ФСБ: В Московской области предотвратили теракт, боевик ликвидирован

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемым оказался гражданин России, он работал на территории этого предприятия ОПК, по заданию киевского режима он планировал теракт, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Злоумышленника попытались задержать в момент изъятия самодельного взрывного устройства, он оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем.

«На месте происшествия изъято готовое к применению взрывное устройство, закамуфлированное в корпус пауэрбанка», – указали в ФСБ.

СВУ состояло из пластичного взрывчатого вещества, электродетонатора иностранного производства и исполнительного механизма с активацией по радиоканалу.

Также изъят сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и боеприпасы к нему.

Отмечается, что боевик сам через Telegram связался с представителем украинских спецслужб, он действовал по их инструкциям. Он контролировал и закладывал схроны со средствами поражения, совершал поджоги релейных шкафов на ж/д путях, а также проводил разведку объектов ТЭК и ОПК в Москве и области.

Ранее ФСБ предотвратила в Ставрополе теракт против сотрудника правоохранительных органов.

Кроме того, ФСБ сорвала атаку дронов на военный аэродром в Саратовской области.