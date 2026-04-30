Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.
Мишустин рассказал о развитии аэровокзалов Северного Кавказа
Мишустин: В Дагестане обновят терминалы аэропортов «Грозный» и «Уйташ»
Развитие аэровокзальной инфраструктуры на Северном Кавказе активно продолжается, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Он сообщил, что уже обновлены терминалы аэропортов «Владикавказ», «Шпаковское» в Ставрополе и «Минеральные воды», передает РИА «Новости».
В ближайших планах – реновация аэровокзалов в Грозном и Уйташе в Дагестане.
Мишустин также отметил, что через три года начнет работу первый аэропортовый комплекс «Архыз» в Карачаево-Черкесии, который будет построен «с нуля».
Особое внимание уделяется созданию Национальной Кавказской тропы, охватывающей основные точки притяжения путешественников. «В рамках форума уже детально обсуждали проект по созданию Национальной Кавказской тропы. Большой участок – от Дербента до Сочи – почти 2,5 тысячи километров», – подчеркнул Мишустин.
По его словам, проект затрагивает ключевые природные объекты – Эльбрус, Мамисон, Ведучи и Кезеной-Ам. Уже обустроено более 220 километров тропы, а до конца текущего года планируется привести в порядок еще столько же. Всего к концу 2026 года будет готово порядка 220 километров маршрута, что создаст новые возможности для туризма в регионе.
Ранее Мишустин заявил о росте значения Северного Кавказа в экономике России. Он призвал обновить систему курортов Северного Кавказа.