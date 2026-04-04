Регионы-шефы вложили 6 млрд рублей в восстановление Херсонской области
Регионы вложили 6 млрд рублей в восстановление Херсонской области
В Херсонской области за три года восстановили 45 объектов на средства регионов-шефов, общий объем финансирования составил 6 млрд рублей, пишут СМИ.
Регионы-шефы за 2022-2025 годы восстановили и построили в Херсонской области 45 объектов, передает ТАСС. Губернатор Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что среди них – 11 крупных спортивных объектов, 29 школ и пять медицинских учреждений. Общая сумма вложений составила 6 млрд рублей.
По словам Сальдо, в Нижних Серогозах, Ивановке, Чаплинке и Каланчаке были введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, стоимость каждого составила 40 млн рублей. В Каланчаке, Чаплинке и Преображенке за счет Краснодарского края построили современные спортивные площадки по 12 млн рублей каждая. Помимо этого, регионы-шефы заменили участки тепловых и водопроводных сетей, а также провели работы по котельным, что обеспечило стабильное прохождение отопительных периодов.
В Геническе Республика Адыгея построила новое здание многофункционального центра. В Верхнерогачикском округе Рязанская область провела ремонт местной поликлиники. Республика Мордовия курирует Каланчакскую центральную районную больницу, обеспечивает ее оборудованием и врачами, а также планирует капитальный ремонт учреждения. В поселке городского типа Брилевка Калининградская область построила амбулаторию.
Ранее губернатор Херсонской области Сальдо заявил, что Киев превращает Херсон в военную базу.