Мирошник уличил Украину в неспособности воспринимать гуманные шаги

Tекст: Катерина Туманова

«Украинская сторона никаких гуманных шагов не воспринимает, на них адекватно не реагирует и не способна отвечать взаимностью на добрые дела или на шаги, направленные на сохранение жизни и здоровья гражданского населения», – сказал о РИА «Новости».

Мирошник подчеркнул, что Киев остается безразличен к предложениям, выходящим за рамки военного противостояния.

Владимир Зеленский за несколько часов до начала пасхального перемирия объявил о намерении соблюдать режим прекращения огня и действовать зеркально в ответ на инициативу России.

Однако по итогам перемирия, как сообщило Минобороны России, было зафиксировано 6558 нарушений режима тишины со стороны вооруженных сил Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал передать заинтересованным странам информацию о нарушениях режима тишины со стороны ВСУ. ВС России сорвали пять попыток выдвижения ВСУ во время пасхального перемирия.