Лавров заявил об отсутствии инициатив по урегулированию украинского кризиса

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подвел итоги прошедшего мероприятия, передает РИА Новости.

«Мы проинформировали наших коллег о последних событиях вокруг усилий по урегулированию украинского кризиса. Здесь сейчас каких-либо конкретных инициатив не наблюдается», – подчеркнул министр.

Кроме того, дипломаты уделили особое внимание ситуации в зоне Персидского залива. Глава МИД пояснил, что стороны детально обсудили беспрецедентный рост напряженности, который был спровоцирован военной агрессией Соединенных Штатов и Израиля против Ирана.

