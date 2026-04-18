При атаке дрона на машину в Курской области ранены три человека

Хинштейн сообщил о ранении трёх человек осколками при атаке дрона на автомобиль
В результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Курской области были ранены два мужчины и женщина, им оказывается медицинская помощь, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Хинштейн сообщил в Max, что трое мирных жителей пострадали при атаке украинского дрона на машину между Глушковским и Рыльским районами Курской области.
По его словам, среди пострадавших – 67-летний мужчина с осколочными ранениями головы, живота, обеих рук и ног, 62-летний мужчина с ранениями головы, груди, живота, рук и ног, а также 67-летняя женщина с осколочными ранениями правой кисти, предплечья и плеча.
По словам Хинштейна, всем пострадавшим уже оказывается медицинская помощь. В ближайшее время их доставят в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.
Накануне в Глушковском районе Курской области при атаке украинского дрона пострадали два человека.
Днем ранее беспилотники ВСУ ранили троих мирных жителей в Рыльском районе.