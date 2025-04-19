В Британии назвали глупостью отказ от сотрудничества с Китаем

Глава Минфина Британии Ривс назвала глупостью отказ от сотрудничества с Китаем

Tекст: Дарья Григоренко

В интервью The Daily Telegraph Ривс заявила: «Китай – вторая самая большая экономика в мире, и она ей останется. Я думаю, очень глупо не взаимодействовать [с ней]. В этом заключается подход этого правительства», передает ТАСС.

Глава Минфина напомнила о своей поездке в Китай во главе делегации британского бизнеса в рамках экономического и финансового диалога, состоявшейся в январе. Она подчеркнула, что цель визита заключалась в расширении возможностей британских компаний, предоставляющих финансовые услуги, для работы в Китае.

По словам Ривс, достигнутая в ходе визита сделка оценивается примерно в 600 млн фунтов (около 800 млн долларов) и рассчитана на ближайшие пять лет. Министр отметила, что речь идет о получении дополнительных лицензий и квот, что должно повысить позиции британского бизнеса в Китае.

Ранее источник в британском правительстве сообщил, что Великобритания не намерена сокращать экономические связи с Китаем из-за давления США в торговых переговорах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали тарифную войну, которая затронула множество стран. СМИ заявили, что Вашингтон планирует снизить пошлины для стран, которые согласятся ограничить экономические связи с Китаем и отказаться от китайских товаров.