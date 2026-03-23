Появилась запись с мольбами диспетчера перед ЧП с авиалайнером в Нью-Йорке

Tекст: Дарья Григоренко

Запись опубликовало Daily Mail. На записи слышно, как диспетчер отчаянно умоляет экипаж пожарной машины остановиться на взлетно-посадочной полосе, чтобы избежать столкновения с пассажирским лайнером, передают «Аргументы и факты».

По данным издания, пожарная машина изначально получила разрешение выехать на полосу, однако вскоре авиадиспетчеры экстренно приказали как самолету, так и спецтехнике немедленно остановиться. На записи отчетливо слышна прямая речь диспетчера: «Первый грузовик, стоп, стоп, стоп!» – говорит он взволнованным голосом.

После столкновения диспетчер обратился к экипажу лайнера: «JAZZ 646, я вижу, что вы столкнулись с транспортным средством. Просто удерживайте позицию. Я знаю, что вы не можете двигаться. Сейчас к вам подъедут машины». Авиадиспетчеры также сообщили экипажу другого лайнера, Frontier, о закрытии полосы и попросили вернуться на стоянку.

В разговоре с Frontier диспетчер признал: «Да, я пытался с ними связаться. У нас была чрезвычайная ситуация, и я облажался». Экипаж Frontier попытался его поддержать, заверив, что диспетчер сделал все возможное.

Напомним, в понедельник два пилота погибли и более 40 человек пострадали после столкновения пассажирского самолета с пожарной машиной на взлетно-посадочной полосе аэропорта Ла-Гуардиа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал NBC сообщил о гибели обоих пилотов самолета Air Canada Express.

