В управлении президента сообщили о 90% контента ИИ в соцсетях

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил Рапопорт на профессиональной конференции РАПК «Выборы-2026: Вызовы и возможности. Новые и традиционные подходы», которая проходит в Москве, доля контента, создаваемого искусственным интеллектом в социальных сетях, достигла 90%, сообщает РИА «Новости».

По словам Рапопорта, еще год назад, в марте 2025 года, за месяц в соцсетях публиковалось около 2 млрд единиц контента, и с каждым годом этот показатель удваивается. Он подчеркнул, что если в 2024 году доля медиаспециалистов составляла 46%, а искусственного интеллекта – 54%, то сейчас разрыв увеличился в пользу ИИ.

«Если в 2024 году доля в этом контенте медиаспециалистов составляла 46%, а 54% писало ИИ, то в настоящее время 90% контента создано ИИ, 10% пишут медиаспециалисты», – заявил Рапопорт. Он добавил, что несмотря на это, контент, созданный людьми, пока еще остается на ведущих позициях по популярности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, участники дискуссии об искусственном интеллекте прогнозировали скорое увеличение доли машинного контента в сети до 90%.

На круглом столе «Суверенный ИИ: сегодня и завтра» эксперты заявили о возможном росте доли сгенерированного нейросетями агитационного контента до половины общих объемов.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко предупреждал о деградации медиаотрасли из-за чрезмерного увлечения нейросетями и появлении сетей Telegram-каналов, полностью ведущихся ИИ.