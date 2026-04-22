Евродепутат Блаха назвал Россию свободной и демократичной страной

Tекст: Ольга Иванова

Политик поделился своими планами в беседе с телеведущим Риком Санчесом, передает RT.

«Теперь я буду преподавать в МГИМО... И я очень этим горжусь, потому что Россия свободнее, чем Евросоюз», – заявил парламентарий.

Словацкий деятель обратил внимание на повсеместные увольнения авторитетных преподавателей из европейских университетов. По его словам, репрессии касаются специалистов, выражающих собственное мнение и критикующих действия Израиля в секторе Газа.

Сам политик также лишился должности в Словацкой академии наук. Причиной увольнения стало написание книг о Владимире Ленине, Карле Марксе и Эрнесто Че Геваре.

В заключение парламентарий признался, что испытывает чувство стыда за лицемерие и двойные стандарты европейских властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы словацкой партии Smer Любош Блаха поддержал идею объединения с Венгрией и Чехией против политики Брюсселя.

Депутат Европарламента призвал европейских лидеров к поиску компромисса с Россией.

После визита в Москву политик назвал ложью западные стереотипы о российской бедности.