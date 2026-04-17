Axios: Демократы готовят новую стратегию против Трампа из-за Ирана

Tекст: Мария Иванова

Американские законодатели обсуждают новую тактику давления на администрацию, передает Axios.

Идея заключается в том, чтобы заставить Палату представителей проводить голосование по резолюции о военных полномочиях каждый день, пока она не будет принята или США не свернут операции в регионе.

«Я бы приветствовала это», – заявила член Палаты представителей от Демократической партии Сьюзи Ли. По словам ее коллеги Джареда Московица, он готов голосовать за инициативу столько раз, сколько потребуется.

План обсуждался на обеде фракции прогрессистов Конгресса. Один из участников предложил вносить достаточное количество резолюций, чтобы голосование проходило каждый день работы палаты. Источники отмечают, что идея встретила позитивный отклик, хотя окончательного решения пока нет.

Обсуждение началось после того, как демократам не хватило одного голоса для продвижения аналогичной резолюции. Документ был отклонен с перевесом 214 против 213 голосов. Сторонники новой стратегии считают, что постоянные голосования заставят республиканцев публично обозначать свою позицию по военным действиям и их последствиям.

