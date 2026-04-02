Европа установила абсолютный рекорд импорта СПГ
Европа в марте установила абсолютный рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) за все время наблюдений на фоне затянувшегося отопительного сезона и грядущих трудностей на рынке СПГ из-за ближневосточного конфликта, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
Европа зафиксировала абсолютный рекорд по импорту сжиженного природного газа в марте, передает ТАСС. Согласно данным Gas Infrastructure Europe, объем поставок СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему Европейского союза составил около 13,7 млрд куб. м. Этот показатель на 15% выше, чем в феврале, и на 8% превышает результат марта 2025 года.
Предыдущий максимум по поставкам был достигнут в мае 2025 года и составлял 12,85 млрд куб. м. Отмечается, что существенный рост импорта связан с затянувшимся отопительным сезоном, а также с прогнозируемыми трудностями на рынке из-за конфликта на Ближнем Востоке.
По итогам первого квартала 2026 года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы продолжают оставаться на рекордной отметке, превысив 38 млрд куб. м. Этот результат оказался на 13% выше, чем за аналогичный период 2025 года.
Ранее цена газа в Европе в марте выросла в 1,5 раза из-за конфликта на Ближнем Востоке.