Мирошник уличил Украину в неспособности воспринимать гуманные шаги
Украина не ответила на инициативу пасхального перемирия взаимностью, несмотря на публичные заявления официального Киева, отметил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Украинская сторона никаких гуманных шагов не воспринимает, на них адекватно не реагирует и не способна отвечать взаимностью на добрые дела или на шаги, направленные на сохранение жизни и здоровья гражданского населения», – сказал о РИА «Новости».
Мирошник подчеркнул, что Киев остается безразличен к предложениям, выходящим за рамки военного противостояния.
Владимир Зеленский за несколько часов до начала пасхального перемирия объявил о намерении соблюдать режим прекращения огня и действовать зеркально в ответ на инициативу России.
Однако по итогам перемирия, как сообщило Минобороны России, было зафиксировано 6558 нарушений режима тишины со стороны вооруженных сил Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал передать заинтересованным странам информацию о нарушениях режима тишины со стороны ВСУ. ВС России сорвали пять попыток выдвижения ВСУ во время пасхального перемирия.