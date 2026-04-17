Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.
Лавров заявил об отсутствии инициатив по урегулированию украинского кризиса
На заседании совета министров иностранных дел СНГ участники рассмотрели текущую ситуацию на мировой арене, включая украинский вопрос и эскалацию на Ближнем Востоке, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подвел итоги прошедшего мероприятия, передает РИА Новости.
«Мы проинформировали наших коллег о последних событиях вокруг усилий по урегулированию украинского кризиса. Здесь сейчас каких-либо конкретных инициатив не наблюдается», – подчеркнул министр.
Кроме того, дипломаты уделили особое внимание ситуации в зоне Персидского залива. Глава МИД пояснил, что стороны детально обсудили беспрецедентный рост напряженности, который был спровоцирован военной агрессией Соединенных Штатов и Израиля против Ирана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД России и Турции обсудили ситуацию вокруг Ирана и Украины. Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник отметил влияние ближневосточного кризиса на украинское урегулирование.