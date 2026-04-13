    Американская блокада Ормузского пролива будет работать на Иран
    Орбан признал поражение на парламентских выборах в Венгрии
    Подсчитаны потери военной авиации США в войне с Ираном
    Эксперт объяснил неуспех переговоров Ирана и США в Исламабаде
    США назвали время начала блокады иранских портов
    Иран запретил военным судам приближаться к Ормузскому проливу
    Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
    Глава Eni призвал ЕС приостановить запрет импорта российского СПГ
    На Украине сообщили о риске потери FPV-дронов без китайского оптоволокна
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Уход Орбана не решит геополитических проблем Венгрии

    В Брюсселе и нескольких крупных столицах Европы праздник – Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии. В очередной раз не сработала попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана.

    Михаил Котов Михаил Котов Российский космос развивается не громко, но уверенно

    После старта американской лунной миссии Artemis II многие спрашивали: почему то же самое не делает Роскосмос? Где наша сверхтяжелая ракета, где лунные пилотируемые миссии?

    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В битве за существование важно не потерять себя

    Трудное сейчас время. О нем точно будут писать в будущих учебниках истории, и на героев этого времени будут равняться потомки. Но именно в такие времена рождается не только «новое созидательное», но и «новое разрушительное». Они всегда идут рядом.

    13 апреля 2026, 07:34 • Новости дня

    В Запорожье вспыхнул пожар на промышленном объекте после атаки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Промышленная инфраструктура получила повреждения в подконтрольном Киеву городе Запорожье, в результате возник пожар, сообщил глава подчиняющейся киевским властям областной администрации Иван Федоров.

    Федоров заявил, что пожар возник на одном из промышленных объектов в Запорожье, находящемся под контролем киевских властей, передает ТАСС.

    В данный момент в городе сохраняется режим воздушной тревоги. Сирены воздушной тревоги звучат также в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подконтрольном Киеву Запорожье произошел взрыв.

    Позже местный объект промышленной инфраструктуры получил повреждения.

    Ранее Министерство обороны России сообщило о групповом ударе по украинским объектам военно-промышленного комплекса.

    10 апреля 2026, 12:04 • Новости дня
    Эксперт назвал последствия жесткого подавления мятежа в ВСУ под Чугуевом

    Политолог Корнилов: Мятеж в ВСУ под Чугуевом – не последний

    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Мятеж на полигоне в Чугуевском районе показывает, что ситуация внутри ВСУ становится все более напряженной и будет только ухудшаться. Подробные свидетельства жестокости военных в отношении мобилизованных всплывут после завершения СВО и ужаснут самих украинцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее сообщалось о расправе над украинскими бойцами в Харьковской области.

    «Мятеж в Чугуевском районе мог произойти из-за того, что бойцам не выплатили положенные деньги или они нашли червей в мясе, поданном на обед. Причиной могло стать и недовольство самим фактом их насильственной мобилизации», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    «Произошедшее еще раз подтверждает, что ситуация внутри ВСУ становится все более напряженной. Регулярно появляются сообщения о том, что на различных участках фронта бойцы жалуются на скотское отношение руководства, отсутствие ротации, использование «мертвых душ» для получения выплат», – напомнил он.

    «ВСУ уже давно не комплектуются добровольцами. Бойцы набираются исключительно насильственным образом. И во время мобилизации никто не кричит лозунги в поддержку Украины, свойственный майданам задор пропадает», – продолжил собеседник.

    «Ситуация позволяет говорить о том, что это не последнее подобное восстание. Более того, по правилам любого вооруженного конфликта российская сторона должна активным образом поддерживать подобные настроения, способствовать их распространению на Украине и в рядах ВСУ», – подчеркнул спикер.

    «Судя по всему, подобные расправы со стороны ВСУ и ТЦК происходят на многих участках фронта. До широкой общественности пока доходят лишь крупицы сведений о том, что военные жестокими методами пресекают любое недовольство бойцов. Думаю, полные свидетельства будут обнародованы спустя некоторое время после завершения СВО. И от масштабов ужаснемся и мы, и сами украинцы», – резюмировал Корнилов.

    Ранее связанный с группировкой ВС России «Север» канал «Северный ветер» в Max сообщил, что на полигоне штурмовых подразделений ВСУ в лесных массивах Чугуевского района Харьковской области произошла попытка вооруженного мятежа насильно мобилизованных украинцев.

    «Украинские националисты жестоко расправились с восставшими. При этом от генштаба ВСУ данный инцидент скрывается, а родственникам убитых военнослужащих отправлены документы о естественных причинах смерти», – говорится в сообщении. Одним из погибших стал 46-летний И.В. Терентьев из Николаева, тело которого с многочисленными переломами было возвращено родственникам.

    В прошлом месяце украинский военнопленный Дмитрий Литвин сообщил, что командование украинского учебного полигона в селе Подлесное Днепропетровской области открывало огонь по мобилизованным солдатам, которые пытались самовольно покинуть объект.

    Беглецов ловили, ставили к стенке и открывали огонь ради устрашения, пояснил он. Сам Литвин был осужден на семь с половиной лет, но заключил контракт с полком, сформированным из националистов «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация). Политолог Владимир Скачко рассказывал газете ВЗГЛЯД, что украинцы стали «кормовой базой» для ТЦК и переодетых под них вымогателей.

    11 апреля 2026, 23:14 • Новости дня
    Военкор Коц предположил, как ВСУ пытались атаковать космодром Плесецк
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Обычные фронтовые БПЛА не могут «дотянуться» до космодрома Плесецк в Архангельской области; ВСУ для атаки, вероятно, использовали либо специально спроектированные дальнобойные дроны-камикадзе самолетного типа, либо радикально доработанные существующие платформы, заявил военкор Александр Коц. 

    Коц указал, что Плесецк расположен в 180 км южнее Архангельска, это свыше 1500 км по прямой от ближайших районов Украины. Он подчеркнул, что «это не приграничный нефтепарк и не склад в 200–300 км от линии фронта». На такое расстояние «обычные фронтовые БПЛА просто не дотягиваются по радиусу».

    «Значит, по космодрому шли либо специально спроектированные дальнобойные дроны-камикадзе самолетного типа, либо радикально доработанные существующие платформы с урезанной боевой частью и максимально «раздутым» топливным запасом», – заявил он в Telegram.

    Коц отметил, что за последние месяцы в Архангельской области уже фиксировались и были сбиты украинские БПЛА самолетного типа, которые направлялись в сторону космодрома. Местные жители снимали на фото и видео крупные композитные аппараты, схожие по классу с «Бобром» и UJ-22, однако с явными изменениями, ориентированными больше на дальность полета, чем на мощность заряда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что во время запуска российских спутников для широкополосного интернета космодром Плесецк подвергся попытке атаки дронами.

    Путин во время встречи с представителями Роскосмоса назвал запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи большим событием.

    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    11 апреля 2026, 01:55 • Новости дня
    Лавров назвал ключевой момент для решения украинского конфликта
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Когда Евросоюз заговорил о гарантиях безопасности для Украины, никто ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, а без этого пункта украинский конфликт непреодолим, напомнил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Евросоюз, добиваясь места за столом переговоров, заговорил о необходимости предоставления твердых гарантий безопасности Украине как ключевого элемента мирного решения. Опущу, что никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть, но возникает вопрос: а кому Евросоюз хочет предоставить эти гарантии? Режиму, который будет продолжать истреблять все русское? А заодно притеснять все венгерское, болгарское, румынское? Понятно, что задавать этот вопрос Брюсселю бессмысленно», – ответил Лавров в комментарии для СМИ на сайте МИД.

    Российский министр отметил, что в Европе готовы идти на все ради иллюзорного стремления нанести России стратегическое поражение.

    «В том числе и растаптывать некогда декларированные собственные – оказавшиеся лживыми – ценности и идеалы, ради утопической цели – стратегического поражения России. Для этого все средства хороши», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что спецоперация на Украине стала ответом на игнорирование позиции России Европой.

    Лавров назвал искоренение причин украинского кризиса принципиальным. Министр также заявил, что контакты между Россией и США по вопросу Украины продолжаются неформально.

    12 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Песков заявил о разногласиях с Киевом из-за считанных километров
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Разногласия между Россией и Украиной по вопросу территорий, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, оцениваются в считанные километры, включая часть Донецкой народной республики.

    Разногласия между Россией и Украиной касаются считанных километров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают «Вести». По его словам, речь идет о 17-18% территории Донецкой народной республики, которую, по словам Пескова, еще необходимо освободить для выхода на административные границы региона.

    Песков таким образом прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, который отметил, что переговоры по урегулированию конфликта сосредоточены вокруг спора о «нескольких квадратных километрах» территорий. «Нет, это действительно считанные километры... грубо говоря, там 18-17% Донецкой народной республики, которую осталось нам освободить, и это будет означать выход на административные границы», – заявил пресс-секретарь российского лидера.

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже более года назад открыто говорил о существующих разногласиях и о территориальных вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине продолжится после завершения пасхального перемирия, если Владимир Зеленский не решится на мирное соглашение с Россией.

    12 апреля 2026, 10:51 • Новости дня
    ВСУ нанесли более 1 тыс. ударов дронами с начала перемирия

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска использовали свыше 1 300 беспилотников и нанесли удары по Курской и Белгородской областям, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, пострадали мирные жители.

    Украинские войска, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, применили два беспилотника самолетного типа по Курской и Белгородской областям, в результате чего ранены мирные жители, включая ребенка, передает РИА «Новости». В сводке Минобороны России отмечается: «Украинские формирования применили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа по территории Курской и Белгородской областей. В результате, ранения получили мирные жители, в том числе ребенок».

    До начала перемирия подразделения российской группировки «Север» нанесли удары по трем бригадам теробороны ВСУ в Сумской области и по подразделениям в Харьковской области, уточнили в Минобороны России. Потери противника составили до 125 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Также российская группировка «Запад» до перемирия нанесла поражение украинским формированиям у населённых пунктов Новониколаевка, Сеньково и Великая Шапковка в Харьковской области. Потери ВСУ достигли более 200 военнослужащих, бронетранспортёра М113 производства США, трех боевых бронированных машин, 18 автомобилей, трех артиллерийских орудий и станции радиоэлектронной борьбы. По данным Минобороны, уничтожено четыре склада боеприпасов.

    В свою очередь, группировка «Центр» до перемирия уничтожила более 325 бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США. Удары были нанесены по нескольким бригадам ВСУ, включая спецназ «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в России), а также по национальной гвардии в Днепропетровской области и Донецкой Народной Республике.

    С начала пасхального перемирия, по данным Минобороны, подразделения ВСУ 258 раз обстреляли российские приграничные территории и позиции войск, осуществили 1 329 ударов FPV-дронами и сбросили 375 боеприпасов, включая 67 дронов октокоптерного типа и 15 – самолетного. Все эти нарушения были зафиксированы до 08.00 воскресенья.

    Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили 134 украинских беспилотника самолетного типа и шесть управляемых авиационных бомб, сообщает Минобороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 12 апреля украинские формирования предприняли три атаки на позиции российских войск в Днепропетровской области, которые были успешно отбиты.

    11 апреля 2026, 07:58 • Новости дня
    ВСУ начали пополнять ряды идейными неонацистами младше 18 лет

    @ Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Харьковском направлении крушили живую силу и технику ВСУ в районах Варваровки, Шестеровки, Колодезного и Черкасской Лозовой, узнав, что противник пополняет ряды несовершеннолетними идейными националистами.

    «На Украине признают, что часть подразделений ВСУ, выполняющих задачи в Харьковской области, доукомплектовываются не достигшими 18-летнего возраста идейными неонацистами. Часть из них уже уничтожена в ходе боевых действий», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они сообщили, что на Липцовском направлении штурмовики ВСУ попытались контратаковать позиции «Северян» и были уничтожены. На Волчанском направлении российские бойцы продвинулись на шести участках до 400 метров.  На Великобурлукском направлении штурмовые группы продвинулись на трёх участках до 200 метров.

    «Ожесточенные стрелковые бои продолжаются в Волчанских Хуторах и окрестностях населенного пункта, в лесных массивах восточнее и юго-восточнее Верхней Писаревки, вблизи государственной границы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка, а также около Покаляного», – добавили бойцы.

    На Сумском направлении боевая работа шла по противнику в районах Бывалино, Писаревки, Кияницы, Могрицы, Бачевска, Суходола, Новодмитровки, Краснополья и села Новая Сечь.

    В Шосткинском районе «Северяне» зачищяют приграничные леса, штурмовики продвинулись на трех участках до 300 метров, а в Сумском районе – на 20 участках  до 600 м.

    В результате ударов российской авиации существенные потери понес отдельный батальон беспилотных систем ВСУ 116 обр ТерО «Алькор».

    У освобожденного поселка Миропольское взяли в плен трёх солдат ВСУ, а в районе села Новодмитровка штурмовые группы продвинулись до 250 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области). Три солдата 21 омбр ВСУ взяты в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ВСУ предложили убивать уклонистов дронами. На Украине появились баннеры с призывом к женщинам идти в ВСУ. Киев захотел ужесточить мобилизацию под предлогом фиксированных сроков службы.

    11 апреля 2026, 17:25 • Новости дня
    ВСУ нарушили пасхальное перемирие и ударили по Новой Каховке БПЛА
    ВСУ нарушили пасхальное перемирие и ударили по Новой Каховке БПЛА
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью беспилотников по Новой Каховке в Херсонской области, нарушив пасхальное перемирие, сообщил врио главы городского округа Владимир Оганесов.

    Оганесов в мессенджере Мах отметил: «Сегодня в городском округе город Новая Каховка наблюдается повышенная активность БПЛА. В результате сбросов повреждено три автомобиля, дом. Пострадал один человек. Обнаружено и обезврежено три БПЛА с неразорвавшимися боеприпасами».

    Напомним, в субботу на линии соприкосновения начал действовать приуроченный к Пасхе режим прекращения огня, объявленный президентом России Владимиром Путиным; перемирие продлится до исхода дня 12 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил о перемирии на период празднования Пасхи.

    Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к зеркальным шагам.

    12 апреля 2026, 10:25 • Новости дня
    ВСУ атаковали российские позиции в Днепропетровской области во время перемирия
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на 12 апреля украинские формирования предприняли три атаки на позиции российских войск в Днепропетровской области, которые были успешно отбиты, сообщили в Минобороны РФ.

    ВСУ ночью трижды атаковали позиции российских военных в Днепропетровской области, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. По словам представителей ведомства, удары были нанесены из района Покровское в направлении населенных пунктов Гай (дважды) и Отрадное. В сообщении подчеркивается: «Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, формирования ВСУ в ночное время трижды атаковали позиции российских войск… Все атаки отражены».

    Помимо этого, еще четыре попытки прорыва со стороны ВСУ были зафиксированы в Сумской области – в районах Кондратовки и Новой Сечи (дважды), а также в районе поселка Каленики Донецкой народной республики. Все попытки прорыва были сорваны.

    По информации Минобороны, за период с 16.00 11 апреля до 8.00 12 апреля зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия подразделениями ВСУ. При этом российские войска, согласно приказу президента Владимира Путина, строго соблюдают режим прекращения огня на всех участках зоны спецоперации с 16.00 11 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью беспилотников по Новой Каховке в Херсонской области, нарушив пасхальное перемирие. Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к зеркальным шагам в ответ на объявление российским президентом Владимиром Путиным пасхального перемирия.

    11 апреля 2026, 18:29 • Новости дня
    При атаке БПЛА на заправку Льгова во время пасхального перемирия ранен ребенок

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки беспилотника на автозаправку в Льгове пострадали трое человек, включая годовалого ребенка, который получил осколочное ранение головы, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в Max, что украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Льгов Курской области. По предварительной информации, ранены трое человек, среди которых оказался годовалый ребенок. У ребенка диагностировано осколочное ранение головы, а его мать получила акубаротравму.

    Еще один пострадавший – мужчина с травмой бедра. Все пострадавшие были оперативно направлены в Курскую областную больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Атака произошла после 16 часов, когда уже действовало объявленное пасхальное перемирие.

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн подчеркнул, что удар по гражданской инфраструктуре был нанесен во время религиозного праздника и свидетельствует о пренебрежении любой моралью со стороны украинских боевиков.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по Новой Каховке в Херсонской области, нарушив пасхальное перемирие.

    Напомним, в субботу на линии соприкосновения начал действовать приуроченный к Пасхе режим прекращения огня, объявленный президентом России Владимиром Путиным; перемирие продлится до исхода дня 12 апреля.

    10 апреля 2026, 13:17 • Новости дня
    Песков заявил о возможности мира на Украине «уже сегодня»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Мир на Украине может быть достигнут уже сегодня, если Владимир Зеленский возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, мир может наступить сегодня, в случае, если Зеленский примет соответствующее решение, возьмет на себя ответственность, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что Россия стремится не к временной приостановке боевых действий, а к прочному и устойчивому миру. Он добавил, что об этом неоднократно говорил как он сам, так и президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин объявил перемирие по случаю Пасхи с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

    Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к зеркальным шагам в ответ на предложение о перемирии.

    Песков отметил, что Россия не согласовывала пасхальное перемирие с другими участниками переговорного процесса по ситуации на Украине.

    Дипломат Родион Мирошник отметил, что к обещаниям Зеленского по перемирию нет доверия.

    12 апреля 2026, 10:54 • Новости дня
    В Совфеде оценили нарушения ВСУ пасхального перемирия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Для украинских военных стало привычкой нарушать все то, что способствует снижению напряженности, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

    Украинские военные нарушили пасхальное перемирие почти две тысячи раз, передает Lenta.ru. По данным Министерства обороны России, с 16:00 11 апреля до 8:00 12 апреля было зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия со стороны подразделений ВСУ.

    Как сообщил Карасин, для украинских военных стало привычкой нарушать все, что способствует снижению напряженности. Он подчеркнул: «К сожалению большому для мира и спокойствия, политика Зеленского и его команды привела к тому, что присутствует озлобление и ненависть военных Украины, их стремление максимально нарушать любые инициативы, направленные на снижение напряженности».

    Минувшей ночью ВСУ трижды атаковали российские позиции из района поселка Покровское в Днепропетровской области, однако потерпели неудачу, передает РИА «Новости». Кроме того, бойцы России сорвали четыре попытки продвижения противника в Сумской области и ДНР.

    Всего украинские военные 258 раз обстреляли приграничные территории и позиции российских войск, нанесли 1329 ударов FPV-дронами и сбросили 375 боеприпасов. В результате атак в Курской и Белгородской областях пострадали несколько мирных жителей, среди которых оказался ребенок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования ночью трижды атаковали позиции российских войск в Днепропетровской области.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о применении киевским режимом американских систем HIMARS.

    Президент Владимир Путин объяснил согласие украинских властей на перемирие влиянием иностранных кураторов.

    10 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили сумское Миропольское и Диброву в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделениями группировки «Север» накануне был установлен контроль над населенным пунктом Миропольское в Сумской области, а Южная группировка освободила Диброву в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Север» в течение недели нанесено поражение формированиям семи механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1280 военнослужащих, восемь бронемашин, девять орудий полевой артиллерии, 11 станций РЭБ, 64 склада боеприпасов, горючего и матсредств.

    В течение прошедших суток подразделениями Южной группировки освобожден населенный пункт Диброва в ДНР.

    За неделю группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, бригады охраны генштаба ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1045 военнослужащих, 21 бронемашину и 25 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 14 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 41 склад боеприпасов, горючего и матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

    За последнюю неделю ВСУ на этом направлении потеряли свыше 1310 военнослужащих, 31 бронемашину и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 складов боеприпасов, две станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, егерской, двух аэромобильных, воздушно-десантной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    За минувшую неделю потери украинских вооруженных формирований на этом направлении составили свыше 2420 военнослужащих, два танка, 47 бронемашин и 16 орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника. В течение прошедшей недели нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 2020 военнослужащих, два танка, 23 бронемашины и четыре артиллерийских орудия.

    В то же время подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    За прошедшую неделю на этом направлении противник потерял до 365 военнослужащих, пять бронемашин и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 23 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов, горючего и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, группировка «Запад» завершила освобождение ЛНР.

    11 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    ВС России поразили склады хранения безэкипажных катеров и беспилотников ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам хранения безэкипажных катеров и БПЛА дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по объектам промышленности, энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб и 259 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 133 387 беспилотников, 655 ЗРК, 28 822 танка и других бронемашин, 1 699 боевых машин РСЗО, 34 393 орудия полевой артиллерии и минометов, 59 128 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за прошлую неделю нанесли пять групповых ударов по объектам ВСУ, в частности, они нанесли удары по используемой ВСУ портовой инфраструктуре.

    Ранее ВС России поразили производящие комплектующие крылатых ракет для ВСУ заводы.

    10 апреля 2026, 11:24 • Новости дня
    Мирошник: К Зеленскому нет доверия по пасхальному перемирию

    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Те 32 часа, которые продлится перемирие, не дадут противнику стратегического преимущества. При этом пасхальное перемирие позволит православным украинцам выполнить традиционные религиозные обряды, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. По его мнению, решение Владимира Путина стало дружеским жестом по отношению к людям одного вероисповедания.

    «На Украине, по разным подсчетам, находится порядка 7–8 млн православных. Значительная часть из них проживает на тех территориях, которые приближены к линии боевого соприкосновения», – напомнил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    По его мнению, решение Владимира Путина объявить пасхальное перемирие – это гуманный шаг, «дружеский жест по отношению к людям одного с нами вероисповедания, проявление уважения к ним». «Решение также продиктовано стремлением избежать человеческих жертв», – добавил собеседник.

    Дипломат указал, что противник, действуя «под чужим флагом», неоднократно наносил удары по местам массового скопления людей. Причем целями провокаций Украины становилось и их собственное население, заметил Мирошник. «Перемирие позволит сохранить человеческие жизни, к чему Россия всегда стремится. Православные смогут выполнить традиционные религиозные обряды», – подчеркнул он.

    При этом 32 часа, которые продлится режим прекращения огня, не помогут противнику в военном плане, продолжил посол. «Украинские силы за это время не смогут перегруппироваться или подтянуть дополнительное вооружение. Другими словами, перемирие не даст Киеву никакого стратегического преимущества», – уточнил спикер.

    Заявления же Владимира Зеленского о готовности к «зеркальным шагам» не вызывают доверия, отметил Мирошник. «Зеленский – не тот человек, который держит слово», – сказал он. Но Москва приняла решение о перемирии с опорой на устойчивость позиций российских вооруженных сил и без оглядки на действия других сторон, акцентировал дипломат.

    Важно понимать, что речь идет о приостановке Россией атакующих действий, а не о готовности терпеть агрессию без ответа. «В указе президента Путина четко поставлена задача нашим военным подразделениям быть готовыми пресечь любую агрессию и провокацию ВСУ», – напомнил посол.

    Ранее Владимир Путин объявил временное перемирие с Украиной, приуроченное к празднованию Пасхи. Оно начнется в 16.00 мск 11 апреля и продлится до исхода дня 12 апреля. Министру обороны и начальнику Генштаба даны указания остановить боевые действия на всех направлениях на этот период.

    В сообщении Кремля подчеркивается, что Россия рассчитывает на то, что Украина последует этому примеру. При этом российским войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия.

    Позже Зеленский заявил, что Киев готов поддержать пасхальное перемирие.

    Напомним, в прошлом году Москва также объявляла о пасхальном перемирии, которое Зеленский на словах принял. Однако по окончании действия режима прекращения огня в Минобороны России сообщили о более 4900 нарушений с украинской стороны.

    Отметим, перемирие станет четвертым с начала конфликта. Первое объявлялось в 2023 году по случаю Рождества, затем в 2025 году в дни Пасхи и празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    12 апреля 2026, 07:50 • Новости дня
    Рота ВСУ почти в полном составе «пропала без вести» на Сумском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумском районе в боях с группировкой российских войск «Север» практически в полном составе «пропала без вести» рота военнослужащих вооруженных сил Украины.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников в Сумском районе показал, что в лесных массивах между селами Новая Сечь и Варачино существенные потери понесла 71 оаэмбр, пятая рота которой практически в полном составе «пропала без вести» на данном участке фронта», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовые подразделения ВСУ доукомплектовываются насильно мобилизованными украинцами, преимущественно жителями Киевской области. Также сообщается, что в тылу командование ВСУ формирует резервы из отрядов испаноязычных иностранных наемников.

    В Глухове украинская полиция вскрывает пустующие квартиры и дома выехавших жителей для размещения военнослужащих ВСУ. Украинские войска дистанционно минируют участок между селами Должик, Сытное и Шалимовка, где остаются мирные жители. Несколько человек, включая подростка, уже пострадали от этих действий.

    Украинские волонтеры собирают деньги на ремонт автомобилей скорой помощи, используемых для доставки украинских националистов к линии фронта.

    В Краснопольском районе некрологи националистов подтвердили, что для пропагандистской акции по демонстрации контроля над освобожденной Покровкой командование ВСУ использовало наиболее подготовленных бойцов, которые были уничтожены на подступах к селу.

    Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что из Ахтырского района Сумской области на Харьковское направление были переброшены подразделения ВСУ.

    На Липцовском направлении изменений не зафиксировано, ВСУ не проявляли активности. На Волчанском направлении продолжается принудительное привлечение мирных жителей Харьковской области предпенсионного возраста к работам по оборудованию позиций ВСУ и установке противодронных сеток. Работники системы ЖКХ Харькова также используются в качестве рабочей силы, что привело к их массовому оттоку на запад и в центр Украины.

    «За сутки враг неоднократно нарушал перемирие, нанося неизбирательные удары РСЗО, БПЛА и артиллерией», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, приуроченный к Пасхе режим прекращения огня, объявленный Россией, действует с 16.00 мск 11 апреля. Режим тишины продлится до конца дня 12 апреля.

