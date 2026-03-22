    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис
    Трамп поставил 48-часовой ультиматум Ирану
    Politico: Лидеры ЕС угодили в «ловушку» Орбана
    Бабкина сообщила о запуске нового проекта с Бузовой
    Иран озвучил новые правила прохода через Ормузский пролив
    В Европарламенте предрекли социальные волнения в ЕС из-за энергокризиса
    WSJ: США и Израиль опасаются вступления в войну с Ираном новой силы
    Уиткофф оценил переговоры с Украиной во Флориде
    Герой России рассказал о падении качества украинской пехоты
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.

    4 комментария
    Владимир Рубцов Владимир Рубцов За нами будут следить тараканы

    В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способных проникать туда, куда не пройдет техника обычных размеров.

    9 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения переводит для славян политику Брюсселя

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    21 комментарий
    22 марта 2026, 13:04 • Новости дня

    Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Запорожье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв произошел в подконтрольном Украине городе Запорожье, сообщило агентство Укринформ.

    Взрыв произошел в городе Запорожье, который находится под контролем Киева, передает ТАСС. О происшествии сообщило агентство Укринформ.

    Подробная информация о характере взрыва, его причинах и возможных последствиях в настоящее время отсутствует. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

    Известно, что в районах Запорожской области, подконтрольных украинским властям, введен режим воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Запорожье ранее прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Подконтрольная Киеву часть Запорожской области осталась без электроэнергии после ударов. Российские военные под Запорожьем уничтожили цех по сборке дронов и группу операторов БПЛА.

    21 марта 2026, 18:01 • Новости дня
    На Украине участились странные смерти командиров ВСУ

    «СВ»: Командный состав ВСУ продолжает умирать при странных обстоятельствах

    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Сумской области при загадочных обстоятельствах скончался заместитель командира полка охраны спецслужбы транспорта, ранее получавший угрозы от семей подчиненных, сообщили российские военные из группировки войск «Север».

    О серии загадочных инцидентов среди украинских офицеров сообщается в связанном с группировкой «Север» Telegram-канале «Северный ветер». В городе Шостка умер Олег Созонюк, замкомандира 711-го полка охраны госслужбы транспорта.

    Официальной причиной гибели названа сердечная недостаточность. Однако известно, что последние месяцы офицеру и его семье угрожали родственники солдат, отправленных в штурмовые подразделения в конце 2025 года.

    Сообщается, что врачи в Шостке также не скрывают, что вскрытие тела не производилось, несмотря на признаки неестественной смерти.

    Ранее майор ВСУ Р. Пелих после конфликта с родственниками солдат скончался в Сумской области.

    Российские силовые структуры зафиксировали волну странных и нелепых гибелей украинских военнослужащих.

    Комментарии (6)
    21 марта 2026, 18:21 • Новости дня
    Детей из подконтрольного ВСУ Славянска вывезли «в никуда»

    Киев вывез «в никуда» детей из подконтрольного ВСУ Славянска

    @ Yulii Zozulia/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Из Славянска на Украине начали вывозить детей с территории, контролируемой ВСУ, при этом организаторы эвакуации не всегда сообщают, где несовершеннолетние окажутся, сообщили в российских силовых структурах.

    Принудительная эвакуация детей из находящегося под контролем ВСУ Славянска в ДНР вызвала резонанс из-за отсутствия информации о месте их дальнейшего пребывания.

    Источник агентства сообщил, что организация размещения несовершеннолетних вызывает множество вопросов среди местных жителей и социальных служб, передает РИА «Новости».

    В силовых структурах отметили, что принудительная эвакуация детей из Славянска уже спровоцировала несколько скандалов, поскольку детей фактически вывозят «в никуда».

    По уточнению источника, в некоторых случаях сотрудники социальных служб пытаются найти и установить связь с дальними родственниками детей, чтобы передать их на воспитание, однако эти усилия можно считать максимумом действий со стороны украинских социальных работников.

    Также собеседник добавил, что на Славянско-Краматорском направлении военнослужащие ВСУ несут существенные потери.

    Ранее в Славянске объявили о принудительной эвакуации несовершеннолетних с 38 улиц на востоке и северо-востоке города.

    Верховная рада приняла закон, разрешающий украинской полиции принудительно эвакуировать детей с территорий, где ведутся боевые действия, без согласия родителей.

    В декабре 2025 года украинские власти объявили принудительную эвакуацию в 19 пунктах подконтрольной Киеву части ДНР.

    Комментарии (7)
    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    Комментарии (0)
    22 марта 2026, 01:55 • Новости дня
    Уиткофф оценил переговоры с Украиной во Флориде как конструктивные

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф по итогам переговоров с украинской делегацией в штате Флорида назвал встречи конструктивными и высказался об обсуждаемых вопросах.

    «Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках продолжающихся посреднических усилий, сосредоточив внимание на сужении круга вопросов и их урегулировании для приближения к всеобъемлющему мирному соглашению», – написал Уиткофф в соцсети Х.

    По его словам, американская сторона приветствует продолжение взаимодействия в целях урегулирования нерешенных вопросов и признает его важность для глобальной стабильности. Уиткофф поблагодарил президента США «за его постоянное лидерство в продвижении этих усилий».

    Спецпредставитель Уиткофф напомнил, что в состав американской делегации вошли специальный посланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Груенбаум и старший советник Госдепартамента по вопросам политики Крис Карран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Украина согласовали переговоры в Майами 21 марта. Владимир Зеленский накануне встречи отметил появление у него плохого предчувствия из-за влияния иранского конфликта на ситуацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация не примет  участия в переговорах по Украине 21 марта в США.

    Комментарии (0)
    22 марта 2026, 08:37 • Новости дня
    Герой России Палазник рассказал о падении качества украинской пехоты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Качество украинской пехоты упало, так как сейчас она состоит из «бусифицированных» украинцев, сообщил военнослужащий Росгвардии Герой России Никита Палазник.

    Палазник рассказал, что качество украинской пехоты значительно снизилось, поскольку сейчас она состоит из так называемых «бусифицированных» украинцев, передает ТАСС. «Качество пехоты [армии Украины], конечно, упало. Русскую военную машину не остановить, и перемалывание их идет очень сильное. Пехота их – бусифицированные граждане Украины», – отметил он.

    Палазник также сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский существенно занижает реальные потери вооружённых сил Украины. По его словам, заявления о 50 тыс. потерь за весь период спецоперации далеки от действительности, и украинские военные продолжают нести существенные потери.

    При этом он признал, что среди украинских военных сохраняются профессиональные специалисты, однако, по его мнению, в плане подготовки и эффективности украинская пехота уступает российским штурмовым подразделениям.

    Палазник добавил, что в рядах украинских вооружённых формирований по-прежнему есть иностранные наёмники. Он рассказал, что лично встречался с польскими наёмниками как в 2022, так и в 2024 году, на волчанском направлении. По его словам, наёмники случайно попали на подразделение РВСН, где были быстро задержаны и обезврежены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Александр Бородай заявил о резком снижении количества иностранных наемников на линии боевого соприкосновения. Украинские военкоматы привлекли боевиков из Польши и Румынии к насильственному захвату мужчин на приграничных территориях. Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал о практике уничтожения тел погибших иностранцев для сокрытия реальных потерь.

    Комментарии (10)
    21 марта 2026, 19:38 • Новости дня
    Число жертв удара ВСУ по Белгородской области выросло до четырех человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ВСУ в селе Смородино Белгородской области погибли ещё две мирные жительницы, тела двух женщин извлечены из-под завалов, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Трагические последствия обстрела украинской армией села Смородино уточнили местные власти. В результате вражеской атаки погибли еще две женщины.

    Глава региона Вячеслав Гладков заявил в Max,  что тела погибших извлекли из-под рухнувших конструкций. Он обратился со словами поддержки к родственникам жертв.

    «Выражаю самые искренние слова соболезнования и поддержки семьям погибших... Хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить их горе…» – заявил губернатор.

     Гладков ранее сообщил о гибели двух человек и разрушении социального объекта в селе Смородино.

    Белгород и прилегающий район незадолго до этого подверглись массированному ракетному удару с повреждением инфраструктуры.

    Комментарии (4)
    22 марта 2026, 06:57 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как «пропали без вести» обученные в Польше штурмовики ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как на Сумском направлении фронта командование ВСУ перебросило подразделение штурмовиков, прошедших подготовку в Польше.

    «Родственники неонацистов 25 ошб сообщают, что в Сумской район переброшена группа штурмовиков, завершивших несколько недель назад подготовку в Польше. В настоящее время никто из украинских оккупантов данного подразделения ВСУ не выходит на связь со своими близкими», – рассказали российские бойцы в неофициальном Max-канале группы войск «Северный ветер».

    Также на Сумском направлении бойцы крушили противника в районах Вольной Слободы, Искрисковщины, Никольского, Мирополья, Кондратовки, Конотопа и села Новая Сечь.

    В ходе упорных боев штурмовики продвинулись в Сумском районе на 16 участках и в Глуховском на двух, за сутки общее продвижение составило до 400 м.

    В Шосткинском районе «Северян» продвинулись до 250 метров. При этом наиболее ожесточенные стрелковые бои идут вдоль реки Клевень, где противник оборудовал опорные пункты и ПУ БПЛА для обстрелов гражданской инфраструктуры Хомутовского района Курской области.

    В Краснопольском районе штурмовые отряды продвинулись на расстояние до 500 метров.

    «В результате комплексного огневого воздействия сводные группы солдат 119 обр ТерО и 5 пого бежали с занимаемых позиций в лесном массиве восточнее села Новодмитровка», – доложили военнослужащие.

    На Харьковском направлении «Северяне» работали по живой силе и технике ВСУ в районах Новоалександровки, Колодезного, Весёлого и села Польное. На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на семи участках до 350 метров. В Великобурлукском направлении продвижение на трёх участках составило до 400 метров.

    «Анализ некрологов показал, что из Славянска (оккупированная ВСУ территория ДНР) на данный участок фронта была переброшена рота 129 обр ТерО, которая практически в полном составе «пропала без вести», пытаясь безуспешно форсировать реку Северский Донец в районе села Графское», – рассказали «Северяне».

    Всего за сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 50 в Харьковской области).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило о серии взрывов на военных объектах ВСУ в Сумской области. На Украине участились странные смерти командиров ВСУ. Майор ВСУ был ликвидирован на Сумском направлении.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 14:51 • Новости дня
    Над Россией за семь часов сбиты 54 дрона ВСУ

    ПВО сбили 54 украинских БПЛА в восьми регионах России за семь часов

    @ РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 54 украинских беспилотника самолетного типа в ряде российских регионов за семь часов, сообщает Минобороны.

    В субботу в период с 7 до 14 часов по мск дежурные подразделения ПВО перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Минобороны.

    Беспилотники были сбиты над Московским регионом, а также над территориями Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Брянской, Волгоградской областей и Республики Башкортостан. Все цели были успешно уничтожены.

    Ранее в субботу на подлете к Москве был сбит седьмой за день украинский дрон. До этого за шесть часов ПВО России уничтожило 91 украинский беспилотник.

    Всего в ночь на субботу российские средства ПВО перехватили и уничтожили 283 украинских беспилотника над регионами России.


    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 18:47 • Новости дня
    Майор ВСУ был ликвидирован на сумском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска уничтожили заместителя начальника группы разведывательных беспилотников 10-го мобильного пограничного отряда ВСУ на сумском направлении, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовые структуры сообщили о ликвидации майора ВСУ Сергея Сапсая с позывным Дозор на сумском направлении, передает ТАСС.

    Источник сообщил, что FPV-расчетом ликвидирован заместитель начальника группы разведывательных БПЛА 10 погранотряда майор Сергей Сапсай с позывным Дозор.

    Ранее группировка войск «Север» расширила полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    Командиры созданной по стандартам НАТО бригады ВСУ записали погибших в дезертиры

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады, сформированной по стандартам НАТО, после гибели на фронте продолжают оформлять как дезертиров, что подтверждает случай с исчезновением почти всей 6-й роты в районе Юнаковки в феврале.

    Командование 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, созданной по стандартам НАТО, фиксирует погибших на фронте военнослужащих как дезертиров, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По словам источника агентства, речь идет о подразделении, которое позиционируется как одно из самых современных в ВСУ.

    Источник также отметил, что в середине февраля в районе населенного пункта Юнаковка практически вся 6-я рота этой бригады бесследно исчезла.

    Ранее группировка войск «Север» уничтожила живую силу 47-й механизированной бригады ВСУ при попытке контратаки.

    Командование 71-й егерской бригады на фоне боев у Юнаковки приравняло пропавших без вести солдат к дезертирам.

    Комментарии (0)
    22 марта 2026, 02:41 • Новости дня
    Марочко сообщил об отступлении ВСУ из Червоного и «мясорубке» в Николаевке

    Tекст: Катерина Туманова

    Окрестности Червоного у Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР) контролируют операторы БПЛА ВС России, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оттуда ушли, при этом командование бросает солдат ВСУ в Николаевку под Константиновкой в ДНР как в мясорубку, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, противник несет безосновательные потери в Николаевке под Константиновкой.

    «Потому что если брать военную логику, тактику и стратегию, то противнику давно пора было покинуть данный населенный пункт и отойти на запасные позиции, но украинское командование не считается с личным составом и, естественно, бросает в мясорубку все больше и больше живой силы, своих мобилизованных граждан», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что поселок Червоный в ДНР перешел в серую зону, а подразделения ВСУ его покинули.

    «Червоное, по сути, уже находится в серой зоне: его окрестности полностью контролируются нашими дроноводами. Так что предполагаю, что в ближайшее время именно с этого участка будут положительные новости от Министерства обороны Российской Федерации», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России вытеснили ВСУ из Николаевки под Константиновкой. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что более 60% Константиновки находится под контролем российских военных. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал об улучшении позиций ВС в Константиновке.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 16:38 • Новости дня
    При обстреле ВСУ в Белгородской области погибли два человека

    Tекст: Вера Басилая

    В результате обстрела села Смородино в Белгородской области погибло два человека, одна женщина с тяжелыми ранениями доставлена в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В результате обстрела села Смородино Грайворонского городского округа Белгородской области со стороны ВСУ погибли два человека, ещё один получил ранения, сообщил в Max Гладков.

    По предварительным данным, среди погибших – две женщины. Раненая женщина находится в тяжелом состоянии, у нее множественные осколочные ранения и перелом предплечья. Сейчас её доставили в Грайворонскую ЦРБ, после стабилизации она будет переведена в медицинское учреждение Белгорода.

    Обстрел пришёлся по социальному объекту, здание полностью разрушено, под завалами могут оставаться люди. Также в результате атаки огнем уничтожен объект торговли. Гладков добавил, что разбор конструкций осложнён из-за высокой активности дронов ВСУ.

    В хуторе Бондаренков Шебекинского округа Белгородской области мужчина получил минно-взрывную травму после того, как произошла детонация дрона.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 15:38 • Новости дня
    В Курске загорелся дом после падения обломков БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Пожар возник в жилом доме Железнодорожного округа Курска, где также повреждены как минимум три машины после падения обломков беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

    В Железнодорожном округе Курска произошло возгорание частного дома. Причиной инцидента стало падение обломков беспилотного летательного аппарата, сообщил в Max Хинштейн.

    Губернатор региона Александр Хинштейн уточнил, что вблизи микрорайона Волокно повреждены не менее трех автомобилей. По предварительной информации, пострадавших нет.

    Местные службы занимаются ликвидацией возгорания и выяснением обстоятельств случившегося.

    При атаке украинского БПЛА в Курской области пострадала девушка.

    Силы ПВО за семь часов сбили 54 украинских БПЛА в восьми регионах России.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 17:57 • Новости дня
    Два дрона ВСУ сбили над Тульской областью

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В небе над Тульской областью были уничтожены два беспилотника, при этом никто не пострадал и разрушений не обнаружено, сообщают власти региона.

    Два украинских беспилотника были уничтожены в небе над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев  в своем канале в Мах. По его словам, воздушные цели были ликвидированы подразделениями ПВО Минобороны России.

    Как уточнил Миляев, по предварительным данным, жертв и разрушений среди жителей и объектов инфраструктуры нет.

    Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 283 украинских беспилотников за ночь субботы, часть которых была сбита над Тульской областью.

    Также в субботу в Уфе сбитые беспилотники ранили двух строителей, упав на строящийся дом в микрорайоне Затон. До этого, в ночь на 7 марта системы противовоздушной обороны нейтрализовали пять украинских беспилотников над Тульской областью, тогда жертв и разрушений также не было.


    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Запорожскую область ранены два мирных жителя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате четырех атак ВСУ с применением беспилотников в Запорожской области были ранены двое жителей села Коханое, пострадавшим оказана помощь, сообщают местные власти.

    Два мирных жителя получили ранения в Запорожской области в результате атак украинской армии, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в Max. По его словам, за минувшие сутки зафиксированы четыре целенаправленные атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов.

    Балицкий уточнил, что в селе Коханое Токмакского муниципального округа были ранены двое мирных жителей. «Им оказана необходимая амбулаторная помощь», – подчеркнул глава региона.

    В результате атак также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в селе Ботиево Приазовского муниципального округа, а также в городах Мелитополь и Пологи. При этом пострадавших в этих населённых пунктах нет.

    По словам губернатора, все службы продолжают работу в штатном режиме. Ситуация находится под контролем местных властей.

    Ране в среду мирная жительница Васильевки Запорожской области получила осколочные ранения в результате атаки со стороны ВСУ.

    До этого, 11 марта два человека погибли при атаке украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Запорожской области. Еще два человека были убиты в результате массированной атаки беспилотников на область 10 марта, один из погибших находился в гражданском автомобиле.


    Комментарии (0)
    22 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    Минобороны сообщило о взятии Потаповки в Сумской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные подразделения России установили контроль над Потаповкой в Сумской области после решительных наступательных действий в регионе, сообщили в Минобороны России.

    В результате решительных действий российской группировки войск «Север» был установлен контроль над населенным пунктом Потаповка в Сумской области, передает Минобороны в MAX.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Север» продвигается вглубь Сумской области, расширяя полосу безопасности. Штурмовые группы «Север» продолжили наступление на Сумском и Харьковском направлениях с продвижением до 300 метров. В течение недели подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря в Сумской области.

    Комментарии (5)
    Главное
    Трамп: США рассматривают возможность сворачивания войны с Ираном
    Симоньян рассказала о неизлечимой болезни одного из детей
    Русскоязычные жители Германии пожаловались на резкий рост цен на еду
    Россиян предупредили о штрафах за огород во дворе дома
    Названы регионы с самым низким уровнем продаж водки
    Примаков оставил послание врагам России в день рождения Лаврова
    Врач ФК «Арсенал» спас жизнь пассажирам рейса Москва – Хабаровск

    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис

    Сценарий, который еще недавно казался «страшилкой», становится реальным: цены на нефть могут взлететь до 180–200 долларов за баррель. Если Ормузский пролив останется закрытым, к концу апреля мир войдет в пятый энергокризис – и он ударит по всем без исключения, от богатых импортеров до беднейших стран, у которых нет запаса прочности. Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Предвыборный скандал в Словении рикошетит по оппозиции

    В преддверии парламентских выборов в Словении разгорелся крупный политический скандал, в который оказались втянуты представители правящей коалиции и израильской частной разведывательной компании. Но его последствия используются для удара по словенской оппозиции. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

