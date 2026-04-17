    Варшава научит Будапешт интригам против Брюсселя
    СК объявил командира бригады ВСУ Булацика в розыск за ракетный удар по Брянску
    Стало известно о риске глобального сбоя авиаперевозок из-за дефицита топлива
    Армия США задумалась о создании беспилотных самолетов-заправщиков
    Российские войска освободили Зыбино в Харьковской области
    В Госдуме рассказали о решении об ударах по Европе из-за дронов ВСУ
    Трамп ради мира с Ираном согласился приехать в Исламабад
    Азии и Африке предсказали бум атомной энергетики
    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Выйдут ли США из НАТО

    НАТО – это не только американское оружие и технологии, это обмен разведданными, интегрированные системы управления, стратегическое и тактическое планирование, эффективная работа всех систем вооружения и слаженность объединенной группировки европейских войск. Всего этого Европа самостоятельно не имеет.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Выращенные англосаксами жабы съедят их самих

    Однажды прокси, выращенные для войны с кем-то, слетают с катушек, и все идет не по плану. Эту надпись стоило бы вытатуировать на лбу каждого англосаксонского лидера, будь он президент США или английский премьер.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Ормузский пролив как главные морские ворота планеты

    Морской путь через Ормузский пролив, связывающий между собой Ближний Восток, Индию и Китай – важнейшие культурно-экономические зоны планеты, издавна являлся практически безальтернативным. По нему ходил сказочный Синдбад-мореход, но Трамп пройти сможет вряд ли.

    17 апреля 2026, 13:28 • Новости дня

    Эксперт: Кишинев пошел на провокацию против российских военных

    Политолог Мартынов: Кишинев, объявив российских военных персонами нон грата, нарушил все соглашения

    @ Сергей Кузнецов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В последние годы ротация в оперативной группе российских войск в Приднестровье сильно затруднена из-за действий Кишинева. Внесение командира ОГРВ и его заместителей в список нежелательных лиц призвано еще сильнее осложнить ситуацию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов.

    «Оперативная группа российских войск (ОГРВ) находится в Приднестровье на основании соглашения 1992 года «о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», а также ряда других договоров», – напомнил Алексей Мартынов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Он подчеркнул: утверждение спикера парламента Молдавии Игоря Гросу о том, что российские военные там находятся незаконно, не соответствует действительности. «Гросу либо демонстрирует свою некомпетентность, либо умышленно искажает факты», – считает собеседник. По его мнению, заявление чиновника, как и решение Кишинева объявить командование ОГРВ персонами нон грата – «провокация и нарушение всех правовых соглашений».

    Мартынов указал, что в последние годы ротация в оперативной группе сильно затруднена: «в аэропорту Кишинева военных России просто разворачивают». Внесение командира ОГРВ и его заместителей в список нежелательных лиц призваны еще сильнее осложнить ситуацию, полагает эксперт. «Меры скажутся и на членах семей военнослужащих. Фактически они оказываются запертыми в регионе», – добавил он.

    «Решение Кишинева ведет к эскалации. Я не исключаю, что план разработали вовсе не Гросу или Майя Санду, а те силы, которым очень хочется разжечь приднестровский конфликт», – рассуждает политолог. По его мнению, за всем этим могут стоять Британия или Франция. Собеседник напомнил, что Лондон ранее несколько раз делал «подход к снаряду», в том числе в 2022 году, а Париж стоял за массовой фальсификацией на президентских и парламентских выборах в Молдавии.

    «После объявления командования российских войск персонами нон грата возможны провокации физического плана. Однако до вывода группы дело вряд ли дойдет», – допустил спикер. Он напомнил, что ОГРВ занимается обеспечением безопасности и охраной военных складов в селе Колбасна.

    «Срок годности подавляющей части хранящихся на объекте снарядов истек, и они подлежат утилизации. В одно время обсуждался международный проект строительства завода для этих целей. Но он так и не был реализован», – детализировал Мартынов.

    По его словам, причин тому несколько – «начиная от вороватости молдавских властей и заканчивая тем, что не удалось договориться, кто в итоге будет оператором этого процесса». «Другими словами, вопрос вывода Оперативной группы российских войск ставился разными людьми и в разное время. Однако с практической точки зрения это все еще невозможно», – заключил эксперт.

    Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что командование Оперативной группой российских войск (ОГРВ) в Приднестровье было объявлено персонами нон грата. «Подтверждаю, в этом списке несколько человек. Они объявлены нежелательными лицами в Молдавии по простой причине – российская армия нелегально находится на территории Молдавии», – сказал он.

    Гросу добавил, что теперь попытка выезда «на правый берег» грозит российским офицерам депортацией в Россию без права возвращения. По информации молдавских СМИ, среди персон нон грата – командующий ОГРВ Дмитрий Зеленков и три его заместителя: Дмитрий Опалев, Сергей Мащенко и Сергей Ширшов. Въезд на территорию Молдавии также запрещен начальнику штаба Марату Яруллину и Алексею Богомолову, который руководит полевым банком в Тирасполе.

    Напомним, в Приднестровье находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи – миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

    Летом 2025 года Майя Санду распорядилась лишить молдавского гражданства пятерых жителей, служивших в российской группе войск в Приднестровье. Среди них – Эдуард Мокусей 1974 года рождения, Николай Овсов 1986 года рождения, Александр Приходченко 1976 года рождения, Андрей Саблицов 1982 года рождения и Денис Стефанов 1981 года рождения.

    Тогда же президент Молдавии говорила, что Кишинев готов вернуться к переговорам по Приднестровью только при условии вывода Оперативной группы российских войск. «Главный вопрос – как мы сможем избавиться от российской армии мирным путем. Если найдется такое решение, возможно, появится и геополитическое окно возможностей», – отмечала Санду.

    16 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Кнутов назвал способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Военный эксперт Кнутов: Необходимо нарушить доставку дронов из Европы на Украину

    @ CLEMENS BILAN/EPA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Чтобы остановить масштабные европейские поставки беспилотников, необходимо поражать морские контейнеры, которые везут суда, следующие на Украину, а также выводить из строя железнодорожное полотно, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Минобороны сообщило о резком наращивании производства БПЛА Европой для ВСУ.

    «Сообщение Минобороны о «ползучем превращении» Европы в стратегический тыл Украины следует рассматривать вместе с заявлением Сергея Лаврова о планах стран Запада создать новый военный блок, в котором Киеву будет отведена ведущая роль», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, в складывающейся ситуации России придется действовать более жестко.

    Собеседник указал, что европейские предприятия производят не только дроны и комплектующие к ним, но и компоненты крылатых ракет, в частности «Фламинго» и «Сапсан», которые впоследствии применяются Украиной для ударов по объектам гражданской инфраструктуры России. «Европейцы должны понимать, что они фактически являются соучастниками преступлений, которые совершаются против нашей страны», – акцентировал Кнутов.

    Как считает собеседник, заявление Минобороны стало предупреждением для Европы. «Если оно не подействует, то военно-политическим руководством страны, среди прочего, может быть принято решение о переходе к силовым методам», – осторожно допускает спикер. По его мнению, нарушить производственные цепочки – невоенными методами – непростая задача.

    «Европейцы какие-то детали производят сами, а какие-то – закупают у Китая», – уточнил аналитик. Кнутов предположил, что можно было бы обсудить с Пекином, чтобы такие поставки либо вовсе не осуществлялись, либо предусматривали конструктивные изменения, не позволяющие применять их в военных целях.

    На этом фоне эксперт предлагает еще один способом противодействия передачи Украине дронов – нарушение логистики. «Европейские страны поставляют украинской стороне БПЛА как в собранном, так и в разобранном виде. Последние – это, как правило, аппараты самолетного типа. Их последующая сборка производится зачастую в подвалах жилых домов. Другими словами, противник использует мирных жителей как «живой щит», – уточнил Кнутов.

    Из-за этого, по его мнению, необходимо поражать морские контейнеры, которые везут суда, следующие из европейских портов на Украину, а также выводить из строя железнодорожное полотно. «То есть задача – препятствовать доставке грузов», – добавил собеседник.

    Наконец, чтобы противодействовать уже имеющимся на руках у ВСУ дронам, следует активнее охотиться на операторов беспилотников, а также наносить удары по местам их подготовки. «На сегодняшний день обнаружение дроноводов происходит с помощью визуальных систем, когда мы вычисляем, откуда примерно вылетел БПЛА. В идеале было бы хорошо создать аппаратуру, которая бы позволяла пеленговать местонахождение специалистов, каналы, по которым идет управление», – рассуждает эксперт.

    Кроме того, России следует создать рубеж ПВО от Баренцева до Черного морей. «Это трудоемкая и дорогостоящая работа. Но противник не собирается отказываться от своих целей по нанесению нам ущерба», – заключил Кнутов.

    Ранее российское военное ведомство заявило, что руководство ряда европейских стран решило нарастить производство и поставки Украине беспилотников для ударов по территории России. Соответствующее решение было принято на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ.

    «Существенное увеличение выпуска БПЛА для киевского режима спланировано за счет расширения финансирования расположенных на территории европейских стран «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов», – говорится в заявлении Минобороны.

    В Москве действия Европы расценивают как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины.

    В министерстве подчеркнули, что воплощение планов атак по территории России «с применением произведенных Европой якобы «украинских» БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям». «Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией», – отметили в пресс-службе Минобороны.

    Ведомство опубликовало адреса и названия филиалов украинских и совместных предприятий, где производят дроны для ВСУ. «Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», – указало МО.

    По данным российской стороны, беспилотники для ударов по России производят в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. В Испании компоненты собирают на предприятии в Мадриде, в Италии – на четырех заводах, в том числе в Венеции. Филиалы украинских компаний, производящих дроны, расположены в восьми странах Европы. Комплектующие также поставляют из Германии, Турции, Израиля, Испании, Италии и Чехии.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал перечень заводов в Европе списком потенциальных целей. «Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры», – написал он в соцсетях.

    Примечательно, что на Украине признают, что беспилотники, применяемые ВСУ, производятся только из иностранных компонентов на импортном оборудовании, а Украина – лишь «пользователь». Об этом в начале апреля заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень экстремистов и террористов).

    Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» страны Европы пообещали выделить 4 млрд долларов на укрепление ПВО и более 1,5 млрд долларов на БПЛА.

    По информации РИА «Новости», в зоне проведения СВО противник использует все больше и больше дронов именно европейского производства. Если раньше поставка снарядов, ракет, боеприпасов и техники была основной статьей расходов на содержание ВСУ иностранными государствами, то теперь европейцы сами производят и присылают дроны-камикадзе, в основном самолетного типа, рассказал источник агентства.

    Сообщается, что предприятия Литвы, Латвии и Эстонии за несколько месяцев отправили украинской армии крупную партию готовых беспилотных аппаратов и комплектующих для их сборки. Так, литовская UAB Tomiksas поставила 5 тыс. компонентов, а UAB Lokmita – 1350 модулей тепловизионных камер для дронов, эстонская Meridein Grupp OU и латвийская ELKO Grupa AS – 3900 готовых аппаратов. Литовские предприятия Remtika UAB и Dialog LT UAB передали 1650 беспилотников и 4 тыс. пропеллеров, а NT Service UAB – 980 систем радиоэлектронной борьбы.

    Тем временем, как сообщил посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник, в период с 6 по 12 апреля жертвами ударов ВСУ стали 29 граждан России. Всего пострадали 199 мирных жителей, ранения получили 170 человек, включая 12 несовершеннолетних, среди погибших есть дети.

    16 апреля 2026, 22:34 • Новости дня
    Спикер парламента Молдавии потребовал выслать российских военных из Приднестровья
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что командование оперативной группой российских войск (ОГРВ) в Приднестровье признано нежелательными лицами, поскольку они, по мнению Кишинева, незаконно пребывают на территории Молдавии.

    Командование оперативной группой российских войск (ОГРВ) в Приднестровье было объявлено нежелательными лицами и должно покинуть Молдавию, заявил спикер парламента Игорь Гросу, передает РИА «Новости».

    По его словам, данное решение связано с тем, что российские военные, по мнению молдавских властей, «нелегально находятся на территории Молдавии».

    «Мы приняли решение признать их нежелательными, как только они попадут на правый берег, мы попросим их отправиться домой», – заявил Гросу.

    Ранее СМИ Молдавии сообщили, что командующий ОГРВ Дмитрий Зеленков, его заместители Дмитрий Опалев, Сергей Машенко, Сергей Ширшов, а также начальник Генштаба ОГРВ Марат Ярулин и Алексей Богомолов включены в список нежелательных лиц. Министерство иностранных дел Молдавии уточнило, что решение связано с режимом пребывания российских военных в стране.

    ОГРВ размещена в Приднестровье с начала 1990-х годов и выполняет задачи по охране складов с боеприпасами и миротворческой деятельности. Приднестровье, большая часть населения которого – русские и украинцы, фактически вышло из-под контроля Кишинева после вооруженного конфликта 1992 года и продолжает сохранять особый статус.

    Президент Молдавии Майя Санду назвала вывод Оперативной группы российских войск условием для возвращения к переговорам по Приднестровью.

    Ранее глава государства лишила молдавского гражданства пятерых военнослужащих этого подразделения.

    Посол России в Кишиневе Олег Озеров указал на сведение к минимуму военного присутствия Москвы в регионе.

    17 апреля 2026, 12:48 • Видео
    Китай нашел замену Макрону

    Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    16 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    Шойгу напомнил Прибалтике о праве России на самооборону на фоне атак дронов
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с ростом атак украинских беспилотников.

    «В последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре», – говорится в комментарии Шойгу для СМИ, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобные атаки возможны либо из-за неэффективности западных систем противовоздушной обороны, либо потому, что эти государства сознательно позволяют использовать свое воздушное пространство для ударов по России, фактически становясь соучастниками агрессии против страны.

    Секретарь Совбеза напомнил, что в случае сознательного участия указанных государств Россия может автоматически применять статью 51 Устава ООН, которая предоставляет неотъемлемое право на самооборону в случае вооруженного нападения.

    В марте страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу.

    На прошлой неделе литовский МИД опубликовал совместное заявление глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии, в котором говорится, что эти страны никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство или территорию для атак дронами на объекты в России.

    16 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    Замдиректора МХАТа арестовали по обвинению в растрате средств

    Замдиректора МХАТа Гезерова арестовали по обвинению в растрате средств

    @ Алексей Орлов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Басманный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора Московского Художественного академического театра им. М. Горького Артура Гезерова.

    Гезеров обвиняется в растрате, передает ТАСС.

    «Басманный районный суд города Москвы 16 апреля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гезерова Артура Гезеровича до 8 июня 2026 года», – сообщили агентству в суде.

    В июле прошлого года СМИ сообщили, что СКР возбудил дело о взятке против гендиректора МХАТа Владимира Кехмана.

    16 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Губернатор Белгородской области объявил об уходе в отпуск

    Губернатор Белгородской области Гладков объявил об уходе в двухнедельный отпуск

    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ушел в отпуск на две недели, об этом он сообщил в своих социальных сетях.

    В сообщении в своем канале в Max Гладков отметил, что в последний раз был в подобном отпуске в 2024 году.

    По его словам, все руководство региона, а также сотрудники оперативных служб, МЧС, полиции, «Барс-Белгород» и «Орлан» продолжают выполнять свои задачи по обеспечению безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Гладков подчеркнул, что все необходимые алгоритмы действий уже неоднократно отработаны.

    Исполняющим обязанности губернатора на время отпуска назначен его заместитель – руководитель администрации губернатора Александр Лоренц. Гладков пообещал и в отпуске продолжать информировать жителей о текущих событиях через свои социальные сети.

    Ранее Гладков сообщил о намерении баллотироваться на второй срок в 2026 году.

    16 апреля 2026, 20:38 • Новости дня
    Часть праха Плисецкой и Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часть праха народной артистки СССР Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина была захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает пресс-служба Большого театра.

    По информации СМИ, часть праха была развеяна над рекой Окой, передает «Интерфакс».

    Майя Плисецкая скончалась 2 мая 2015 года в Германии за несколько месяцев до своего 90-летнего юбилея. Родион Щедрин ушел из жизни 29 августа 2025 года в возрасте 93 лет, также в Германии.

    Плисецкая родилась в Москве 20 ноября 1925 года, в 1943 году окончила Московское хореографическое училище и была принята в труппу Большого театра, где с 1960 года стала примой.

    Плисецкая прославилась ролями Одетты-Одиллии в «Лебедином озере», Авроры в «Спящей красавице», Раймонды, Хозяйки медной горы в «Каменном цветке» и Кармен в «Кармен-сиюте». Она удостоилась многочисленных отечественных и международных наград и была полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

    Родион Щедрин, родившийся 16 декабря 1932 года в Москве, был выдающимся композитором, пианистом и педагогом, а также полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Его творческое наследие включает оперы «Мертвые души», «Лолита», балеты «Конек-Горбунок», «Кармен-сюита», «Чайка», «Дама с собачкой» и множество других произведений для театра и кино.

    Майя Плисецкая и Родион Щедрин были женаты с 1958 года, их творческий и семейный союз стал одним из символов отечественного искусства.

    В 2016 году в Москве открыли памятник Майе Плисецкой.

    16 апреля 2026, 19:46 • Новости дня
    Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Оренбуржье полицейских

    Минздрав: Пострадавшие при стрельбе в Оренбуржье полицейские в тяжелом состоянии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Оренбургской области трое полицейских, получивших ранения в результате стрельбы, находятся в стабильно тяжелом состоянии, рассказали в региональном Минздраве.

    «Все трое (пострадавших) находятся в стабильно тяжелом состоянии», – заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, в Оренбургской области один полицейский погиб, еще трое получили ранения при попытке задержания мужчины, находящегося в федеральном розыске.

    16 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    Поставки российского СПГ в Испанию достигли исторического максимума

    El Pais: Испания закупила у России рекордный объем СПГ в марте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объем поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в марте достиг рекордных значений, пишет El Pais.

    Как сообщает El Pais, согласно данным компании Enagas, Испания приобрела у России 9 807 ГВт·ч СПГ, что составляет 26,1% всего объема импорта и на 123% превышает показатель за март 2025 года, передает ТАСС.

    Отмечается, что это крупнейший месячный объем закупок российского газа в истории страны. Даже во время энергетического кризиса 2023 года такие показатели не фиксировались.

    По мнению экспертов газового сектора, причиной роста импорта стали перебои в поставках через Ормузский пролив из-за конфликта между США, Израилем и Ираном. Многие компании и страны ищут альтернативы, а нынешний уровень цен на российский газ делает его более привлекательным.

    Испания выступает не только как конечный покупатель, но и как центр хранения газа с шестью заводами по регазификации. Благодаря этому международные трейдеры могут закупать российский СПГ с целью хранения в Испании. Среди других причин эксперты называют и рост внутреннего потребления газа в Испании.

    Ранее глава итальянской компании Eni Клаудио Дескальци призвал ЕС приостановить запрет импорта российского СПГ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим не рассматривает шаги по возобновлению импорта российского газа, несмотря на энергетический кризис.

    16 апреля 2026, 14:45 • Новости дня
    Суд закрыл буфеты в двух театрах Москвы на 90 суток
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тверской районный суд Москвы закрыл буфеты в двух театрах столицы на 90 суток за несоблюдение санитарных норм.

    «Постановлениями Тверского районного суда города Москвы от 14 апреля ООО «Форт» и ООО «Нур коктейль бар и галерея» признаны виновными в совершении административных правонарушений, им назначено административное наказание в виде приостановления деятельности на срок 90 суток», – сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

    В ходе проверки контролирующие органы зафиксировали, что в буфете одного из театров не обеспечены поточность технологических процессов и санитарное состояние оборудования. Холодильники и технологические устройства оказались в неудовлетворительном состоянии.

    Второй буфет, по данным проверки, допустил хранение просроченных продуктов и неправильную уборку помещений с нарушением требований к использованию дезинфицирующих средств.

    Согласно открытым источникам, бар Noor работает в одном здании с Электротеатром «Станиславский», а ООО «Форт» обслуживает буфет Театра имени Моссовета.

    В прошлом году Роспотребнадзор провел внеплановую проверку ресторана «The Бык» в Москве после жалобы на отравление и выявил грубые нарушения санитарных норм.

    В ноябре 2024 года в Петербурге более 20 человек отравились в ресторане «Токио City».

    16 апреля 2026, 16:22 • Новости дня
    Минобороны анонсировало учения ОДКБ на территории трех стран

    Минобороны: Учения ОДКБ в 2026 году пройдут в России, Белоруссии и Казахстане

    @ Владислав Ногай/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Учения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоятся в 2026 году на территории России, Белоруссии и Казахстана, сообщило Минобороны России.

    Об этом было объявлено на заседании военного комитета ОДКБ, где председательствовал начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

    Как сообщило Минобороны в Max, в ходе встречи делегации генеральных штабов стран-участниц ОДКБ акцентировали внимание на вопросах организации совместной оперативной и боевой подготовки. Особое значение было уделено особенностям ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

    Основным мероприятием года станут совместные учения, которые пройдут на территории сразу трех государств – России, Белоруссии и Казахстана.

    Ранее генсек ОДКБ сообщил о проведении учений «Нерушимое братство – 2026» в Белоруссии.

    В августе в Белоруссии прошли учения ОДКБ с участием более 2 тыс. военных.

    16 апреля 2026, 17:07 • Новости дня
    Полицейский погиб при задержании преступника в Оренбуржье

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Оренбургской области один полицейский погиб, еще трое получили ранения при попытке задержания мужчины, находящегося в федеральном розыске.

    Инцидент произошел в поселке Аккермановка, сообщило УМВД по Оренбургской области в Max.

    «Сегодня сотрудники ОП № 3 МУ МВД России «Орское» выехали в поселок Аккермановка для задержания лица, находившегося в федеральном розыске. Увидев полицейских, злоумышленник открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. В результате один полицейский погиб, трое получили ранения, им оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении.

    По данным ведомства, подозреваемый после нападения на сотрудников скрылся. В настоящее время его разыскивают.

    В декабре при взрыве машины на юге Москвы погибли два сотрудника ДПС и еще один человек.

    16 апреля 2026, 14:19 • Новости дня
    Мединский назвал безграмотными сторонников украинского происхождения Репина

    Tекст: Вера Басилая

    Называть художника Илью Репина украинским могут только «глупые и безграмотные люди», заявил помощник президента России Владимир Мединский.

    Называть Илью Репина украинским художником могут только «глупые и безграмотные люди», заявил помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, передает ТАСС.

    По его словам, такая тенденция будет существовать всегда, однако с течением времени «мир станет умнее».

    Поводом для высказывания стала дискуссия, разгоревшаяся после заявления посла России в Финляндии Павла Кузнецова о том, что в этой стране Репина стали называть украинским художником, что он охарактеризовал как проявление русофобии.

    Репин родился в 1844 году в Чугуеве, который в то время входил в Харьковскую губернию Российской империи. Большую часть жизни он провел в Москве, Петербурге, а также в Италии и Франции, а с 1903 года жил в усадьбе Пенаты, расположенной в Куоккале, ныне поселке Репино в Петербурге.

    После того как Финляндия обрела независимость в 1917 году, Репин остался в Куоккале, но так и не принял финское гражданство. Художник прославился такими произведениями, как «Иван Грозный и сын его Иван», «Бурлаки на Волге», «Торжественное заседание Государственного совета» и портретами известных деятелей – от Мусоргского до Льва Толстого.

    Посольство России раскритиковало решение финского музея считать Илью Репина украинцем.

    Служба безопасности Украины обвинила Владимира Мединского в фальсификации истории.

    Помощник президента России поддержал возвращение исторических названий украинским городам.

    16 апреля 2026, 15:35 • Новости дня
    Глава Туапсе сообщил о помощи семьям погибших при атаке БПЛА

    Глава Туапсе Бойко: Семьям погибших при атаке БПЛА будет оказана помощь

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти города Туапсе окажут всю необходимую помощь семьям погибших в результате ночной атаки беспилотников, сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко.

    «От всех жителей Туапсинского округа и от себя лично выражаю искренние соболезнования близким погибших при ночной атаке БПЛА. Тем более погиб ребенок. Семьям будет оказана вся необходимая помощь», – написал он в своем Telegram-канале.

    По словам Бойко, после атаки число размещенных в пункте временного размещения увеличилось вдвое – с десяти до 22 человек. Все пострадавшие находятся в СОШ №6, где их обеспечили необходимым и накормили.

    В пункте временного размещения круглосуточно дежурят врач и психолог.

    Напомним, в результате атаки беспилотников на Туапсе погибли двое детей.

    Кроме того, обломки украинских беспилотников повредили жилые дома и детсад в Сочи.

    16 апреля 2026, 18:17 • Новости дня
    Крашенинников отметил историческое значение консенсуса в Годсуме по теме СВО
    @ Марат Абулхатин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все фракции в Госдуме, вне зависимости от политической направленности, демонстрируют поддержку курса спецоперации и интеграции новых территорий в состав России, отметил председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

    «Надо обратить внимание на важнейший фактор: у нас есть абсолютный консенсус по СВО и поддержке новых территорий. Все фракции, независимо от политической направленности, поддерживают этот курс», – сказал Крашенинников в интервью «Российской газете».

    По его словам, такое единство отсутствовало в царской Думе, что стало одной из причин последующих трагических событий для страны. Политик напомнил, что отсутствие взаимодействия между партиями и слоями общества, а также злоупотребления на военных поставках в годы Первой мировой войны стали одной из причин потерь на фронте и последовавших за этим революций.

    Согласно проведенному ВЦИОМ опросу, большинство россиян поддерживают решение провести специальную военную операцию на Украине, 65 % опрошенных считают, что для российских войск СВО проходит скорее успешно.

    Ранее Кремль заявил о сохранении главной цели СВО.

    17 апреля 2026, 13:16 • Новости дня
    Глава армии Бельгии выдумал признание Россией «Нарвской народной республики»
    @ Kurt Desplenter/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник бельгийской армии Фредерик Вансина заявил о якобы признании Россией несуществующей «Нарвской народной республики» в Эстонии, хотя Москва таких шагов не предпринимала.

    В интервью газете Soir глава вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина заявил, что Россия якобы признала некую «Нарвскую народную республику» в Эстонии, передает РИА «Новости».

    По словам Вансина, «российская риторика остается воинственной и наступательной, с заявлениями о необходимости возвращения к границам 1997 года, то есть о выводе всей Центральной Европы из НАТО. Они только что признали 'Нарвскую народную республику' в Эстонии».

    Однако в реальности никакой «Нарвской народной республики» не существует, и официальная Москва никогда не упоминала и не признавала такого образования. За последние месяцы в соцсетях появились группы, связанные с выдуманными «народными республиками» в прибалтийских городах, но в них состоит лишь несколько десятков человек. Эти сообщества публикуют символику и виды городов, однако кто их создал – неизвестно.

    В июле 1991 года в Эстонии обсуждался проект Принарвской Советской Социалистической Республики, но он не получил развития.

    В МИД России неоднократно отмечали, что прибалтийские страны занимают крайне враждебную позицию по отношению к России. В декабре 2023 года Владимир Путин подчеркнул, что русофобия в Прибалтике существовала задолго до начала спецоперации на Украине.

    Спецслужбы Эстонии разоблачили так называемую «Нарвскую народную республику».

    Премьер-министр страны Кристен Михал назвал это движение российской информационной операцией.

