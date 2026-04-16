Машину министра транспорта Британии вытащили из огромной ямы
Автомобиль министра транспорта Британии Хейди Александер застрял в огромной яме в Берфорде, что наглядно подчеркнуло рекордные проблемы с ремонтом дорог в стране, сообщила газета Sun.
Согласно публикации, машина министра транспорта Британии Хейди Александер угодила в глубокую яму на трассе в городе Белфорд, что примерно в 130 километрах от Лондона. Автомобиль пришлось вытаскивать эвакуатором поздно вечером, когда министр возвращалась с официального мероприятия, передает РИА «Новости».
Газета отмечает, что инцидент с Александер стал ярким примером критического состояния дорожного покрытия в стране.
Sun отмечает, что для ремонта дорожной сети Британии сейчас требуется рекордная сумма в 18,6 млрд фунтов стерлингов. По данным издания, только 51% дорог местного значения находятся в удовлетворительном состоянии, а на некоторых трассах покрытие обновляют лишь раз в 97 лет.
Александер заявила, что неудовлетворительное состояние дорог затрагивает многих автомобилистов и обвинила в этом местные власти. Она подчеркнула, что обеспечение финансирования дорожных работ стало для нее приоритетом с момента вступления в должность в ноябре 2024 года.
