный фланг Артемовска, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».
На одном из участков противника уничтожает батальон «Призрак» 4 бригады ЛНР. При корректировке с беспилотников бойцы батальона накрывают идущих украинских военных, а также их окопы.
Орбан предрек крах экономик Британии, Франции и Италии
Премьер Венгрии Орбан: Великобритания, Франция и Италия покинут десятку экономик мира к 2030 году
К концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, на саммите ЕС и Латинской Америки, он «своими глазами видел и своими ушами слышал», что самыми частыми выражениями в словаре латиноамериканских лидеров были «геноцид коренных народов», «рабство», передает РИА «Новости».
Он назвал Евросоюз «слабым и богатым союзом», который боится конкуренции, не может больше «выходить на ринг», что ведет к изоляции, экономическому, политическому и культурному гетто.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что весь мир проходит сейчас через трудные испытания, которые смогут пережить только сильные народы, а слабые погибнут.
В США сказали, что ждет ВСУ под Харьковом
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Россия летом уничтожит последние резервы ВСУ под Харьковом
Последние резервы украинских военнослужащих вскоре будут уничтожены под Харьковом, заявил бывший советник шефа Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube признался, что его не удивит, что уже в августе российские силы окружат Харьков. По его словам, сразу после этого ВС России укрепятся под городом и будут дожидаться атаки последних резервов ВСУ, которые «будут перемолоты русскими точно так же, как и на южном направлении фронта», передает РИА «Новости».
Украинский конфликт, по его словам, завершится, как только НАТО покинет республику и перестанет оказывать дестабилизирующее влияние у российских рубежей. Украина в таком случае, уверен эксперт, должна стать нейтральным дружественным России государством, которое не примыкает к какому-либо военному блоку.
В середине июля бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о своей уверенности в том, что ВС России смогут освободить Днепропетровск, Одессу и Харьков.
При прорыве трубы с кипятком в московском ТЦ погибли четыре человека
При прорыве трубы с кипятком в московском ТЦ «Времена года» погибли четыре человека
В ходе ЧП с прорывом водопровода с горячей водой в торговом центре Москвы «Времена года» погиби четыре человека, сообщили медики.
В ходе ЧП погибли четыре человека, заявили медики ТАСС.
Глава города Сергей Собянин в своем Telegram-канале подтвердил гибель четырех человек.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших, и указал, что на месте продолжают работу спасатели.
По данным телеканала 360, на втором этаже центра, где расположены холодильники, есть человек, который просит о помощи.
Ранее сообщалось, что в московском ТЦ прорвало трубу с горячей водой, в помещении заблокированы люди.
Макаревич призвал израильтян выйти на улицы из-за плохой работы почты в стране
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Вокалист «Машины времени» Андрей Макаревич (иноагент) возмутился плохой работой почты Израиля, он предположил, что жителям страны следует выходить на улицы из-за такого сервиса.
Макаревич в своем Facebook (принадлежит экстремистской Meta, заблокирован) указал, что с интересом следит за политической жизнью в Израиле, и отметил, что «все это очень важно».
Вместе с тем он пожаловался на работу различных сервисов, для получения документов необходимо ждать «два месяца», указал он. Доставка из магазинов может задерживаться на неделю или может вообще не приходить, но платить за нее нужно обязательно, добавил музыкант.
Макаревич рассказал, что ждал шесть месяцев из России посылку с костюмом для путешествий, ботинками и фотоаппаратом. Когда отправление пришло в Израиль, он «выдержал двухмесячную уникальную по содержанию переписку» с отделением почты. После этого посылка отправилась назад, но пошлину в 2 тыс. евро все равно пришлось уплатить.
По его словам, уникальным для него стало отношение израильтян к подобному сервису. «Так вас это устраивает? А если нет – почему вы против этого не выходите на улицы?», – задал он вопрос подписчикам.
Макаревич указал, что «считается дурным тоном говорить о недостатках израильской жизни, если ты не прожил тут минимум лет 20», но отметил, что платит налоги и не понимает, чем заслужил «такое неуважение».
«И как полноправному гражданину Израиля, мне бы очень хотелось на своем веку увидеть решение этой проблемы. Ну и судебной реформы», – заключил музыкант.
В мае Макаревич заявлял, что не будет больше выступать в России.
Ранее пресса сообщала, что уехавшая в Израиль певица Алла Пугачева продолжает получать пенсию в России и не может рассчитывать на социальное пособие пенсионера в Израиле.
Минобороны сообщило о гибели журналиста от кассетных боеприпасов ВСУ
Минобороны: ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами журналистов, корреспондент Ростислав Журавлев погиб
Украинские военные ударили по группе журналистов «Известий» и РИА «Новости», готовивших материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами поселков в Запорожской области, погиб корреспондент Ростислав Журавлев, сообщило Минобороны.
Удар был нанесен 22 июля около 12.00, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Ранения получили четыре журналиста, их оперативно эвакуировали в медучреждения Минобороны, там им оказывается медицинская помощь. Отмечается, что артиллерийский удар был нанесен кассетными боеприпасами.
Журналист РИА «Новости» Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.
У других пострадавших состояние средней тяжести, угрозы жизни нет.
Захарова заявила о спланированной атаке на журналистов, при которой погиб военкор Журавлев
Захарова: Обстрел журналистов, при котором погиб военкор Журавлев, произошел не случайно
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Все указывает, что атака на российских журналистов, в ходе которой погиб военкор Ростислав Журавлев, произошла не случайно, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Корреспонденты собирали материалы для репортажа об обстрелах ВСУ населенных пунктов в Запорожской области кассетными боеприпасами, напомнила Захарова. Ее слова приводятся в Telegram-канале МИД.
Поставляющие киевскому режиму ракеты дальнего действия Вашингтон, Лондон и Париж лишь на словах выражают обеспокоенность безопасностью сотрудников СМИ, а на деле же они – «спонсоры террористов», указала Захарова.
У Москвы нет иллюзий в отношении того, что профильные международные структуры закроют глаза на это преступление, это делает их «соучастниками террористического беспредела Киева», подчеркнула дипломат.
Она добавила, что виновные в смерти Журавлева понесут заслуженное наказание, меру ответственности разделят и те, кто «поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы».
Украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами в субботу российских журналистов, погиб корреспондент Ростислав Журавлев.
Детонация боеприпасов на складе в Крыму произошла в результате атаки беспилотника
Аксенов: В Крыму в результате атаки беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов
В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
В своем Telegram-канале Аксенов заявил, что будет эвакуировано население в радиусе 5 километров от места ЧП, также приостановлено движение на Крымской железной дороге.
По его словам, вся оперативная информация будет размещаться на официальных ресурсах Республики Крым.
Ранее глава Крыма Аксенов сообщил, что беспилотники ВСУ попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму.
Эксперты: Русофобы пытаются разжечь в России конфликт на межнациональной почве
Украину и Запад уличили в попытке разогреть в России конфликт на межнациональной почве
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После неудач на фронте Украина и Запад пытаются подорвать единство в российском обществе, разыгрывая тему религиозных и межнациональных конфликтов, считают российские эксперты. Накануне в Москве группа верующих устроила шествие от Московской исторической мечети. Так они отреагировали на серию рейдов в молельных домах против мигрантов. Эту тему сразу подхватили украинские медиа.
«Провал украинского наступления на фронте опять заставил вернуться украинцев к пониманию простой истины, что победить Россию на поле боя нельзя и что можно рассчитывать только на подрыв внутреннего единства в российском обществе. Самая здесь очевидная и первоочередная цель – это подорвать межнациональный мир и посеять межрелигиозную рознь», – считает Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Как отмечает депутат в своем блоге, технология брать какой-нибудь мелкий эпизод из правоохранительной области и интерпретировать в духе того, что арестовали не преступника, а именно мусульманина – известна давно. «После этого возопить, что это какой-то беспредел, что с этим нужно обязательно бороться, что нужно всем восставать, выходить на защиту своего, на защиту веры и так далее», – добавил Матвейчев. Он рассказал, что «подобную симулированную истерию» только что мы наблюдали во всех националистических пабликах, «причем как со стороны так называемых русских националистов, так и со стороны экстремистских мусульманских пабликов».
«Начало этой истерии положили украинские каналы, которые, казалось бы, вообще далеко от места происшествия, но их почему-то это очень сильно волнует <…>. Однако провокация опять не удалась», – указал депутат.
По оценке Матвейчева, «ни на какие гигантские митинги народ не вышел, а авторитетные мусульманские лидеры либо мудро промолчали, понимая, что их хотят использовать, либо выступили в примирительном духе, осознавая подоплеку всех этих событий и подчеркивая ценность межнационального мира».
«Хотя очередная провокация не удалась, это не значит, что новых провокаций не будет. Грубо говоря, ципсошникам больше просто не за что зацепиться, кроме как за межнациональные отношения, и они, конечно, будут продолжать бить в эту точку. Ну а всем нам нужно извлечь уроки и каждый раз обращать внимание на то, кто хайпует на этой теме и для чего он это делает», – уверен Матвейчев.
В том, что именно Украина и Запад заинтересованы в подобных провокациях, уверен член Общественной палаты России Максим Григорьев. По его словам, победить Россию на поле боя невозможно и «в этих условиях у коллективного Запада остается в запасе единственная стратегия – попытаться развалить Россию изнутри, сыграть на внутренних противоречиях».
«И эта линия сегодня очевидно просматривается в попытках разыграть религиозную тему внутри многоконфессионального российского общества. Рейды против мигрантов, вызвавшие широкий общественный резонанс – подходящая почва. Очевидно, что украинские ЦИПсО получили новые «методички»: усиленно подсвечивать эту тему в инфополе, стараясь вовлечь в обсуждение максимальное количество российских политических, общественных и религиозных деятелей, разогреть конфликт эмоциональными и резкими высказываниями и мнениями», – считает Григорьев.
Он напомнил, что российские граждане «всегда отличались уважительным отношением к представителям всех мировых религий». «Народы нашей страны веками вместе жили и работали на благо страны. Мы прекрасно понимаем, что все конфликты, в которых замешана религиозная составляющая – инициированы и запущены извне, вспомним хотя бы противостояние с радикальными исламистами на Кавказе», – подчеркнул эксперт.
Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что не поддерживает «подобные стихийные инициативы, даже если они совершаются с благой целью». По словам главы Кадырова, проявление своей позиции и выражение мнения возможны, но такие действия должны быть выполнены культурно и организованно, чтобы привлечь внимание заинтересованных органов.
Кадыров предостерег, что «всегда найдутся проплаченные подстрекатели, которые сделают все, чтобы спровоцировать беспорядки». «Не удивлюсь, если такие там действительно были. Это также становится поводом для искусственного раздувания темы проплаченными Западом иноагентами», – отметмл Кадыров.
Накануне появилась информация о том, что группа мужчин прошла от Московской исторической мечети по Большой Татарской улице. Вызванные к мечети сотрудники полиции и Росгвардии не препятствовали шествию. Поводом для недовольства стали действия столичных полицейских во время рейда 7 июля в молельном доме в Котельниках.
Ликвидирован захвативший дом в Подмосковье мужчина
Пробравшийся в дом в Московской области вооруженный мужчина уничтожен, сообщили в Главном управлении МВД по региону.
Мужчину ликвидировали при штурме, сообщили в ГУ МВД РИА «Новости».
Ранее в МВД указывали, что в поселке Шервуд в Подмосковье вооруженный человек попытался взять в заложники полицейского и двух сотрудников ЧОП. Заложникам удалось уйти, в доме начался пожар из-за коктейлей Молотова, которые были с собой у мужчины.
Через некоторое время там начался штурм.
Балицкий рассказал об обстоятельствах гибели военкора Журавлева
Врио губернатора Балицкий: Военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев погиб при обстреле гражданской машины
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Военный корреспондент РИА «Новости» Константин Михальчевский получил ранения в Запорожской области во время обстрела со стороны ВС Украины, в ходе которого погиб другой военкор агентства Ростислав Журавлев, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
По словам Балицкого, ВСУ обстреляли гражданскую машину с журналистами на пути из Васильевки к селу Владимировка. Погиб военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев, фотограф агентства Константин Михальчевский получил ранения, он находится в больнице, передает ТАСС.
В свою очередь, председатель СЖР Владимир Соловьев заявил, что погибшего военкора следует наградить орденом Мужества, и пообещал помощь семье, а также ходатайствовать перед верховным главнокомандующим о награде для Журавлева.
Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные ударили по группе журналистов «Известий» и РИА «Новости», готовивших материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами поселков в Запорожской области, погиб корреспондент Ростислав Журавлев.