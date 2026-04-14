ВСУ впервые применили дроны с кассетными снарядами США в Ленобласти

ВСУ атаковали Ленобласть дронами с кассетными снарядами M864 производства США
Вооруженные силы Украины впервые использовали дроны дальнего действия, оснащенные кассетными артиллерийскими боеприпасами M864 производства США, для атаки на Ленинградскую область, сообщили СМИ.
Информация поступила после тщательного изучения сбитых беспилотников, часть которых сохранила свои боевые нагрузки.
В боевых частях обнаружены 155-мм кассетные артиллерийские снаряды M864. Каждый такой снаряд содержит 72 суббоеприпаса, среди которых есть кумулятивные и кумулятивно-осколочные элементы. Кроме того, в составе обнаружена система машинного зрения Skynode S от американской компании Auterion. Эта система позволяет беспилотнику работать при подавлении GPS-сигнала и обеспечивает его навигацию.
Ранее украинские беспилотники с канадскими инженерными зарядами атаковали Выборг.
Позже дроны модели FP-1 ударили по Ленинградской области со стороны Прибалтики.