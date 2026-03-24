Герой России рассказал о самом тяжелом за время СВО штурме

Герой России Палазник рассказал о самом тяжелом за время СВО штурме

Tекст: Ольга Иванова

Палазник рассказал в интервью ТАСС, что одной из самых сложных операций его подразделения при спецоперации на Украине стал штурм населенного пункта в 2022 году.

По его словам, бой продолжался восемь часов, а антиснайперская группа всю ночь шла к цели, чтобы с рассветом начать штурм.

Палазник отметил, что ключевая задача заключалась в том, чтобы быстро прорваться в центр города, где снайперы заняли позицию на высокой колокольне храма. «Зимнее утро, храм и мои пацаны лежат, снайперы, на колокольне и высматривают противника, наносят по нему огневое поражение», – поделился воспоминаниями Палазник.

В ходе другой операции в первый год спецоперации на Украине, подразделение Палазника добывало важные разведданные с помощью дронов с тепловизорами. Благодаря этим данным российские военные смогли ночью уничтожить колонну вражеской техники. По словам Палазника, его подразделение стало одним из первых, кто применял такие технологии на практике.

