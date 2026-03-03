Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.2 комментария
Паралимпийский комитет запретил украинской сборной форму с картой страны
Украинская команда не сможет выступить в парадной форме на Паралимпийских играх в Италии с картой страны из-за ее политического характера.
Международный паралимпийский комитет не допустил украинских спортсменов к использованию парадной формы с картой страны, сообщает ТАСС.
По словам главы Паралимпийского комитета Украины Валерия Сушкевича, комитет заявил, что форма «политическая» и не разрешил ее надевать на официальных мероприятиях.
Сушкевич рассказал: «Мы подготовили нашу спортивную, нет – даже не спортивную, а парадную форму для нашей команды. Международный паралимпийский комитет сказал: “Нет, нет, нет – так не пойдет!” Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме».
Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта. Приглашения на соревнования по горнолыжному спорту, лыжным гонкам и парасноуборду на следующую Паралимпиаду в 2026 году получили шесть российских спортсменов.
В частности, выступят Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Иван Голубков, Анастасия Багиян с Сергеем Синякиным, Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо. Российские участники смогут соревноваться под национальной символикой.
