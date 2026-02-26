Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.3 комментария
Госдума повысила штрафы за нарушение границы
Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях закон, ужесточающий ответственность за незаконное пересечение государственной границы для всех категорий нарушителей.
Парламентарии на пленарном заседании одобрили в окончательном чтении инициативу об усилении санкций за несоблюдение правил прохождения рубежей страны, передает РИА «Новости».
Согласно документу, максимальное взыскание для физических лиц увеличивается с пяти до 25 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф вырастет до 250 тыс. рублей вместо прежних 50 тыс. рублей.
Наиболее суровое наказание предусмотрено для организаций, которым теперь грозит выплата до 2,5 млн рублей. Ранее предельная сумма санкций для юридических лиц составляла 800 тыс. рублей.
До этого в России вступили в силу обновленные правила контроля въезда мигрантов.