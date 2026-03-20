На Ураза-байрам в Австралии мусульмане освистали премьера Альбанезе

Мусульмане Сиднея освистали премьера Альбанезе на Ураза-байрам

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и министр внутренних дел страны Тони Бёрк были освистаны мусульманскими протестующими в мечети Лакембы в пригороде Сиднея во время торжеств в честь праздника Ураза-байрам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал 9news.

Протестующие выкрикивали обвинения в адрес политиков, называя их «сторонниками геноцида» и требуя «убрать их отсюда», а также скандировали «позор» и «бесчестие».

По данным 9news, Альбанезе и Бёрк находились в зале во время выступления, когда к ним подошли протестующие. Несмотря на попытки представителей мусульманской общины успокоить собравшихся, крики продолжались. В результате полиция вывела одного из протестующих, чтобы не допустить развития конфликта.

Инцидент стал отражением существующих разногласий внутри мусульманской общины по вопросу приглашения представителей федеральных властей на религиозные мероприятия. Обострение отношений связано с позицией правительства Австралии по ближневосточным конфликтам, что вызывает недовольство части верующих.

Несмотря на произошедшее, Альбанезе в соцсетях подчеркнул, что для него было честью посетить мечеть Лакембы и принять участие в праздновании Ид-аль-Фитра вместе с тысячами мусульман.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года в Австралии на пляже в Сиднее произошел теракт, в результате которого погибли 12 человек. Позже стало известно, что один из подозреваемых мог изучать религию в исламском центре, связанном с другими мусульманскими организациями в стране.

Ранее власти Австралии запретили мигрантам селиться в двух крупнейших городах государства.