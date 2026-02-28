35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.4 комментария
Кувейтские военные пострадали при падении обломков иранских ракет
Трое кувейтских военных получили ранения при падении обломков иранских ракет
При падении обломков иранских ракет на авиабазе Али ас-Салем, где также дислоцированы американские силы, ранены трое кувейтских военнослужащих.
Власти эмирата подтвердили ранение трех солдат в результате падения фрагментов снарядов, запущенных с иранской территории, передает ТАСС.
Согласно официальному заявлению, военные «получили осколочные ранения на авиабазе Али ас-Салем». Известно, что на данной территории также расквартированы американские силы.
В свою очередь министерство здравоохранения Кувейта сообщило о 12 пострадавших на фоне обострения обстановки в ближневосточном регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран выпустил баллистические ракеты по американской авиабазе Али ас-Салем в Кувейте. Тегеран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.
Ранее в субботу Вашингтон и Тель-Авив нанесли серию ударов по иранским объектам.