При атаке дрона на машину в Курской области ранены три человека

Хинштейн сообщил о ранении трёх человек осколками при атаке дрона на автомобиль

Tекст: Вера Басилая

Хинштейн сообщил в Max, что трое мирных жителей пострадали при атаке украинского дрона на машину между Глушковским и Рыльским районами Курской области.

По его словам, среди пострадавших – 67-летний мужчина с осколочными ранениями головы, живота, обеих рук и ног, 62-летний мужчина с ранениями головы, груди, живота, рук и ног, а также 67-летняя женщина с осколочными ранениями правой кисти, предплечья и плеча.

По словам Хинштейна, всем пострадавшим уже оказывается медицинская помощь. В ближайшее время их доставят в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.

Накануне в Глушковском районе Курской области при атаке украинского дрона пострадали два человека.

Днем ранее беспилотники ВСУ ранили троих мирных жителей в Рыльском районе.