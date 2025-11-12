Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.7 комментариев
Госдума одобрила законопроект об ограничении штрафов за отсутствие ОСАГО
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому водителей, не имеющих полиса ОСАГО, будут штрафовать не более одного раза в день, если нарушение зафиксировано камерами.
Документ, предложенный группой депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, вносит изменения в статью 12.37 КоАП РФ, касающуюся несоблюдения требований об обязательном страховании, передает ТАСС.
Согласно действующей статье, за отсутствие ОСАГО предусмотрен штраф в размере 800 рублей. За повторное нарушение штраф может составить от трех тыс. до пяти тыс. рублей. Законопроектом предлагается дополнить статью примечанием, ограничивающим привлечение к ответственности более одного раза в день при фиксации нарушения камерами два и более раза.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что поправки связаны с разработкой Банком России, Минфином, МВД и Российским союзом автостраховщиков дополнительного механизма контроля за исполнением обязанности по страхованию.
В сентябре в Госдуму внесли законопроект об одном штрафе в сутки за езду без ОСАГО.