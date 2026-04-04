Регионы вложили 6 млрд рублей в восстановление Херсонской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Регионы-шефы за 2022-2025 годы восстановили и построили в Херсонской области 45 объектов, передает ТАСС. Губернатор Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что среди них – 11 крупных спортивных объектов, 29 школ и пять медицинских учреждений. Общая сумма вложений составила 6 млрд рублей.

По словам Сальдо, в Нижних Серогозах, Ивановке, Чаплинке и Каланчаке были введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, стоимость каждого составила 40 млн рублей. В Каланчаке, Чаплинке и Преображенке за счет Краснодарского края построили современные спортивные площадки по 12 млн рублей каждая. Помимо этого, регионы-шефы заменили участки тепловых и водопроводных сетей, а также провели работы по котельным, что обеспечило стабильное прохождение отопительных периодов.

В Геническе Республика Адыгея построила новое здание многофункционального центра. В Верхнерогачикском округе Рязанская область провела ремонт местной поликлиники. Республика Мордовия курирует Каланчакскую центральную районную больницу, обеспечивает ее оборудованием и врачами, а также планирует капитальный ремонт учреждения. В поселке городского типа Брилевка Калининградская область построила амбулаторию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дрон «Князь Вещий Олег» уничтожил блокпост ВСУ в Херсоне. ВСУ атаковали Алешки, в результате чего пострадали двое мирных жителей.

Ранее губернатор Херсонской области Сальдо заявил, что Киев превращает Херсон в военную базу.

