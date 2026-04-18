В Турции заявили о возможности саммита по Украине только после переговоров

Tекст: Вера Басилая

Источник в турецком правительстве сообщил, что проведение саммита по урегулированию конфликта на Украине возможно лишь после возобновления переговоров между делегациями сторон. В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны принять подобную встречу на своей территории, передает РИА «Новости».

Собеседник агентства подчеркнул, что встреча лидеров сможет состояться лишь после того, как делегации сторон вернутся к переговорному процессу и добьются определенного прогресса.

Он добавил, что именно работа делегаций создаст необходимую основу для будущего саммита. Без предварительных договоренностей и детальной проработки ключевых вопросов на уровне переговорных групп невозможно организовать результативную встречу лидеров.

Источник также отметил, что Турция готова содействовать процессу переговоров и открыта к проведению как встреч делегаций, так и саммита на высшем уровне, если будут созданы подходящие условия.

Ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган выступил с инициативой возобновить мирный дипломатический процесс.

Глава МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии инициатив по урегулированию украинского кризиса.

Лавров заявил, что вопрос возобновления переговоров по Украине сейчас не в приоритете, но Россия не отказывается от встреч и положительно оценивает возможность их возобновления в Стамбуле.