Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.4 комментария
Физик Криштоп: Скорость ветров над Гренландией достигает 400 км/ч
Воздушные потоки в нижних слоях стратосферы над крупнейшим островом планеты – Гренландией – разгоняются до 400 км/ч благодаря столкновению контрастных температурных масс, сообщил профессор кафедры «Общая физика» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Виктор Криштоп.
Рекордные показатели скорости воздуха фиксируются на высоте от девяти до 12 км, пояснил ученый ТАСС.
Пилоты пассажирских лайнеров часто используют это природное явление для существенной экономии топлива во время трансатлантических перелетов.
«В регионе над Северной Атлантикой сталкиваются два контрастных воздушных потока: холодный арктический воздух и теплый, приносимый океаническим течением Гольфстрим. Чем больше перепад температур, тем выше скорость воздуха, и именно над Гренландией он достигает пиковых значений, разгоняя струйный поток до 350-400 км/ч – такие скорости регулярно фиксируют пилоты, использующие попутные ветра для экономии топлива», – сказал собеседник.
При этом абсолютным рекордсменом Солнечной системы по силе ураганов признан Нептун, где потоки разгоняются до 2 тыс. км/ч.
Астроном Евгений Бурмистров отметил, что газовый гигант совершает оборот вокруг оси всего за 16 часов. Кроме того, недра планеты выделяют в 1,6 раза больше энергии, чем получают от Солнца, что создает колоссальные перепады давления.
Ранее Бурмистров рассказывал, что планеты Солнечной системы оказывают гравитационное воздействие на само Солнце, вызывая эффекты, сравнимые с лунными приливами, и поддерживая стабильность ее 11-летнего цикла.