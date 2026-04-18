  ВС России поразили используемую ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру
    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны
    Эксперт рассказал о последствиях возобновления перекрытия Ираном Ормуза
    Лавров высмеял название коалиции союзников Киева
    Захарова отреагировала на искажение истории Киевом пословицей про урода
    Иран вернул военный контроль над Ормузским проливом
    Лавров назвал цель операции США в Иране
    Убивший полицейского в Оренбургской области дезертир арестован
    Сергей Лавров рассказал о человеческом жесте Мадлен Олбрайт
    На Украине придумали план действий на случай возвращения России в футбол
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху

    Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.

    Сергей Брилев Сергей Брилев В истории с секретным письмом внука Рауля Кастро что-то не сходится

    Появление новости про письмо от Рауля-внука Трампу ровно под юбилей битвы при Плайя-Хирон, когда в 1961 году гаванские кубинцы разделались с десантом кубинцев майямских, выглядит подозрительно.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке

    Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.

    18 апреля 2026, 15:34 • Новости дня

    Сальдо заявил о курсе Зеленского на эскалацию конфликта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский взял курс на эскалацию конфликта и лишь иногда делает вид, что готов на переговоры, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо заявил, что Владимир Зеленский взял курс на эскалацию конфликта и не проявляет реальной заинтересованности в мирном урегулировании на Украине, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Зеленский взял курс на увеличение напряженности и никоим образом не заинтересован, и не видно в его действиях, что он заинтересован в мирном урегулировании процесса». По словам губернатора, киевский режим лишь изредка имитирует готовность к переговорам, однако конкретных шагов в этом направлении не предпринимает.

    Губернатор считает, что подобные заявления из Киева – это попытка отвлечь внимание от происходящего на фронте и активизировать усилия по созданию новых средств уничтожения. Сальдо также подчеркнул, что, по его мнению, киевский режим создает условия для гибели людей повсеместно, а не только в специально отведённых местах, как это делали нацисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политологи объяснили внезапный интерес Владимира Зеленского к миру попыткой отвлечения внимания от коррупционного скандала.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал маловероятным завершение украинского конфликта в текущем году из-за влияния западных элит.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов обвинил украинского лидера в намеренном затягивании мирных переговоров ради устранения политических соперников.

    15 апреля 2026, 18:44 • Новости дня
    Минобороны назвало адреса европейских производителей БПЛА для ударов по России
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    Минобороны России предоставило список названий и адресов украинских и совместных предприятий в Европе, где изготавливают БПЛА и комплектующие для Украины. В ведомстве заявили: «Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», передает ТАСС

    Среди компаний, попавших в опубликованный перечень, значатся «Файер пойнт» и «Хорайзон тех» в Британии (Лондон, Милденхолл, Лестер), «Да Винчи авиа» и «Эйрлоджикс» в Германии (Мюнхен), «Корт» в Дании (Стевринг), а также компании в Литве (Вильнюс), Латвии («Терминал аутономи» в Риге), Нидерландах («Дестинус» в Хенгело), Польше («ГП Антонов», «Укрспецсистемз» в Мелеце и Тарнуве), Чехии («Девиро» в Праге и Колине).

    На этих предприятиях выпускаются различные модели беспилотников, такие как FP-1, FP-2, «Стикер», «Да Винчи», «Анубис», «ХаКи» АК-1000, AQ-400 «Коса», «Рута», Ан-196 «Лютый», RAM-2X, «Булава». Минобороны также отметило, что украинские предприятия сотрудничают с зарубежными компаниями для поставок комплектующих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Украина запустила дроны по Ельцу Липецкой области, в результате чего погиб один человек и пострадали пятеро.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что сопредельные государства являются прямыми соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике.

    16 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Кнутов назвал способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Tекст: Анастасия Куликова

    Чтобы остановить масштабные европейские поставки беспилотников, необходимо поражать морские контейнеры, которые везут суда, следующие на Украину, а также выводить из строя железнодорожное полотно, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Минобороны сообщило о резком наращивании производства БПЛА Европой для ВСУ.

    «Сообщение Минобороны о «ползучем превращении» Европы в стратегический тыл Украины следует рассматривать вместе с заявлением Сергея Лаврова о планах стран Запада создать новый военный блок, в котором Киеву будет отведена ведущая роль», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, в складывающейся ситуации России придется действовать более жестко.

    Собеседник указал, что европейские предприятия производят не только дроны и комплектующие к ним, но и компоненты крылатых ракет, в частности «Фламинго» и «Сапсан», которые впоследствии применяются Украиной для ударов по объектам гражданской инфраструктуры России. «Европейцы должны понимать, что они фактически являются соучастниками преступлений, которые совершаются против нашей страны», – акцентировал Кнутов.

    Как считает собеседник, заявление Минобороны стало предупреждением для Европы. «Если оно не подействует, то военно-политическим руководством страны, среди прочего, может быть принято решение о переходе к силовым методам», – осторожно допускает спикер. По его мнению, нарушить производственные цепочки – невоенными методами – непростая задача.

    «Европейцы какие-то детали производят сами, а какие-то – закупают у Китая», – уточнил аналитик. Кнутов предположил, что можно было бы обсудить с Пекином, чтобы такие поставки либо вовсе не осуществлялись, либо предусматривали конструктивные изменения, не позволяющие применять их в военных целях.

    На этом фоне эксперт предлагает еще один способом противодействия передачи Украине дронов – нарушение логистики. «Европейские страны поставляют украинской стороне БПЛА как в собранном, так и в разобранном виде. Последние – это, как правило, аппараты самолетного типа. Их последующая сборка производится зачастую в подвалах жилых домов. Другими словами, противник использует мирных жителей как «живой щит», – уточнил Кнутов.

    Из-за этого, по его мнению, необходимо поражать морские контейнеры, которые везут суда, следующие из европейских портов на Украину, а также выводить из строя железнодорожное полотно. «То есть задача – препятствовать доставке грузов», – добавил собеседник.

    Наконец, чтобы противодействовать уже имеющимся на руках у ВСУ дронам, следует активнее охотиться на операторов беспилотников, а также наносить удары по местам их подготовки. «На сегодняшний день обнаружение дроноводов происходит с помощью визуальных систем, когда мы вычисляем, откуда примерно вылетел БПЛА. В идеале было бы хорошо создать аппаратуру, которая бы позволяла пеленговать местонахождение специалистов, каналы, по которым идет управление», – рассуждает эксперт.

    Кроме того, России следует создать рубеж ПВО от Баренцева до Черного морей. «Это трудоемкая и дорогостоящая работа. Но противник не собирается отказываться от своих целей по нанесению нам ущерба», – заключил Кнутов.

    Ранее российское военное ведомство заявило, что руководство ряда европейских стран решило нарастить производство и поставки Украине беспилотников для ударов по территории России. Соответствующее решение было принято на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ.

    «Существенное увеличение выпуска БПЛА для киевского режима спланировано за счет расширения финансирования расположенных на территории европейских стран «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов», – говорится в заявлении Минобороны.

    В Москве действия Европы расценивают как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины.

    В министерстве подчеркнули, что воплощение планов атак по территории России «с применением произведенных Европой якобы «украинских» БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям». «Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией», – отметили в пресс-службе Минобороны.

    Ведомство опубликовало адреса и названия филиалов украинских и совместных предприятий, где производят дроны для ВСУ. «Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», – указало МО.

    По данным российской стороны, беспилотники для ударов по России производят в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. В Испании компоненты собирают на предприятии в Мадриде, в Италии – на четырех заводах, в том числе в Венеции. Филиалы украинских компаний, производящих дроны, расположены в восьми странах Европы. Комплектующие также поставляют из Германии, Турции, Израиля, Испании, Италии и Чехии.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал перечень заводов в Европе списком потенциальных целей. «Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры», – написал он в соцсетях.

    Примечательно, что на Украине признают, что беспилотники, применяемые ВСУ, производятся только из иностранных компонентов на импортном оборудовании, а Украина – лишь «пользователь». Об этом в начале апреля заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень экстремистов и террористов).

    Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» страны Европы пообещали выделить 4 млрд долларов на укрепление ПВО и более 1,5 млрд долларов на БПЛА.

    По информации РИА «Новости», в зоне проведения СВО противник использует все больше и больше дронов именно европейского производства. Если раньше поставка снарядов, ракет, боеприпасов и техники была основной статьей расходов на содержание ВСУ иностранными государствами, то теперь европейцы сами производят и присылают дроны-камикадзе, в основном самолетного типа, рассказал источник агентства.

    Сообщается, что предприятия Литвы, Латвии и Эстонии за несколько месяцев отправили украинской армии крупную партию готовых беспилотных аппаратов и комплектующих для их сборки. Так, литовская UAB Tomiksas поставила 5 тыс. компонентов, а UAB Lokmita – 1350 модулей тепловизионных камер для дронов, эстонская Meridein Grupp OU и латвийская ELKO Grupa AS – 3900 готовых аппаратов. Литовские предприятия Remtika UAB и Dialog LT UAB передали 1650 беспилотников и 4 тыс. пропеллеров, а NT Service UAB – 980 систем радиоэлектронной борьбы.

    Тем временем, как сообщил посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник, в период с 6 по 12 апреля жертвами ударов ВСУ стали 29 граждан России. Всего пострадали 199 мирных жителей, ранения получили 170 человек, включая 12 несовершеннолетних, среди погибших есть дети.

    18 апреля 2026, 14:12 • Видео
    Иран открыл Ормуз. Войне конец?

    Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    16 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Чехия вызвала российского посла из-за списка производителей дронов
    Tекст: Ольга Иванова

    Чешское внешнеполитическое ведомство затребовало разъяснений от дипломатического представителя Москвы после обнародования перечня европейских предприятий, выпускающих беспилотные летательные аппараты.

    Глава министерства иностранных дел республики Петр Мацинка пригласил российского дипломата для беседы, передает URA.RU. Причиной такого шага стала недавняя публикация Министерством обороны России подробного списка производителей дронов в европейских государствах.

    «В связи с докладом Министерства обороны Российской Федерации и последующими комментариями заместителя председателя Совета безопасности и бывшего президента Дмитрия Медведева министр иностранных дел Петр Мацинка принял решение вызвать посла России в Праге для разъяснения этих заявлений чешской стороне», – отмечается в официальном сообщении ведомства.

    В среду Минобороны РФ назвало адреса европейских производителей БПЛА для ударов по России.


    16 апреля 2026, 17:52 • Новости дня
    МИД назвал главного спонсора милитаризации Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкое правительство заняло лидирующие позиции в милитаризации Киева на фоне заявлений о расширении стратегического партнерства в оборонной сфере, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Берлин стал абсолютным лидером в вопросах обеспечения киевского режима оружием, передает РИА «Новости». Дипломат подчеркнула ключевую роль немецкой стороны в продолжении боевых действий.

    «Неплохо было бы также напомнить, что ФРГ превратилась в главного спонсора войны, главного спонсора милитаризации Украины», – сказала она в ходе брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Владимир Зеленский договорились о совместном выпуске дронов.

    Берлин профинансирует производство дальнобойных вооружений на украинской территории.

    В Кремле заявили о давней косвенной вовлеченности Германии в данный конфликт.

    15 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Нарышкин рассказал, когда на Украине настанет справедливый мир

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска в ближайшее время потеряют возможность противостоять российской армии, что приведет к скорому установлению справедливого мира, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин спрогнозировал скорое поражение армии противника, передает РИА «Новости».

    Выступая в Калининграде, глава ведомства подчеркнул неизменность целей Москвы. «Россия хочет установить мир на территории Украины и это неоднократно доказывает... Не за горами дни, когда вооруженные силы Украины утратят способность к организованному сопротивлению, и тогда наступит справедливый мир», – заявил он.

    При этом руководитель СВР обратил внимание на реакцию Запада на перспективу скорого урегулирования конфликта. По его словам, ряд государств Евросоюза, а также европейская бюрократия выступают категорически против такого мирного исхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин призвал Владимира Зеленского принять справедливые мирные предложения Москвы.

    Ряд европейских стран пытается сорвать процесс урегулирования украинского конфликта.

    План мирного соглашения включает демилитаризацию и безъядерный статус соседнего государства.

    16 апреля 2026, 13:18 • Новости дня
    Эксперт: Европа использует Украину как пусковую площадку для ударов дронами по России

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Одним из эффективных способов противодействия БПЛА ВСУ является уничтожение дроноводов ударами по учебным центрам и полигонам. Что же касается непосредственным поставок аппаратов из Европы, их пресечение осложняется децентрализацией логистики, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Минобороны России сообщило о росте производства в Европе БПЛА для ВСУ.

    «Бороться с массовым производством БПЛА в Европе нужно дипломатическими методами. Но если они не работают, то, видимо, могут быть использованы и военные решения», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что нормы, принятые на Второй мирной конференции в Гааге в 1907 году, запрещают не вовлеченным в конфликт странам размещать у себя военные производства для воюющей стороны. В противном случае их нейтралитет утрачивается.

    «В этом случае возникает вопрос оценки дипломатических и политических рисков. Военно-политическому руководству предстоит решить, насколько удар по производствам является уместным с точки зрения дальнейшего вовлечения стран в конфликт», – заметил спикер. Он также обратил внимание на то, что список производств БПЛА опубликовал не МИД, а Минобороны. Это, судя по всему, предполагает военное решение задачи.

    Аналитик признал, что Украина за счет работы предприятий, вынесенных в западные страны, уже опережает Россию по количеству применяемых беспилотников. «Производственная база остается неповрежденной, а украинская территория используется исключительно как пусковая площадка для беспрепятственных атак БПЛА по России», – добавил он.

    Анпилогов также указал на трудность задачи по лишению европейских фабрик необходимых комплектующих, поскольку в БПЛА используются не только военные, но и гражданские компоненты. «Одно дело – фабрика, собирающая беспилотники, другое – завод, производящий, например, модули GPS или микроконтроллеры, используемые даже в холодильниках и стиральных машинах. Во втором случае, по сути, речь идет о мирном объекте», – заметил он.

    Нарушить цепочки поставок компонентов БПЛА тоже непросто, поскольку их логистика максимально децентрализована, уточнил спикер. «Это движущиеся объекты, не имеющие фиксированного местоположения. Конечно, было бы удобно уничтожить склад, на котором хранятся тысячи беспилотников. Но их, как правило, доставляют контейнеровозами, где основная часть товара – невоенная», – продолжил эксперт.

    Аналитик также напомнил о важности уничтожения дроноводов. «Наиболее эффективными мне видятся удары по учебным центрам, где концентрируются не только рекруты, но и инструкторы, представляющие для России наибольшую опасность из-за своего опыта. Судя по регулярным заявлениям украинской стороны об уничтожении полигонов с живой силой, ВС России решают эту задачу довольно успешно», – резюмировал собеседник.

    Ранее Минобороны России заявило, что руководство ряда европейских стран решило нарастить производство и поставки Украине беспилотников для ударов по российской территории. Решение было принято на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки бойцов ВСУ.

    Выпуск наращивается за счет расширения финансирования украинских и совместных предприятий в Европе. Ведомство расценивает ситуацию, как «намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению стран в стратегический тыл Украины».

    В министерстве подчеркнули, что происходящее ведет к непредсказуемым последствиям» и потенциальному «втягиванию этих стран в войну с Россией». Ведомство также опубликовало адреса и названия предприятий. «Европейской общественности следует ясно понимать истинные причины угроз их безопасности», – указали в Минобороны.

    По данным России, беспилотники производят в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. Также компоненты делают в Мадриде и Венеции. Филиалы украинских компаний, производящих дроны, расположены в восьми странах Европы. Комплектующие также поставляют из Германии, Турции, Израиля, Испании, Италии и Чехии.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал перечень заводов в Европе списком потенциальных целей. «Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры», – написал он в соцсетях.

    Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» страны Европы пообещали выделить 4 млрд долларов на укрепление ПВО и более 1,5 млрд долларов на БПЛА.

    По информации РИА «Новости», в зоне СВО противник использует все больше дронов именно европейского производства. Раньше поставка снарядов, ракет, боеприпасов и техники была основной статьей расходов на содержание ВСУ иностранными государствами. Теперь европейцы сами производят и присылают дроны-камикадзе, в основном самолетного типа.

    Предприятия Литвы, Латвии и Эстонии за несколько месяцев отправили ВСУ крупную партию готовых БПЛА и комплектующих для их сборки. Так, литовская UAB Tomiksas поставила 5 тыс. компонентов, UAB Lokmita – 1350 модулей тепловизионных камер, эстонская Meridein Grupp OU и латвийская ELKO Grupa AS – 3900 готовых аппаратов. Литовские Remtika UAB и Dialog LT UAB передали 1650 беспилотников и 4 тыс. пропеллеров, а NT Service UAB – 980 систем РЭБ.

    Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник сообщал, что в с 6 по 12 апреля жертвами ударов ВСУ стали 29 граждан России. Всего пострадали 199 мирных жителей, ранения получили 170 человек, включая 12 несовершеннолетних, погибли 29 человек, в том числе трое детей.

    16 апреля 2026, 05:20 • Новости дня
    При атаке дронов в Туапсе погибли двое детей
    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Туапсе погибли двое детей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Кондратьев в Max сообщил о гибели детей пяти и 14 лет. «Террористическая атака беспилотников по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух несовершеннолетних», – сообщил глава региона. Он выразил соболезнования семьям погибших и поручил местным властям оказать им всестороннюю поддержку.

    По предварительным данным, ранения получили двое взрослых, которым сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.

    Он указал, что ночью Краснодарский край вновь подвергся массированному удару вражеских беспилотников. В Туапсе обломки повредили один многоквартирный и пять частных домовладений. Местная администрация оперативно разворачивает пункт временного размещения для пострадавших жителей.

    Кроме того, обломки дронов упали на территории промышленных предприятий в районе морского порта. В сочинском поселке Лоо части аппаратов повредили навес и выбили окна в двухэтажном доме, однако там обошлось без пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Шебекинском округе Белгородской области четыре человека получили серьезные ранения в результате ударов украинских беспилотников по частному дому и легковому автомобилю. Налет беспилотников на Стерлитамак привел к гибели пожарного.

    17 апреля 2026, 11:05 • Новости дня
    СК объявил командира бригады ВСУ Булацика в розыск за ракетный удар по Брянску
    Tекст: Вера Басилая

    Командиру 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко Евгению Булацику (внесен Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), которого уже заочно арестовали, вменяют причастность к ракетной атаке на Брянск, в результате которой погибли восемь человек, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Следственный комитет установил причастность Евгения Булацика, командира 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ВСУ, к ракетной атаке на Брянск и Брянскую область 10 марта, следует из сообщения СК России в Max

    Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что в отношении Булацика вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по делу о совершении террористического акта.

    По словам Петренко, он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

    Следствие также уточнило, что Булацик ранее был заочно осужден на 18 лет лишения свободы за бомбардировку нефтеперерабатывающего объекта в Брянской области.

    По данным СК, 10 марта 2026 года украинские военные нанесли удар по Брянску и Брянской области с применением не менее 16 ракет Storm Shadow, произведенных совместно Британией и Францией.

    В результате украинской ракетной атаки в Брянске погибли шесть человек, еще 37 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

    Суд заочно приговорил Евгения Булацика к 18 годам лишения свободы за приказ сбросить авиабомбы на нефтебазу в Брянской области.

    Позже командир ВСУ получил пожизненный срок за организацию ракетного удара по месту дислокации российских военных в Курской области.

    В декабре 2025 года Южный окружной военный суд назначил ему еще одно пожизненное заключение за совершение 14 терактов на территории России.

    16 апреля 2026, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный ответный удар по объектам ТЭК Украины
    Tекст: Мария Иванова

    В течение суток в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотниками по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), задействованным в производстве крылатых ракет, БПЛА большой и средней дальности.

    Кроме того удары наносились по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение контейнерному терминалу, местам стоянки бронированной техники и испытаний наземных робототехнических комплексов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

    Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб и 270 беспилотников самолетного типа.

    Всего с начала спецоперации уничтожены: 671 самолет, 84 вертолета, 134449 беспилотников, 656 ЗРК, 28923 танка и других бронемашин, 1701 боевая машина РСЗО, 34455 орудий полевой артиллерии и минометов, 59507 единиц спецтехники.

    Напомним, накануне Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ.

    До этого ВС России поразили места хранения и запуска беспилотников ВСУ.

    В конце прошлой недели ВС России поразили склады хранения безэкипажных катеров и беспилотников ВСУ.

    18 апреля 2026, 13:12 • Новости дня
    ВС России поразили используемую ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру
    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах, говорится в сообщении в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб, снаряд американской РСЗО HIMARS и 568 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 135 370 беспилотников, 656 ЗРК, 28 950 танков и других бронемашин, 1 703 боевые машины РСЗО, 34 505 орудий полевой артиллерии и минометов, 59 669 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли шесть ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ

    Ранее ВС России нанесли массированный ответный удар по объектам ТЭК Украины.

    16 апреля 2026, 08:30 • Новости дня
    Киев накрыло густым черным дымом после взрывов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Небо над Киевом после серии взрывов затянуло густым черным дымом, сообщило издание «Страна».

    Небо над Киевом после серии взрывов оказалось затянуто густым черным дымом, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна». В телеграм-канале издания были опубликованы фото и видео, на которых запечатлены масштабный пожар и столбы темного дыма, поднимающиеся над городом.

    С начала суток в Киеве уже дважды объявляли воздушную тревогу. По сообщениям, взрывы были слышны как ночью, так и утром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в украинской столице из-за пожаров образовался густой смог.

    Утром в городе произошли мощные взрывы.

    Местные власти официально оценили качество воздуха как низко загрязненное.

    17 апреля 2026, 01:34 • Новости дня
    Суд в Лондоне начал слушания по делу о подрывах «Северных потоков»
    Tекст: Антон Антонов

    Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне приступил к разбирательству по делу о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщили в лондонском судебном органе.

    Процесс под председательством судьи Клэр Молдер, вероятно, продлится около пяти недель, передает ТАСС.

    Истцом выступает компания Nord Stream. Оператор требует от страхового рынка Lloyd’s of London выплатить 580 млн евро. При этом суд не будет устанавливать виновников диверсии, а сосредоточится исключительно на финансовых вопросах.

    Представители Lloyd’s of London отказываются возмещать ущерб. Страховщики утверждают, что диверсию организовали власти или негосударственные акторы с Украины. По их мнению, инцидент связан с военным конфликтом и попадает под исключения из полиса.

    В свою очередь юристы Nord Stream отвергают эти доводы. Они подчеркивают отсутствие трубопроводов в зоне боевых действий и отрицают их статус как военной цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оператор газопроводов Nord Stream подал в лондонский суд иск к страховым компаниям. Позже компания увеличила сумму финансовых требований к ответчикам. Верховный федеральный суд Германии назвал Украину вероятным заказчиком подрывов трубопроводов.

    18 апреля 2026, 09:19 • Новости дня
    Украинский беспилотник упал рядом с роддомом в Самарской области
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотник упал рядом с роддомом в Новокуйбышевске Самарской области, в здании выбиты стекла, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

    Беспилотный летательный аппарат упал рядом с родильным домом в городе Новокуйбышевск Самарской области, сообщил Федорищев в MAX. В результате инцидента в здании выбиты стекла, однако, по сообщению губернатора, пострадавших нет.

    «Уважаемые жители. Сегодня с раннего утра враг атакует Самарскую область средствами БПЛА», – заявил губернатор. Власти отмечают, что режим угрозы в регионе сохраняется.

    Все дети и пациентки роддома были оперативно переведены в соседние медицинские учреждения. На месте происшествия работает оперативный штаб, организована работа экстренных служб.

    Власти просят жителей при обнаружении беспилотников или их обломков немедленно обращаться по телефону 112. Фото- и видеосъемка самих БПЛА и последствий их применения категорически запрещена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре силы ПВО отразили атаку беспилотников на промышленные предприятия Самарской области.

    В сентябре в результате ночного налета дронов на регион погибли четыре человека.

    В августе обломки двух сбитых вражеских аппаратов нашли в Большечерниговском районе.

    16 апреля 2026, 21:20 • Новости дня
    Захарова: Киев не проявил воли к миру во время пасхального перемирия
    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти продемонстрировали полное нежелание идти на мирное урегулирование в период объявленного российской стороной пасхального перемирия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Вооруженные силы Украины неоднократно нарушали режим прекращения огня, объявленный президентом России Владимиром Путиным по случаю Пасхи, передает РИА «Новости». Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

    «Никакой воли к миру у киевского режима проявлено не было», – заявила дипломат в ходе брифинга. По ее словам, украинская сторона проигнорировала инициативу о временном прекращении боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова назвала предложения Киева о пасхальном перемирии пиар-акцией.

    Украинские военные предприняли попытки атаковать позиции российских войск в ДНР.

    Дипломат обвинила Владимира Зеленского в намеренном использовании американского оружия во время режима тишины.

    18 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    ВСУ по ошибке обстреляли свой лагерь с наемниками под Купянском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня по лагерю своих же наемников из Бразилии.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня по лагерю иностранных наемников из Бразилии на территории села Михайловка под Купянском, сообщает URA.RU со ссылкой на telegram-канал SHOT. . Инцидент произошел из-за ошибки наводчика РСЗО Vampire при вводе координат, что привело к ранению более 30 человек.

    Село Михайловка находится примерно в пяти километрах от Купянска. По данным российских военных, ВСУ регулярно обстреливают Купянск и окрестные населенные пункты ракетами, чтобы сдержать продвижение российских войск.

    Военнослужащие России отмечают, что украинская сторона наносит удары не только по позициям российских подразделений, но и по собственным диверсионно-разведывательным группам, которые пытаются проникнуть в город. Перемещения ВСУ фиксируются российскими беспилотниками, что позволяет отслеживать ситуацию на линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа латиноамериканских боевиков самовольно покинула позиции украинской национальной гвардии у Купянска.

    Российские силовики ликвидировали пятерых бразильских наемников из состава тринадцатой бригады ВСУ.

    Ранее командование украинской армии отправило в атаку на этот город около трехсот иностранцев.

    Европейские авиакомпании и аэропорты могут оказаться без авиационного топлива уже в июне, если ситуация с блокировкой Ормузского пролива не разрешится окончательно. Запасов керосина европейцам хватит всего на шесть недель, оценили в МЭА. Первые признаки дефицита уже налицо: авиакомпании отказываются от ряда маршрутов. Азиатские и ближневосточные перевозчики – тоже не в лучшей ситуации.

    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье

    Кишинев объявил персонами нон грата нескольких членов командования оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Как заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу, основанием послужило «незаконное нахождение военных на территории Молдавии». В экспертной среде ожидают дальнейших провокаций от молдавского руководства в отношении российских миротворцев. Чего добивается Кишинев и какими будут ответные действия России? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны

    Десятки единиц потерянной бронетехники и полный провал изначально масштабных планов – таким оказался результат начатой полтора месяца назад военной операции Израиля против Ливана. Какие цели ставил перед собой ЦАХАЛ и почему эта одна из лучших в мире военных структур потерпела столь обидное поражение?

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

