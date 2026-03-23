Около трети автомобилей в России оказались без ОСАГО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Около трети автомобилей в России в последние годы не имели полиса ОСАГО, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Госавтоинспекции и Банка России. По данным на 1 января 2025 года в стране зарегистрировано 67,5 млн транспортных средств, тогда как число оформленных полисов ОСАГО в 2024 году составило чуть более 44,6 млн. Таким образом, почти 23 млн автомобилей остались без обязательной страховки.

По сравнению с предыдущими годами ситуация изменилась незначительно: на начало 2024 года зарегистрировано 65,7 млн автомобилей, а полисов было оформлено 41,2 млн; годом ранее – 64,5 млн зарегистрированных и свыше 40 млн застрахованных. Закон предписывает наличие ОСАГО для каждого зарегистрированного автомобиля, независимо от интенсивности использования. С марта 2024 года появилась возможность оформления краткосрочного полиса на срок от одного дня до трех месяцев.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, россияне массово отказываются от полисов ОСАГО из-за заниженных выплат. Он сообщил: «Судя по этим официальным цифрам, Российский союз автостраховщиков (РСА) годами замалчивал реальную ситуацию с отказом россиян от полисов ОСАГО, называя гораздо меньшие цифры, чтобы скрыть накопившиеся проблемы». Эксперт считает, что выплаты зачастую не покрывают даже стоимость ремонта в гараже и покупку бывших в употреблении запчастей.

По мнению Шапарина, изменить ситуацию мог бы пересмотр справочников РСА с учетом реальных рыночных цен на детали и работы – это повысило бы привлекательность ОСАГО для автомобилистов. Еще одним возможным шагом может стать внедрение проверки наличия полиса с помощью дорожных камер, однако запуск системы еще не утвержден государственными органами. Если штрафовать водителей без ОСАГО хотя бы раз в сутки, бюджеты владельцев незастрахованных машин могут потерять в общей сложности порядка 19,2 млрд рублей.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафовании водителей без полиса ОСАГО, зафиксированных камерами, не более одного раза в день.