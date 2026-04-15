Проект «Архангел» представил комплекс слежения и поражения «Слоненок»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Всероссийский проект «Архангел» презентовал новый комплекс по мониторингу, поиску и поражению вражеских целей под названием «Слоненок», сообщает ТАСС. По словам Филиппова, система стала результатом сотрудничества с коллегами из Петербурга.

Комплекс представляет собой объединение системы «Слоненок» и дронов-перехватчиков «Архангел». Он способен контролировать воздушное пространство в радиусе 15 километров, обнаруживать цели с помощью радиолокации и видеопоиска, а также автоматически направлять дрон на уничтожение объекта.

Филиппов отметил: «Машину вмешает 17 перехватчиков. Наведение происходит за счет искусственного интеллекта. Задача оператора дрона только отдать тумблер в нужный момент». Он добавил, что новая система может заменить работу нескольких мобильных оперативных групп, что повысит эффективность обороны воздушного пространства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты всероссийского проекта «Архангел» модифицировали дрон-камикадзе для поражения дальних целей.

