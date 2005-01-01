Австралия запретила мигрантам селиться в двух крупнейших городах страны

Австралийское издание The Sydney Morning Herald утверждает, что власти этой страны одобрили изменения в национальное миграционное законодательство, вводящие для квалифицированных мигрантов запрет на проживание в городах Сидней и Мельбурн в течение первых пяти лет.

Ограничение на проживание в Сиднее и Мельбурне также коснется студентов, прибывающих в Австралию для обучения в вузах или повышения квалификации. Им придется выбирать учебные заведения в других городах страны. Лишь после пятилетнего периода, если программа обучения будет продолжаться, они смогут выбрать в качестве места обучения Мельбурн или Сидней, передает ТАСС.

Кроме того, правительство Австралии решило снизить максимальную ежегодную квоту на прием квалифицированных мигрантов со 160 до 130 тыс. человек в год, сообщает издание.

По словам премьер-министра страны Скотта Моррисона, управление ростом населения Австралии – это политическая задача, которую власти намерены последовательно решать.

«Частью этого решения является создание миграционной программы, удовлетворяющей потребности нашей экономики и учитывающей нужды регионов и потенциал наших городов», – отметил Моррисон во время выступления в торговой палате Австралии в Мельбурне.

Напомним, в минувшую субботу австралийского сенатора Фрейзера Эннинга, который ранее высказался о косвенной вине иммигрантов в теракте в новозеландских мечетях, забросали яйцами.