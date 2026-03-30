ЕК утвердила программу поддержки оборонной промышленности ЕС и Украины

ЕК утвердила поддержку оборонной промышленности ЕС и Украины на 1,5 млрд евро

Tекст: Дмитрий Зубарев

Еврокомиссия утвердила рабочую программу на 1,5 млрд евро для поддержки европейской и украинской оборонной промышленности, передает РИА «Новости».

В опубликованном заявлении на сайте ЕК отмечается, что средства выделяются в рамках Европейской программы оборонной промышленности (EDIP). Программа направлена на укрепление и модернизацию оборонных отраслей Европы, а также на увеличение производственных мощностей и обеспечение технологического развития и устойчивости сектора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия представила Белую книгу по обороне ЕС с планом милитаризации до 2030 года и усиления интеграции европейской и украинской военной промышленности.

Во время визита в Киев 9 мая глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о выделении 1 млрд евро для украинской оборонной промышленности.

Заместитель генсека внешнеполитической службы ЕС Шарль Фрис сообщил о подписании первых контрактов на инвестиции в украинский ВПК и о планах вложить 1 млрд евро при общей поддержке Киева со стороны ЕС на 150 млрд евро.