Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.
Мишустин призвал обновить систему курортов Северного Кавказа
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости масштабного обновления системы санаторно-курортного лечения на Северном Кавказе.
Он напомнил, что президент неоднократно поручал анализировать состояние санаториев региона, который славится своими здравницами, передает РИА «Новости».
По его словам, на сегодняшний день в Северо-Кавказском федеральном округе действует около 160 крупных здравниц, большинство из которых расположены в Ставропольском крае.
Глава правительства подчеркнул, что к модернизации санаториев необходимо активнее привлекать бизнес-структуры. Мишустин отметил, что на прошлом заседании правительственной комиссии уже обсуждалась задача серьезного обновления всей системы санаторно-курортного лечения в регионе совместно с частными инвесторами.
Премьер также выделил значительный туристический потенциал Северного Кавказа. «Другой очень важный сектор экономики, который мы всегда подробно обсуждаем в рамках заседания Правительственной комиссии и поддержке которого уделяем особое внимание, – это туризм. Потенциал его здесь значителен на Северном Кавказе», – заявил он.
Мишустин добавил, что регион выгодно отличается своим географическим положением, что позволяет развивать как оздоровительный и пляжный, так и экстремальный отдых, включая горные лыжи, сноуборд и альпинизм. За последние годы здесь была создана мощная инфраструктура для всесезонных туристических кластеров – таких как Архыз, Домбай, Эльбрус и молодой курорт Мамисон, которые ежегодно привлекают десятки и сотни тысяч туристов.
Ранее Мишустин заявил о росте значения Северного Кавказа в экономике России.