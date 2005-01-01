В австралийского сенатора бросили яйцо после комментария о стрельбе в мечетях

В Австралии подросток кинул яйцо в сенатора Фрейзера Эннинга, который ранее высказался о косвенной вине иммигрантов в теракте в новозеландских мечетях.

На кадрах видно, что подросток, приблизившись к сенатору, разбивает яйцо о его голову, после Эннинг ударяет молодого человека по лицу и пытается продолжить драку, но их разнимают, передает РИА «Новости», ссылаясь на Twitter журналиста Брайана Тайлера Коэна. Однако сказать точно, что нападение на сенатора связано с его словами, нельзя.

Here's another angle because it's just that important. pic.twitter.com/ELyq0F0tCO — Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) 16 марта 2019 г.

Напомним, Фрейзер Эннинг высказался о стрельбе в Новой Зеландии, в результате которой погибли 50 человек. Сенатор заявил, что причина данной трагедии – иммиграционная программа, которая изначально позволяет мусульманам-фанатикам переселяться в эту страну. Однако некоторое время спустя политик удалил сообщение из Сети.

В пятницу в мечетях Крайстчерча были совершены теракты, 50 человек погибли. Подозреваемые уже задержаны.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что думает по поводу данного теракта политолог Василий Колташов.