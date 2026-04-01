Еврокомиссар Кос предложила Раде принять 11 законов ради помощи в 4 млрд евро

Tекст: Антон Антонов

Украинские журналисты заявили, что подтвердили подлинность письма у двух независимых источников, передает РИА «Новости».

В письме Кос акцентирует, что именно Верховная рада способна обеспечить Украине дополнительное финансирование, если примет предложенный список из 11 законов.

«Эти реформы способствуют продвижению Украины на пути к членству (в ЕС)... Их эффективное и оперативное принятие позволит привлечь для Украины финансирование в размере до 4 млрд евро», – заявила Кос.

Все законы связаны с просроченными обязательствами Украины за 2025 год, прошли экспертизу Еврокомиссии и готовы к принятию. Среди них – закон о цифровизации судебных решений, о дерегуляции предпринимательской деятельности, о совместимости и безопасности железных дорог и другие инициативы.

Особенность этих законов заключается в том, что после их принятия решение о выделении средств не потребуется согласовывать единогласно всеми странами Евросоюза, что исключает возможность блокировки помощи одним государством.

В письме также отмечается, что на кону стоит не только финансирование, но и перспектива членства Украины в ЕС. Кос подчеркнула, что в условиях снижения эффективности Верховной рады Украине необходимо продемонстрировать готовность к реформам и сохранить лидерство среди кандидатов на вступление в Евросоюз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Верховная рада не смогла принять законопроект о налогах, что было требованием МВФ. Украинский депутат Дмитрий Разумков заявил, что Верховная рада не сможет одобрить в срок налоговый законопроект, необходимый для получения следующего транша финансирования от МВФ.

Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что по кредиту в 90 млрд евро, который планировалось выделить для киевского режима, нет подвижек.