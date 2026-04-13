В Брюсселе и нескольких крупных столицах Европы праздник – Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии. В очередной раз не сработала попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана.2 комментария
Обломок украинского беспилотника нашли на пляже в Эстонии
Фрагмент БПЛА, предположительно украинского, обнаружен на пляже Кальви в Ляэне-Вирумаа на севере Эстонии, сообщает эстонская полиция безопасности.
По информации ERR, местный житель в воскресенье утром заметил на пляже фрагмент беспилотника, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь департамента полиции безопасности Эстонии Марта Тууль заявила, что речь идет не о падении дрона, а именно об обломке крыла, который был выброшен морем на берег. Она отметила, что предварительно найденный фрагмент относят к украинскому беспилотнику.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в странах Прибалтики упали несколько украинских беспилотников. Позже украинские дроны стали падать и на территории Финляндии. Прибалтийские государства теперь проводят учения по борьбе с БПЛА и настойчиво требуют от киевского режима больше не повторять подобных вторжений.
Согласно мартовскому «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД, общий уровень враждебности стран Северной Европы достиг рекордных значений. Эстония занимает вторую строчку рейтинга.