  • Новость часаВласти США призвали нефтяные компании нарастить добычу из-за войны
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину
    Молдавия потребовала выслать российских военных из Приднестровья
    Чехия не поняла публикацию Минобороны списка производителей дронов для Украины
    Калашникова рассказала о госпитализации Джигана после развода с Самойловой
    Запущенные с Плесецка военные спутники вышли на целевую орбиту
    Трамп ради мира с Ираном согласился приехать в Исламабад
    Израиль приостановил боевые действия в Ливане на 10 дней
    Франция и Германия разошлись во взглядах на Ормузский пролив
    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Выращенные англосаксами жабы съедят их самих

    Однажды прокси, выращенные для войны с кем-то, слетают с катушек, и все идет не по плану. Эту надпись стоило бы вытатуировать на лбу каждого англосаксонского лидера, будь он президент США или английский премьер.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Ормузский пролив как главные морские ворота планеты

    Морской путь через Ормузский пролив, связывающий между собой Ближний Восток, Индию и Китай – важнейшие культурно-экономические зоны планеты, издавна являлся практически безальтернативным. По нему ходил сказочный Синдбад-мореход, но Трамп пройти сможет вряд ли.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Когда у Ирана закончится начальство

    Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.

    17 апреля 2026, 10:23 • Новости дня

    Axios: Демократы готовят новую стратегию против Трампа из-за Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Группа демократов в Палате представителей США намерена ежедневно добиваться голосования по резолюции о военных полномочиях до прекращения американских операций в Иране.

    Американские законодатели обсуждают новую тактику давления на администрацию, передает Axios.

    Идея заключается в том, чтобы заставить Палату представителей проводить голосование по резолюции о военных полномочиях каждый день, пока она не будет принята или США не свернут операции в регионе.

    «Я бы приветствовала это», – заявила член Палаты представителей от Демократической партии Сьюзи Ли. По словам ее коллеги Джареда Московица, он готов голосовать за инициативу столько раз, сколько потребуется.

    План обсуждался на обеде фракции прогрессистов Конгресса. Один из участников предложил вносить достаточное количество резолюций, чтобы голосование проходило каждый день работы палаты. Источники отмечают, что идея встретила позитивный отклик, хотя окончательного решения пока нет.

    Обсуждение началось после того, как демократам не хватило одного голоса для продвижения аналогичной резолюции. Документ был отклонен с перевесом 214 против 213 голосов. Сторонники новой стратегии считают, что постоянные голосования заставят республиканцев публично обозначать свою позицию по военным действиям и их последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенат США отклонил инициативу об ограничении военных полномочий Дональда Трампа.

    Группа сенаторов-демократов ранее потребовала проведения открытых слушаний по причинам ударов по Ирану.

    Представители Демократической партии запланировали новое голосование по резолюции против эскалации конфликта.

    16 апреля 2026, 16:07 • Новости дня
    США активировали против Ирана программу «Экономическая ярость»

    @ REUTERS/Carlos Barria

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти инициировали масштабную кампанию для усиления санкционного воздействия на Тегеран с участием ключевых правительственных структур страны.

    Глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет сообщил о старте специальной программы, направленной на усиление санкционного воздействия на Тегеран, передает РИА «Новости». Инициатива получила название «Экономическая ярость».

    «Министр финансов Скотт Бессент и наши друзья из министерства финансов также начинают операцию «Экономическая ярость», чтобы усилить экономическое давление на Иран со стороны всего правительства», – заявил руководитель Пентагона во время брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент пригрозил Ирану применением «финансового эквивалента» кинетических ударов. Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал продолжать военную операцию против Исламской республики без полумер.

    16 апреля 2026, 11:01 • Новости дня
    Экономика Китая показала уверенный рост вопреки войне на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    В первом квартале темпы роста ВВП КНР достигли 5%, превзойдя прогнозы аналитиков благодаря стабильно высокому внешнему спросу на промышленную продукцию.

     По данным правительства КНР, в январе–марте экономика страны выросла на 5% в годовом выражении, превзойдя ожидания аналитиков, передает Associated Press.

    По сравнению с предыдущим кварталом ВВП прибавил 1,3%, показав максимальные темпы за год. Промышленное производство в марте увеличилось на 5,7% благодаря высокому спросу на электронику, автомобили и робототехнику.

    При этом розничные продажи выросли лишь на 1,7%, отражая слабый внутренний спрос на фоне многолетнего спада на рынке недвижимости. Из-за конфликта вокруг Ирана МВФ понизил прогноз роста китайской экономики на 2026 год до 4,4%.

    «Китай, вероятно, сможет пережить краткосрочные сбои, но затяжная война и стабильно высокие цены на энергоносители начнут бить по росту ко второму полугодию», – отметил главный экономист ING Линн Сонг.

    Эксперты полагают, что экспорт останется главным драйвером развития страны, однако чрезмерная зависимость от него становится проблемой. Профессор Корнеллского университета Эсвар Прасад пояснил, что затягивание иранского кризиса ударит по мировому росту и снизит способность других экономик поглощать китайские товары. По его словам, сейчас все государства защищают свои рынки, поэтому аппетит к импорту из КНР заметно падает.

    В марте китайский экспорт прибавил 2,5%, существенно замедлившись по сравнению с первыми месяцами года. Аналитики считают, что Пекин способен достичь целевого показателя роста ВВП в 4,5–5% за счет государственных инвестиций. Однако без оживления потребительского спроса такие стимулирующие меры лишь усилят скрытое дефляционное давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле многолетнее падение оптовых цен на китайских фабриках внезапно прекратилось в марте на фоне подорожания нефти и сырья из-за ближневосточного кризиса.

    Статистические данные таможенного управления Китая показали аномальный рост торговли КНР с соседями Ирана на фоне конфликта США и Израиля с исламской республикой.

    Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила о крупнейшем в истории сбое в поставках энергоресурсов из-за войны на Ближнем Востоке и предупредила о замедлении мирового экономического роста.

    16 апреля 2026, 13:00 • Видео
    Папа римский добил политический Запад

    Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    17 апреля 2026, 00:17 • Новости дня
    Десятидневное перемирие в Ливане официально вступило в силу
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Начало действовать соглашение о приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

    По информации «Галей ЦАХАЛ», «после нескольких часов непрерывных обстрелов севера Израиля временное прекращение огня в Ливане официально вступило в силу», передает ТАСС.

    Самолеты израильских ВВС нанесли удары по 11 населенным пунктам на юге Ливана за десять минут до вступления в силу режима прекращения огня, передает РИА «Новости» со ссылкой на ливанский телеканал Al-Mayadeen.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заявили о договоренности Израиля и Ливана начать десятидневное перемирие. Президент Ливана Джозеф Аун назвал прекращение огня отправной точкой для прямых переговоров между странами.

    16 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Глава МЭА предрек Европе полную нехватку авиационного топлива

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны рискуют столкнуться с массовой отменой рейсов из-за стремительного истощения запасов горючего на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке, заявил руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

    Запасов авиационного керосина в государствах Европы хватит примерно на полтора месяца, передает РИА «Новости». Если Ормузский пролив останется заблокированным, начнется острая нехватка горючего. «Осталось авиакеросина, может, недель на шесть», – подчеркнул глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

    Эксперт предупредил, что из-за дефицита авиакомпаниям вскоре придется отменять рейсы. Происходящее он назвал крупнейшим энергетическим кризисом в истории. Затягивание ситуации обернется тяжелыми последствиями для мировой экономики и спровоцирует глобальную инфляцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, достаточными девяностодневными запасами авиатоплива обладают только две европейские страны.

    Цены на авиационный керосин в Европе достигли рекордных 1,9 тысячи долларов за тонну.

    Иранские военные нацелили свои пусковые установки на американские корабли в регионе.

    16 апреля 2026, 10:48 • Новости дня
    МИД Китая отказался комментировать просьбу Трампа к Си Цзиньпину

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь не дал комментариев относительно заявления президента США Дональда Трампа о просьбе к главе КНР Си Цзиньпину не поставлять вооружение Ирану.

    Го Цзякунь на брифинге заявил, что не располагает информацией по вопросу обращения президента США к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой не отправлять вооружение в Иран, передает РИА «Новости».

    На просьбу одного из журналистов подтвердить или опровергнуть заявление американского президента дипломат ответил: «У меня нет информации по вашему вопросу, которую я мог бы предоставить».

    Го Цзякунь также отметил, что Китай неоднократно разъяснял свою позицию по ситуации вокруг Ирана и придерживается прежней линии.

    Президент США заявил, что получил от Китая гарантии отказа от поставок вооружения Ирану.

    Ранее американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Китаем партии переносных зенитных ракетных комплексов в Иран.

    По данным Financial Times, в конце 2024 года иранские военные приобрели у Китая спутник с высоким разрешением, что позволило им точнее отслеживать и атаковать базы США на Ближнем Востоке.

    Представители китайского диппредставительства в Вашингтоне опровергли слухи о тайной передаче исламской республике зенитных ракетных комплексов.

    17 апреля 2026, 02:18 • Новости дня
    Израильская артиллерия обстреляла Ливан после начала перемирия

    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Несмотря на вступление в силу режима прекращения огня, израильские военные нанесли интенсивные удары по двум населенным пунктам на юге Ливана, передает ливанское национальное агентство NNA.

    Артиллерия армии Израиля открыла интенсивный огонь по ливанской территории спустя полчаса после начала действия перемирия, передает РИА «Новости» со ссылкой на NNA.

    Указывается, что «артиллерия израильской армии продолжает обстреливать населенные пункты Хиям и Дебин», при этом происходит «прочесывание района с применением стрелкового оружия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу. Ранее США заявили о достижении соответствующей договоренности по прекращению огня.

    16 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Матвиенко сообщила о глобальных последствиях ближневосточного конфликта для всей планеты

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что боевые действия в ближневосточном регионе спровоцировали масштабный энергетический кризис и привели к резкому росту уровня нищеты на всей планете.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на ассамблее Межпарламентского союза в Стамбуле указала на глобальные последствия кризиса, передает РИА «Новости». «Последствия агрессий грозят всем. Война на Ближнем Востоке усугубила ситуацию с голодом и нищетой на планете, привела к масштабному энергетическому кризису, растет угроза миграционной катастрофы и экологического бедствия», – заявила она.

    Спикер верхней палаты парламента добавила, что на глазах всего мира продолжают гибнуть мирные граждане, включая женщин, детей и стариков. При этом международное сообщество демонстрирует полную неспособность остановить эти преступления.

    Особое внимание политик уделила трагедии в иранском городе Минаб, где в школе погибли невинные дети. По ее словам, правовые и моральные нормы отвергнуты теми, кто применяет силу в обход санкций Совета Безопасности ООН, и таким действиям нет оправданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВФ Кристалина Георгиева рассказала о крупнейшем сбое в поставках энергоресурсов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил об угрозе голода для миллионов людей.

    Всемирная продовольственная программа ООН заявила о блокировке десятков тысяч тонн продовольственной помощи для беднейших стран.

    16 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Поиск Google снова заработал в Иране после масштабных блокировок

    Tекст: Ольга Иванова

    В Иране восстановили доступ к поисковой системе Google, который был ограничен с конца февраля из-за обострения конфликта с США и Израилем.

    Поисковая платформа Google вновь стала доступна для пользователей на территории Ирана, передает РИА «Новости». Доступ к интернету в стране был практически полностью отключен с 28 февраля на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Один из жителей Тегерана рассказал агентству, что попытался воспользоваться сервисом Google Translate, но безуспешно. «Я не зарегистрирован в Gmail, однако стартовая страница электронной почты открывается», – отметил собеседник.

    По словам местных жителей, VPN-сервисы, необходимые для доступа к Telegram и YouTube, значительно подорожали и стали нерентабельными. Официальных комментариев от властей Ирана о снятии ограничений пока не поступало. Ранее глава МИД страны Аббас Аракчи объяснял отключение интернета соображениями национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отключение интернета в Иране превысило 900 часов.

    В марте масштабный сбой произошел в ключевой государственной телекоммуникационной сети Исламской республики.

    До начала конфликта местные власти подготовились к изоляции от Глобальной паутины.


    16 апреля 2026, 13:04 • Новости дня
    Израильская авиация разрушила последний мост через реку Литани

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские военные самолеты нанесли удар по мосту Касмия на юге Ливана, полностью разрушив переправу, связывавшую регион с долиной Бекаа.

    Авиация Армии обороны Израиля уничтожила последний функционирующий мост через реку Литани, передает телеканал Al Jazeera.

    Разрушенный объект обеспечивал транспортное сообщение между южными районами Ливана и долиной Бекаа.

    По данным источников, удар пришелся по мосту Касмия, расположенному в окрестностях города Тир. В результате переправа была полностью выведена из строя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал уничтожить все мосты через реку Литани.

    Ранее самолеты израильских ВВС разрушили переправу в районе Зрария.

    Уничтоженный в районе Касмия объект мост восстановили российские военнослужащие.

    16 апреля 2026, 11:18 • Новости дня
    Пакистан столкнулся с масштабными отключениями электроэнергии

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке лишило Исламабад стабильного импорта топлива, спровоцировав рекордную нехватку электричества объемом в четверть от национального спроса.

    Дефицит мощности в Пакистане достиг 4,5 тыс. мегаватт, что составляет около четверти от общего спроса, передает Bloomberg. Страна переживает крупнейший энергетический кризис за последние годы.

    Ситуация усугубилась после того, как конфликт с участием Ирана фактически перекрыл Ормузский пролив. Кроме того, Катар был вынужден приостановить экспорт со своего крупнейшего завода по производству СПГ после атак в начале марта.

    Министерство энергетики предупредило, что веерные отключения в некоторых районах превышают два часа в вечернее время. Местные СМИ сообщают о более длительных периодах без света, доходящих до 14 часов, при этом основной удар приходится на сельскую местность.

    «Промышленность сталкивается с отключениями электроэнергии примерно на восемь часов. Это повлияет как на экспорт, так и на местное производство», – заявил президент Федерации торгово-промышленных палат Пакистана Атиф Икрам Шейх.

    Кризис разворачивается на фоне подготовки Пакистана к проведению очередного раунда мирных переговоров между Ираном и США. Тем временем Исламабад пытается стабилизировать свои финансы, пополняя валютные резервы. Правительство сообщило о получении 3 млрд долларов финансовой поддержки от Саудовской Аравии.

    В четверг сообщалось, что главком Пакистана прибыл в Тегеран для организации переговоров Ирана и США.

    Власти Пакистана активизировали дипломатические контакты для возвращения сторон за стол переговоров.

    16 апреля 2026, 13:32 • Новости дня
    Ливан назвал прекращение огня шагом к переговорам с Израилем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Ливана Джозеф Аун отметил, что прекращение огня с Израилем рассматривается как отправная точка для начала прямых переговоров между странами.

    Президент Ливана Джозеф Аун на встрече с государственным министром Британии по делам Ближнего Востока Хэмишем Фалконером в Бейруте заявил, что прекращение огня, которого добивается Ливан, станет естественным шагом к ливано-израильским переговорам, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба президентского дворца процитировала слова Ауна: «Прекращение огня, которого добивается Ливан, с Израилем станет естественной отправной точкой к прямым переговорам между двумя странами в рамках президентской переговорной инициативы».

    Администрация США объявила о проведении переговоров лидеров Израиля и Ливана в четверг.

    Издание Financial Times отметило возможность скорого перемирия между Израилем и Ливаном.

    Власти Ливана опровергли факт переговоров с Израилем.

    США пообещали Ливану помощь в восстановлении при условии заключения сделки с Израилем.

    16 апреля 2026, 13:43 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам избегать поездок на Ближний Восток

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россиянам стоит воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, вовлеченные в военный конфликт, сообщил директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

    Климов заявил, что россиянам рекомендуется воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, которые вовлечены в военный конфликт, передает РИА «Новости».

    «На текущий момент рекомендуем воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, вовлеченные в военный конфликт», – подчеркнул Климов.

    Он призвал также избегать транзитных маршрутов, проходящих через этот регион, и использовать авиаперевозчиков, базирующихся там, только с большой осторожностью. В преддверии майских праздников Климов советует гражданам России оценивать риски и избегать поездок в регионы с высоким уровнем напряженности.

    По его словам, при выборе направления для путешествия следует руководствоваться информацией с официальных ресурсов МИД России, Минэкономразвития России, а также органов страны, которую планируется посетить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел предложило россиянам избегать критических объектов на Ближнем Востоке.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил МЧС организовать вывозные рейсы для граждан из этого региона.

    Дипломатическое ведомство также призвало туристов отменить поездки в страны Персидского залива.

    16 апреля 2026, 20:52 • Новости дня
    Трамп: Израиль и Ливан договорились начать десятидневное перемирие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль и Ливан договорились о прекращении огня, заявил президент США Дональд Трамп.

    По его словам, это решение было достигнуто после телефонных переговоров с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС.

    «Два лидера согласились с тем, что ради достижения мира между их странами они официально начнут 10-дневное прекращение огня в 17.00 (00.00 мск 17 апреля) по времени Восточного побережья США», – написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.

    Ранее власти Ливана опровергли переговоры с Израилем.

    Газета Financial Times сообщала о возможности скорого перемирия Израиля и Ливана.

    Движение «Хезболла» одобрило возможное перемирие при условии соблюдения договора израильской стороной.

    17 апреля 2026, 06:30 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о намерении Израиля контролировать буферную зону в Ливане
    @ Jinipix/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильская армия сохранит под контролем десятикилометровую полосу безопасности на юге Ливана, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху в обращении к нации подчеркнул намерение сохранить военное присутствие Израиля на ливанской территории. По его словам, это необходимо для защиты северных израильских поселений от возможных вторжений и противотанковых обстрелов со стороны боевиков, передает РИА «Новости».

    «Мы остаемся в Ливане в усиленной полосе безопасности. Это не пять точек, которые были ранее. Это полоса безопасности, которая начинается от моря и продолжается до горы Дов и подступов к Хермону, до границы с Сирией. Это полоса безопасности глубиной десять километров, которая намного прочнее, мощнее и надежнее, чем то, что у нас было раньше. Мы там находимся, и мы не собираемся уходить», – заявил глава израильского правительства.

    Нетаньяху также отметил, что при согласии на перемирие Израиль категорически отверг требования «Хезболлы». Шиитское движение настаивало на полном выводе израильских войск до международной границы и прекращении огня по формуле «тишина в обмен на тишину». Лидер еврейского государства подчеркнул, что ни одно из этих условий выполнено не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта Нетаньяху распорядился расширить зону оккупации на юге Ливана. Позже глава правительства посетил израильские военные позиции на ливанской территории. Президент Ливана Джозеф Аун отметил, что прекращение огня с Израилем рассматривается как отправная точка для начала прямых переговоров между странами.

    СМИ сообщили, что несмотря на вступление в силу режима прекращения огня, израильские военные нанесли интенсивные удары по двум населенным пунктам на юге Ливана.

    17 апреля 2026, 09:50 • Новости дня
    Politico: Франция и Германия разошлись во взглядах на Ормузский пролив

    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Между Парижем и Берлином возникли разногласия по поводу привлечения Соединенных Штатов к европейской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести переговоры с лидерами ряда стран для подготовки сугубо оборонительной миссии в Ормузском проливе, передает Politico.

    Представитель администрации французского лидера подчеркнул, что разрабатываемая инициатива не предполагает участия американской стороны.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности Берлина помочь в защите маршрутов, но захотел обсудить участие вооруженных сил США в этой инициативе. «Есть веские аргументы в пользу этого», – отметил Мерц на пресс-конференции, говоря о совместных усилиях Европы и Америки.

    Позиция Мерца может привести к конфликту с Макроном, который ранее критиковал удары США и Израиля по Ирану. В Вашингтоне же европейскую инициативу назвали бессмысленной, заявив, что американские ВМС располагают достаточными ресурсами для самостоятельного обеспечения безопасности в проливе.

    Канцлер Германии также дал понять, что Берлин готов направить тральщики, но только при условии стабильного прекращения огня и наличия международного мандата ООН. Встреча европейских лидеров, в которой примут участие премьеры Британии и Италии, может стать поводом для призыва к дипломатическому урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны разрабатывают план по освобождению Ормузского пролива без участия США.

    Париж и Лондон запланировали международную конференцию по возобновлению судоходства.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее высмеял военные возможности Франции в этом регионе.

    Главное
    Для поиска стрелявшего в полицейских на Урале привлекли вертолет и кинологов
    США завершили передачу военных баз в Сирии
    Китай усилил взаимодействие с Италией после ссоры Мелони и Трампа
    Астронавты миссии Artemis II оценили лунный корабль Orion
    Юрист объяснила, как вернуть переведенные по ошибке деньги
    Ученые узнали о необычных снах людей перед смертью
    Радоница стала официальным выходным днем в еще одном регионе

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Перейти в раздел

    Западу для войн нового типа понадобилась Украина

    Запад обсуждает создание нового военного альянса, в который войдет Украина. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Киев, который многие годы безуспешно пытается вступить в ЕС и НАТО, рад такой возможности. Какая миссия будет возложена в этом альянсе на США, Европу и Украину и какие риски для Москвы несет создание такого блока? Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай выбрал себе главного товарища в ЕС

    Руководство КНР, принимая премьер-министра Испании Педро Санчеса в Пекине, дало понять, что на испанцев огромные планы. У Санчеса тоже планы на Китай: хочет, чтобы тот бросил глобальный вызов США в вопросах войны и мира. По сути, с Испании начался распад НАТО и даже ЕС как пространства общих экономических интересов. Но почему именно Санчес? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации