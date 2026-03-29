29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?5 комментариев
Пожар из-за дрона ВСУ в порту Усть-Луга потушили к вечеру воскресенья
В порту Усть-Луга Ленинградской области, в котором в ночь на воскресенье возник пожар из-за сбитого силами ПВО дрона ВСУ, потушили к вечеру, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
«Возгорание в Усть-Луге, возникшее в результате атаки БПЛА, локализовано, на остальных объектах последствия устранены. К тушению в порту привлечены дополнительные средства пожаротушения Ленобласти и Петербурга, включая два пожарных поезда», – написал он.
Дрозденко уточнил, что в Систо-Палкино обломки БПЛА повредили жилой дом, с владельцами работает администрация Ломоносовского района. Он подчеркнул, что силы и средства ПВО находятся в боевой готовности.
Напомним, около полудня пожар в порту Усть-Луга Ленинградской области был локализован.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ночь на воскресенье сообщал, что украинские дроны атаковали порт Усть-Луга.