Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?
Российские системы ПВО сбили пять украинских дронов над двумя регионами
Дежурные расчеты противовоздушной обороны успешно отразили вечернюю атаку, уничтожив пять вражеских аппаратов самолетного типа в воздушном пространстве двух субъектов страны.
Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена российскими военными вечером 15 апреля, передает РИА «Новости». Целями ударов стали объекты на юге и юго-западе России.
Официальные представители Министерства обороны России уточнили детали произошедшего. «Пятнадцатого апреля текущего года в период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской области и Краснодарского края», – говорится в сообщении военного ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 15 апреля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами России. Ранее российские военные нейтрализовали пять вражеских аппаратов самолетного типа в воздушном пространстве Курской и Белгородской областей. До этого силы ПВО ликвидировали 17 дронов ВСУ над тремя субъектами страны.