Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.
Евродепутат Блаха назвал Россию свободной и демократичной страной
Член Европейского парламента от Словакии Любош Блаха решил стать преподавателем московского вуза, он также назвал Россию свободной и демократичной страной.
Политик поделился своими планами в беседе с телеведущим Риком Санчесом, передает RT.
«Теперь я буду преподавать в МГИМО... И я очень этим горжусь, потому что Россия свободнее, чем Евросоюз», – заявил парламентарий.
Словацкий деятель обратил внимание на повсеместные увольнения авторитетных преподавателей из европейских университетов. По его словам, репрессии касаются специалистов, выражающих собственное мнение и критикующих действия Израиля в секторе Газа.
Сам политик также лишился должности в Словацкой академии наук. Причиной увольнения стало написание книг о Владимире Ленине, Карле Марксе и Эрнесто Че Геваре.
В заключение парламентарий признался, что испытывает чувство стыда за лицемерие и двойные стандарты европейских властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы словацкой партии Smer Любош Блаха поддержал идею объединения с Венгрией и Чехией против политики Брюсселя.
Депутат Европарламента призвал европейских лидеров к поиску компромисса с Россией.
После визита в Москву политик назвал ложью западные стереотипы о российской бедности.