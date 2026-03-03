Паралимпийский комитет запретил украинской сборной форму с картой страны

Tекст: Денис Тельманов

Международный паралимпийский комитет не допустил украинских спортсменов к использованию парадной формы с картой страны, сообщает ТАСС.

По словам главы Паралимпийского комитета Украины Валерия Сушкевича, комитет заявил, что форма «политическая» и не разрешил ее надевать на официальных мероприятиях.

Сушкевич рассказал: «Мы подготовили нашу спортивную, нет – даже не спортивную, а парадную форму для нашей команды. Международный паралимпийский комитет сказал: “Нет, нет, нет – так не пойдет!” Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме».

Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта. Приглашения на соревнования по горнолыжному спорту, лыжным гонкам и парасноуборду на следующую Паралимпиаду в 2026 году получили шесть российских спортсменов.

В частности, выступят Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Иван Голубков, Анастасия Багиян с Сергеем Синякиным, Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо. Российские участники смогут соревноваться под национальной символикой.

