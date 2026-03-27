«Барахолки смерти» с вещами бойцов ВС России появились на украинских сайтах
«Барахолки смерти», на которых продаются личные вещи, документы, опознавательные знаки и жетоны российских бойцов, появились в украинском сегменте интернета, сообщили в силовых структурах.
На украинских интернет-площадках появились так называемые «барахолки смерти», на которых выставлены на продажу личные вещи, документы, шевроны и жетоны российских военнослужащих, сообщил собеседник агентства РИА «Новости». Источник заявил: «В украинском сегменте интернета, появились сайты »барахолки«, на которых в открытой продаже размещены личные вещи, документы, шевроны и жетоны погибших российских военнослужащих, что в очередной раз подтверждает приверженность киевского режима пропаганде войны и геноциду русских».
По его словам, на этих интернет-ресурсах также продаются вещи и документы российских бойцов, находящихся в плену на Украине. Как пояснил собеседник, статус «груз-200» таким военнослужащим приписывается заранее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о торговле украинскими неонацистами вещами и документами погибших российских военных.
Ранее на зарубежных интернет-площадках появились предложения о продаже трофеев спецоперации, включая шевроны и личные вещи российских бойцов.
Следственный комитет России задокументировал новые факты жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине.