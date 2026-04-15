  За ночь над Россией уничтожили 85 украинских БПЛА
    Эстония осознала риски войны с Россией
    Директор Google рассказал Вовану и Лексусу о продвижении украинского контента в YouTube
    Полиция заподозрила Елисейский дворец в махинациях на похоронах
    В Китае объявлено о появлении нового вируса POH-VAU
    МВФ сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС
    Politico: Американские санкции против российской нефти возобновлены
    Совбез спрогнозировал последствия провала переговоров США и Ирана
    Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»
    Мерц предложил Венгрии замену трубопровода «Дружба»
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские сателлиты США почувствовали вкус крови

    США своими решениями и действиями за последние недели создали массу преимуществ для собственных подчиненных в Европе, которыми те попытаются воспользоваться.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Глобальный экзистенциальный кризис коснется всех

    Мы увидим «новое небо и новую землю» за горизонтом конфликта не раньше, чем изменимся сами. Выйти из этого испытания и вернуться к прежней жизни ради прежних смыслов невозможно. Будущее не гарантировано никому, впереди нас ждет неопределенность, но это не повод складывать руки.

    0 комментариев
    15 апреля 2026, 06:26 • Новости дня

    Проект «Архангел» представил комплекс слежения и поражения «Слоненок»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всероссийский проект «Архангел» по обучению пилотированию беспилотников представил комплекс мониторинга неба, поиска и поражения вражеских целей «Слоненок», сообщил основатель и глава проекта Михаил Филиппов.

    Всероссийский проект «Архангел» презентовал новый комплекс по мониторингу, поиску и поражению вражеских целей под названием «Слоненок», сообщает ТАСС. По словам Филиппова, система стала результатом сотрудничества с коллегами из Петербурга.

    Комплекс представляет собой объединение системы «Слоненок» и дронов-перехватчиков «Архангел». Он способен контролировать воздушное пространство в радиусе 15 километров, обнаруживать цели с помощью радиолокации и видеопоиска, а также автоматически направлять дрон на уничтожение объекта.

    Филиппов отметил: «Машину вмешает 17 перехватчиков. Наведение происходит за счет искусственного интеллекта. Задача оператора дрона только отдать тумблер в нужный момент». Он добавил, что новая система может заменить работу нескольких мобильных оперативных групп, что повысит эффективность обороны воздушного пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты всероссийского проекта «Архангел» модифицировали дрон-камикадзе для поражения дальних целей.

    Российские инженеры создали высокоскоростной дрон-перехватчик с вертикальным взлетом.

    В правительстве сообщили о разработке оснащенных искусственным интеллектом беспилотников-перехватчиков.

    13 апреля 2026, 17:07 • Новости дня
    Патрушев назвал Прибалтику и Финляндию соучастниками ударов БПЛА ВСУ по портам на Балтике
    Патрушев назвал Прибалтику и Финляндию соучастниками ударов БПЛА ВСУ по портам на Балтике
    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что сопредельные государства являются прямыми соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике.

    Сопредельные страны являются соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете». По его словам, маршрут пролета БПЛА требует тщательной координации и согласия руководства стран, над которыми проходят беспилотники.

    Патрушев отметил: «Полагаю, что соучастниками этих преступлений являются и сопредельные государства, даже если украинские беспилотники запускаются с палубы судов в Балтийском море. Судите сами. Расстояние от северных границ Украины до Ленинградской области более 1400 километров. Такой маршрут требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходит».

    Особо Патрушев подчеркнул, что предоставление странами Прибалтики и Финляндией воздушного пространства для пролёта ударных БПЛА означает прямое участие государств-членов НАТО в атаках на российскую территорию и инфраструктуру. Он добавил, что это влечёт за собой соответствующие выводы и последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности России принять ответные меры в случае игнорирования странами Прибалтики предупреждения о недопустимости использования их воздушного пространства украинскими беспилотниками.

    Комментарии (43)
    12 апреля 2026, 14:30 • Новости дня
    На эсминце ВМС США заметили пусковую установку для неизвестного оружия
    На эсминце ВМС США заметили пусковую установку для неизвестного оружия
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На американском эсминце USS Carl M. Levin обнаружили новую многоячеечную пусковую установку, назначение которой пока остается загадкой для военных экспертов.

    Необычное оборудование на борту корабля класса Arleigh Burke было замечено на фотографии, опубликованной Корпусом морской пехоты США, передает The War Zone.

    Снимок сделали 29 марта в Перл-Харборе, где базируется этот эсминец. Первым на деталь обратил внимание японский блог OSINFO.

    Установка расположена на корме надстройки, между торпедными аппаратами и системой вертикального пуска Mk 41. Внешне она напоминает многоячеечную систему на круглой опоре, которая, вероятно, может подниматься для стрельбы. Эксперты предполагают, что устройство может предназначаться для запуска перехватчиков дронов.

    Одним из возможных вариантов является система White Spike от компании Zone 5 Technologies, которая сейчас проходит испытания в рамках проекта Counter-NEXT. Ранее ВМС США заявляли о планах оснастить эсминцы системами противодействия беспилотникам, учитывая растущую угрозу атак на море, особенно после недавних инцидентов в Красном море.

    Помимо перехватчиков дронов, новая установка может использоваться для запуска ложных целей или барражирующих боеприпасов. ВМС США активно экспериментируют с подобными технологиями для защиты своих кораблей от противокорабельных ракет и других угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Lockheed Martin испытала замаскированную под грузовой контейнер пусковую установку для ракет Hellfire. Кроме того, американские военные запустили ударный беспилотник LUCAS с палубы корабля в Персидском заливе.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 14:59 • Новости дня
    Вучич заявил о начале совместного производства беспилотников Сербией и Израилем

    Вучич сообщил о создании совместного с Израилем завода по производству дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Белград договорился с израильскими партнерами об открытии нового завода по выпуску военных дронов, которым обе стороны будут владеть на паритетных началах.

    Президент Сербии Александр Вучич рассказал о планах совместного производства беспилотников с израильскими партнерами. Новое предприятие будет принадлежать сторонам в равных долях, передает РИА «Новости».

    «Мы не можем делать дроны так, как может Израиль. Горжусь тем, что будем производить вместе, 50% на 50%. Это показывает, что у нас будут лучшие дроны в этой части мира», – подчеркнул глава государства.

    Запуск крупной фабрики по сборке летательных аппаратов намечен на конец марта или начало апреля. Всего за два года Белград планирует получить до 80 тыс/ дронов-камикадзе как собственного, так и зарубежного производства.

    Местные оборонные предприятия продолжают активно разрабатывать ударные и разведывательные комплексы. Часть этих систем уже выпускается серийно и массово поступает на вооружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич анонсировал запуск крупного совместного производства высокотехнологичных беспилотников

    Власти страны в начале года сообщали, что направят на нужды обороны рекордные 2,65% ВВП.

    Комментарии (3)
    13 апреля 2026, 14:53 • Новости дня
    «Хезболла» нанесла удар дронами по базе израильских десантников

    Tекст: Денис Тельманов

    Ливанское движение применило группу беспилотников для атаки на учебную базу парашютной бригады Израиля в Кармиэле.

    Ливанское движение «Хезболла» атаковало израильскую учебную базу парашютной бригады в поселении Кармиэль, передает РИА «Новости».

    В заявлении пресс-службы движения отмечается: «Бойцы исламского сопротивления в 13.00 в понедельник нанесли удар группой беспилотников по учебной базе парашютной бригады в поселении Кармиэль».

    С начала понедельника «Хезболла» объявило о проведении 15 боевых операций против израильской армии. Обстановка на границе Ливана и Израиля остается крайне напряженной на фоне эскалации конфликта.

    Ранее эскалация между Израилем и «Хезболлой» началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные обстрелы израильской территории.

    В ответ израильские военные предприняли серию масштабных ударов по Ливану и объявили о начале наземной операции на юге страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массированные израильские атаки на территорию Ливана с 2 марта унесли жизни 2020 человек и привели к ранениям свыше 6 тыс. местных жителей.

    Шиитская милиция «Хезболлы» провела две операции на юге Ливана и подбила израильские бронемашины.

    Заместитель главы политического совета «Хезболлы» Махмуд Комати назвал заявления Украины о готовности помочь Израилю и странам региона в борьбе с Ираном абсурдными и отметил, что Украина не способна помочь даже себе.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 10:41 • Новости дня
    В России испытали квази-гиперзвуковой патрон для комплекса «Двойник»

    В России испытали квази-гиперзвуковой антидроновый патрон со скоростью 1530 м/с

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший антидроновый боеприпас, способный разгоняться до 1530 метров в секунду, успешно прошел испытания в составе роботизированного комплекса «Двойник».

    Российская компания «Лобаев армс» провела успешные тесты новейшего боеприпаса, предназначенного для роботизированного комплекса «Двойник», передает ТАСС.

    Отмечается, что новинка создавалась в том числе для эффективной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

    «Также успешно прошел испытания квази-гиперзвуковой патрон с начальной скоростью 1 530 м/с, специально разработанный для данного комплекса, прежде всего его антидронового варианта», – сообщили представители предприятия-разработчика.

    Кроме того, специалисты обратили внимание на конструктивные особенности нового комплекса. Процесс сборки и разборки стрельбового модуля оказался значительно проще, чем у стандартного автомата, поскольку замена блока осуществляется нажатием всего одной кнопки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» испытал многопульные автоматные патроны для поражения маневрирующих воздушных целей.

    Специалисты полевой лаборатории создали особые боеприпасы с дробью для уничтожения вражеских беспилотников.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал специальные патроны «Многоточие» для борьбы с миниатюрными дронами.

    Комментарии (0)
    12 апреля 2026, 08:15 • Новости дня
    Минобороны поздравило войска ПВО с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты противовоздушной обороны (ПВО) в воскресенье отмечают свой профессиональный праздник, сообщили в Минобороны России.

    Военнослужащие войск противовоздушной обороны России отмечают свой профессиональный праздник, передает РИА «Новости». День войск ПВО отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля, в этом году выпал на 12 число.

    В Минобороны России сообщили: «Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты противовоздушной обороны (ПВО). Главная задача соединений и воинских частей ПВО – прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных сил России и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника».

    Впервые подразделения ПВО были задействованы еще во времена Первой мировой войны, когда на полях сражений стали использовать авиацию, аэростаты и дирижабли. С этого времени специалисты непрерывно развивали технологии и методы защиты воздушного пространства.

    Минобороны отметило, что с первых дней начала специальной военной операции военнослужащие подразделений войск ПВО активно участвуют в борьбе с воздушным противником в районе боевых действий, а также обеспечивают прикрытие приграничных районов и важных объектов на территории России. Кроме того, войска ПВО круглосуточно обеспечивают безопасность неба над российскими городами при любых погодных условиях и в любое время года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за два года спецоперации российские войска противовоздушной обороны уничтожили более 30 тысяч средств воздушного нападения противника.

    В марте дежурные расчеты за шесть часов перехватили 97 украинских беспилотников над семью регионами страны.

    В начале апреля военные за одну ночь нейтрализовали 69 вражеских дронов.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как в Мирополье в домах складируют погибших солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие российской группировки войск «Север» громили живую силу и технику ВСУ в районах Новоивановки, Катериновки, Ястребщины, Корчаковки, Павловки и Краснополья на Сумском направлении фронта.

    «Вдовы украинских солдат жалуются в соцсетях, что в некогда жилых строениях Мирополья складированы десятки тел их родных и близких. В официальных отписках командование 14 АК ВСУ жалуется на отсутствие эвакуационного транспорта», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что некрологи уничтоженных украинских националистов свидетельствуют о том, как в лесных массивах севернее Писаревки пропало без вести несколько рот ВСУ.

    В то же время «Северяне» за прошедшие сутки в Шосткинском районе зачищали  приграничные лесные массивы, а штурмовые группы продвинулись до 150 метров.

    В Сумском районе на 17 участках продвижение составило до 450 м. В Краснопольском районе бои продолжаются в районе села Новодмитровка, штурм- группы продвинулись на расстояние до 300 метров.

    На Харьковском направлении фронта борьба с националистами и их техникой велась в районах Рубежного, Терновой, Колодезного, Великого Бурлука, Малиновки и Весёлого. На Волчанском направлении штурмовики «Северян» продвинулись на шести участках до 300 метров.

    На Великобурлукском направлении на трех участках бойцы продвинулись на расстояние до 500 метров. Ожесточенные стрелковые бои идут в Волчанских Хуторах и окрестностях населенного пункта, а также вблизи государственной границы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумское Миропольское и Диброву в ДНР. Марочко сообщил о потере Киевом более 8,4 тыс. солдат за неделю. ВС России сорвали пять попыток выдвижения ВСУ во время пасхального перемирия.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 10:14 • Новости дня
    Поврежденный осколками американский самолет-заправщик заметили в Британии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский воздушный заправщик KC-135R со следами ремонта после ракетного удара по авиабазе в Саудовской Аравии совершил транзитную посадку на британской территории, пишут СМИ.

    Кадры поврежденного воздушного судна на базе Милденхолл опубликовал авиационный фотограф Эндрю Маккелви, передает The War Zone.

    На снимках отчетливо видно, что фюзеляж самолета от носа до хвоста покрыт множеством заплат, закрывающих пробоины от шрапнели.

    Поврежденный борт принадлежит 121-му авиакрылу Национальной гвардии штата Огайо. Специалисты полагают, что это один из пяти заправщиков, пострадавших в прошлом месяце в результате дальнобойного удара Ирана по авиабазе Принц Султан. Точные масштабы разрушений от атаки до сих пор остаются неизвестными из-за нехватки качественных спутниковых снимков.

    Эксперты отмечают стратегическую важность успешного перелета отремонтированного в полевых условиях танкера. Полученный в ходе операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) опыт восстановления техники может оказаться жизненно необходимым в случае потенциального конфликта в Тихоокеанском регионе. Ожидается, что в ближайшие недели в США вернутся и другие восстановленные после атаки самолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте иранские ракеты повредили пять американских заправщиков на авиабазе в Саудовской Аравии. Представитель иранского командования сообщал о полном уничтожении одного топливозаправщика.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 12:40 • Новости дня
    «Рособоронэкспорт» заключил экспортные контракты на Су-57Э

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия заключила уже несколько контрактов на продажу истребителя пятого поколения Су-57Э, список заказчиков самолета расширяется, сообщил «Рособоронэкспорт» накануне оружейной выставки DSA-2026 в Малайзии.

    Россия уже заключила ряд экспортных контрактов на поставку истребителя пятого поколения Су-57Э, и список заказчиков продолжает расти, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление «Рособоронэкспорта» накануне международной выставки вооружений DSA-2026 в Малайзии.

    В компании отмечают, что Су-57Э вызывает «большой интерес у партнеров», а «список заказчиков этого самолета уверенно расширяется».

    Ожидается, что Су-57Э станет одним из центральных экспонатов российского стенда, где также представят широкий спектр военной техники и вооружения, в том числе барражирующие боеприпасы и БПЛА. Особо подчеркивается боевой опыт истребителя: в сообщении говорится, что машина уже применялась с управляемыми ракетами большой дальности класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» в условиях противодействия современным средствам ПВО и РЭБ.

    «Самолет является отличным вариантом модернизации и развития малазийских королевских ВВС с учетом унификации по ряду систем и вооружений с имеющимся парком Су-30МКМ», – сообщают в «Рособоронэкспорте».

    Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев подчеркнул, что Россия готова и дальше оснащать Вооруженные силы Малайзии современными образцами для укрепления национального суверенитета и обороноспособности. Руководство компании заявляет, что готовы поставлять Су-57Э только надежным партнерам России.

    В экспозиции также будут представлены многофункциональные комплексы с БПЛА «Орлан-10Е» и «Орлан-30», которые уже эксплуатируются более чем в 20 странах. Кроме того, на выставке покажут новейшие образцы стрелкового оружия, включая пистолет Лебедева, пистолет-пулемет ППК-20, различные автоматы Калашникова, ручной пулемет РПЛ-20 и снайперскую винтовку Чукавина.

    Для сил спецопераций России предложит широкий спектр специализированного оборудования, включая бронежилет «Нептун-1», оптические и тепловизионные прицелы, а также оптико-электронные приборы для ведения разведки.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 11:19 • Новости дня
    «Калашников» начал испытания нового зенитного комплекса «Крона»

    Концерн «Калашников» приступил к испытаниям новейшего ЗРК «Крона»

    Tекст: Мария Иванова

    Новейшая система противовоздушной обороны ближнего действия, созданная специально для перехвата вражеских беспилотников, проходит этап предварительных проверок в условиях, приближенных к боевым, сообщил «Калашников».

    О старте проверок новейшего зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия сообщила пресс-служба компании, передает Telegram-канал концерна.

    Система включает в себя средства обнаружения, управления, а также мобильные и стационарные боевые модули, объединенные в единую сеть. В качестве средств поражения используются серийные зенитные управляемые ракеты производства «Калашникова».

    Комплекс «Крона» разработан для защиты важных государственных объектов, городской инфраструктуры и стратегических коммуникаций от воздушных атак. Главной целью новой системы станут вражеские беспилотные летательные аппараты. Испытания проходят в условиях, максимально приближенных к боевым, с участием представителей силовых ведомств.

    «От научно-исследовательской работы до создания совершенно нового уникального высокоавтоматизированного боевого комплекса прошло менее двух лет. Это стало возможным благодаря большому опыту противодействия беспилотникам противника, который мы получили в ходе специальной военной операции. Уверен, в зоне проведения СВО комплекс «Крона» будет крайне эффективен и востребован», – заявил генеральный директор концерна Алан Лушников. Он добавил, что текущие проверки позволят оперативно выявить и устранить возможные недочеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» анонсировал запуск серийного производства зенитного ракетного комплекса «Крона» в 2026 году.

    В США эту систему назвали самой эффективной защитой военных баз от ракет и беспилотников.

    Российская компания планировала представить данный комплекс на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 11:22 • Новости дня
    «Калашников» направил на апробацию в зону СВО новый бронежилет «Гранит-3М»

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший бронежилет «Гранит-3М», уникальный крой которого полностью исключает появление уязвимых зазоров между защитными экранами, пройдет испытания в реальных боевых условиях.

    Научно-производственная фирма «ТЕХИНКОМ», входящая в концерн «Калашников», создала новый бронежилет «Гранит-3М» с расширенной защитой, передает Telegram-канал концерна.

    Увеличение площади защиты достигнуто благодаря оригинальному анатомическому крою и расширению плечевой и спинной секций. В ближайшее время новинку отправят на апробацию в зону спецоперации для выявления возможных недостатков.

    «Бронежилету буквально месяц от роду. Это наша инициативная разработка. Мы существенно увеличили площадь противоосколочной защиты, по просьбе пользователей. Благодаря соединению экранов внахлест на груди, спине и плечах исключили наличие щелей между экранами», – отметил представитель разработчика. Он добавил, что боковые экраны также выполнены максимально высокими.

    Главным преимуществом «Гранита-3М» стала его совместимость со всей номенклатурой бронеплит от первого до четвертого размеров. При этом подходят плиты как самой компании, так и других российских производителей. Сейчас специалисты работают над созданием элементов шейно-плечевой защиты, которые обеспечат безопасность шеи и плеча ниже сустава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания-разработчик бронежилетов «Техинком» вошла в состав концерна «Калашников».

    анее предприятие начало отгрузку перспективных средств индивидуальной бронезащиты для войсковых испытаний.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 01:40 • Новости дня
    Ким Чен Ын понаблюдал с эсминца за пуском крылатых и противокорабельных ракет

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе испытаний, за которыми наблюдал глава КНДР Ким Чен Ын, с эсминца «Чхве Хён» были запущены две стратегические крылатые ракеты и три противокорабельные ракеты.

    «Военно-морские силы Народно-освободительной армии Кореи 12 апреля провели новые испытания стратегических крылатых и противокорабельных ракет с борта эсминца «Чхве Хён». За запуском лично наблюдал Ким Чен Ын в окружении высокопоставленных представителей Министерства национальной обороны и командования ВМС», – сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

    Испытания были направлены на проверку работы системы управления запуском вооружения корабля и уровня подготовки морских пехотинцев к использованию ракет. Особое внимание уделялось точности и способности поражения целей новой навигационной системы.

    Две стратегические крылатые ракеты преодолели маршрут над Западным морем Кореи (Желтым морем) за время от 7869 до 7920 секунд. Противокорабельные ракеты находились в полете от 1960 до 1973 секунд, после чего поразили цели с высокой точностью.

    Ким Чен Ын заслушал доклад о новом вооружении и выразил удовлетворение ростом боеготовности вооруженных сил, отметив успехи национальной оборонной науки. Он подчеркнул, что наращивание ядерного сдерживания остается ключевым приоритетом и дал указания по дальнейшему укреплению стратегических и тактических возможностей, а также по совершенствованию стратегии быстрого реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, береговая охрана Японии сообщила, что КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету. Телеканал NHK добавил, что ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии. КНДР 9 апреля провела испытания боеголовки тактической баллистической ракеты.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 11:55 • Новости дня
    Rheinmetall и Destinus договорились о создании ракетного предприятия

    Поставляющие оружие Киеву Rheinmetall и Destinus решили создать совместное предприятие

    Tекст: Мария Иванова

    Германский оборонный концерн Rheinmetall и швейцарско-нидерландская компания Destinus договорились создать совместное предприятие для выпуска современных ракетных систем во второй половине 2026 года.

    Соответствующее соглашение компаний предполагает учреждение новой структуры под названием Rheinmetall Destinus Strike Systems, передает ТАСС.

    Германский концерн получит в ней решающую долю в 51% акций. Новое предприятие займется производством, продажей и поставками передовых крылатых ракет и баллистической реактивной артиллерии.

    «Мы должны расширить промышленную базу для современных систем обороны в Европе. Это совместное предприятие отражает такую необходимость. <…> Мы закладываем основу для масштабируемого выпуска боевых ракет, адаптированных к текущим требованиям европейских и союзных вооруженных сил», – заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

    В немецкой компании отметили растущий спрос на тысячи ракетных комплексов ежегодно, который в будущем может достигнуть десятков тысяч единиц. Системы, поставляемые Destinus, уже активно применяются украинскими военными. Швейцарско-нидерландская фирма производит более 2 тыс. крылатых ракет в год, а также разрабатывает турбореактивные двигатели.

    В рамках партнерства планируется расширить производственные мощности на территории Германии. Новая компания будет ориентирована на европейский рынок и отдельные страны НАТО. Цель проекта – преодолеть разрыв между потребностями Европы и Украины и реальными возможностями оборонной промышленности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября прошлого года германский концерн открыл свой первый оборонный завод на территории Украины. Позже производитель поставил украинским вооруженным силам новейшую гусеничную боевую машину пехоты Lynx. Глава компании Армин Паппергер пообещал ежегодно отправлять Киеву до 200 тыс. артиллерийских снарядов.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 14:51 • Новости дня
    Корабли Балтфлота провели артиллерийские стрельбы по мишеням

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корабельная тральная группа Балтфлота провела комплексное учение в акватории Балтийского моря с артиллерийскими стрельбами по мишеням, имитирующим БПЛА, сообщила пресс-служба флота.

    Корабельная тральная группа Балтийского флота провела комплексное учение в акватории Балтийского моря с артиллерийскими стрельбами по целям, имитирующим беспилотные летательные аппараты, передает ТАСС.

    В учениях приняли участие морской тральщик «Лев Чернавин» и рейдовый тральщик «Василий Поляков».

    По данным пресс-службы флота, экипажи минно-тральных кораблей отработали действия по противоминному обеспечению развертывания сил флота из пункта базирования, а также на переходе морем в условиях условного применения минного оружия. В сообщении отмечается: «Также экипажи тральщиков «Лев Чернавин» и «Василий Поляков» провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим беспилотные летательные аппараты. В качестве воздушных мишеней были задействованы специальные зонды».

    В ходе учений все цели были успешно поражены из корабельных артиллерийских установок, что подтвердили средства объективного контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Балтийский флот провел масштабное учение с электронными пусками ракет «Оникс».

    Группировка Военно-морского флота России уничтожила отряд боевых кораблей условного противника в Балтийском море.

    Военнослужащие отработали совместные действия по обеспечению безопасности судоходства.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 06:43 • Новости дня
    Пентагон увеличил бюджет на ракеты PrSM после удара по Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пентагон хочет в 3,5 раза увеличить расходы на закупку новейших высокоточных ракет PrSM после их первого боевого применения в Иране, следует из опубликованных бюджетных документов Пентагона.

    Пентагон намерен увеличить финансирование закупок ракет PrSM в 2027 финансовом году до 1,92 млрд долларов, сообщает РИА «Новости». Это решение последовало после первого боевого применения данных ракет в ходе операции против Ирана месяц назад.

    Ракеты PrSM разработаны как замена устаревших систем ATACMS и отличаются увеличенной дальностью и точностью поражения целей. В 2026 году на закупку этих ракет было выделено только 546 млн долларов, что значительно меньше, чем планируется направить в следующем году.

    В документе подчеркивается, что новый бюджетный запрос подразумевает рост расходов на закупки PrSM в 3,5 раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США предусмотрело кратное увеличение расходов на закупку вооружений в 2027 финансовом году.

    Американская армия впервые задействовала новейшие ракеты PrSM в ходе военной операции против Ирана.

    Оборонное ведомство запросило у Конгресса 200 млрд долларов на срочное наращивание выпуска боеприпасов.

    Комментарии (0)
    Пожар и обрушение произошли на пороховом заводе в Казани
    В МИД дали рекомендации россиянам в связи с ближневосточным конфликтом
    Операторы связи стали предупреждать о сбоях при использовании VPN-сервисов
    В Москве представители 60 стран создали ассоциацию наблюдения за выборами
    Geely объявил об отзыве почти 39 тыс. автомобилей в России
    Узбекский шахматист Синдаров получил право сыграть за мировую корону
    В США инвалиду без рук и ног предъявили обвинение в убийстве

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

«Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи?

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    Как США устроят морскую блокаду Ирана

Еще недавно США протестовали против блокады Ормузского пролива Ираном, а теперь сами устроили этой стране морскую блокаду. Происходящее только на первый взгляд звучит как парадокс. Какие цели преследуют Соединенные Штаты, как ВМС США будут обеспечивать эту блокаду – и почему, скорее всего, долго она не продлится?

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Как США устроят морскую блокаду Ирана

    Еще недавно США протестовали против блокады Ормузского пролива Ираном, а теперь сами устроили этой стране морскую блокаду. Происходящее только на первый взгляд звучит как парадокс. Какие цели преследуют Соединенные Штаты, как ВМС США будут обеспечивать эту блокаду – и почему, скорее всего, долго она не продлится? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации