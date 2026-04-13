Пушков заявил о распаде Запада на две части после выборов в Венгрии

Tекст: Дарья Григоренко

Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал итоги выборов в Венгрии. По его словам, поражение Виктора Орбана и партии «Фидес» стало результатом вмешательства Евросоюза, в то время как попытки президента США Дональда Трампа повлиять на ситуацию успехом не увенчались.

«Пока Трамп неуспешно менял режим в Иране, ЕС успешно сменил режим в Венгрии», – написал Пушков, отметив, что приезд вице-президента Вэнса не помог Орбану и, возможно, даже усугубил положение из-за непопулярности Трампа в Европе.

Пушков подчеркнул, что победа проевропейских сил в Венгрии усилила раскол между Европой и США. По его мнению, теперь Запад разделен на две части – США и Евросоюз, и политического единства уже не существует. Он отметил, что глубокие разногласия проявляются во взглядах на базовые ценности, поддержку Украины, взаимодействие с Россией, вопросах по Гренландии и отношении к правым партиям в Европе.

Сенатор добавил, что все эти противоречия разрушили прежнее единство Запада, которое сохранялось почти 80 лет после окончания Второй мировой войны. По мнению Пушкова, сейчас наблюдается «конец истории Запада как единого геополитического феномена», несмотря на прежние прогнозы Фрэнсиса Фукуямы о завершении исторического развития.

Ранее президент США заявил о готовности инвестировать в процветание Венгрии с Орбаном.

