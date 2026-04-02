В Ленобласти опровергли загрязнение в Финском заливе из порта Усть-Луга
Сообщения о якобы разливе нефти с терминалов в Усть-Луге в акватории Финского залива не соответствуют действительности, сообщили в администрации Ленинградской области.
Глава комитета государственного экологического надзора региона Рамила Агаева пояснила, что информация о якобы локальном загрязнении у Липово в Сосновом Бору –это провокация, пишут «Вести».
Утечек не фиксируется. Утром в субботу специалисты проведут осмотр этой территории, чтобы детально проанализировать все данные.
Агаева отметила, что фото не позволяют проверить информацию о загрязнении, поскольку нужно оценить, есть ли у вещества в воде характерные запах, консистенция, цвет и особая пленка.
На этой неделе порт Усть-Луга в Ленобласти получил повреждения после атаки украинских БПЛА. Средства противовоздушной обороны сбивали десятки дронов, пытавшихся атаковать портовую инфраструктуру.