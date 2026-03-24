Мособлсуд приговорил пятерых украинцев за производство наркотиков

Мособлсуд признал виновными пятерых украинцев в производстве 49 кг наркотиков

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пятеро граждан Украины были признаны виновными в организации трех нарколабораторий в Подмосковье в 2018-2022 годах, пишет РИА «Новости». За это время они произвели не менее 16 кг наркотического средства и 33 кг производного вещества. Часть изготовленного ими «товара» была разложена по тайникам для последующего сбыта.

В зависимости от роли фигурантам предъявили обвинения в незаконном производстве наркотиков и покушении на сбыт в особо крупном размере, а также в руководстве преступным сообществом и участии в нем. Все осужденные получили сроки от 16,5 до 19,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, каждому из них назначены штрафы от 700 тыс. до 2 млн рублей.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность нарколаборатории в Новосибирской области, которую организовал местный житель на средства кураторов с Украины.

До этого в ДНР задержали восемь человек, связанных с крупным каналом распространения наркотиков, курируемых с Украины, и изъяли более 23 кг синтетических наркотиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в той же Московской области полтора года назад обнаружили нарколабораторию, спонсируемую с Украины, и изъяли 103 кг прекурсоров и оборудование для производства синтетических наркотиков.