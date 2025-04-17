Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?10 комментариев
Independent заявила об отказе Британии жертвовать связями с Китаем ради США
Великобритания не намерена сокращать экономические связи с Китаем из-за давления США в торговых переговорах, заявил источник в британском правительстве.
Источник inews (приложение к Independent) заявил, что Великобритания будет сопротивляться попыткам американской стороны использовать переговоры по вопросу пошлин для давления на правительство и сокращения связей с Китаем, передает РИА «Новости».
Источник отметил, что для Британии неприемлемо обсуждать в едином диалоге ослабление пошлин с США и сотрудничество с Китаем. Королевство намерено продолжать «прагматичное» взаимодействие с китайскими партнерами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали тарифную войну, которая затронула множество стран. СМИ заявили, что Вашингтон планирует снизить пошлины для стран, которые согласятся ограничить экономические связи с Китаем и отказаться от китайских товаров.