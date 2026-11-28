Tекст: Тимур Шайдуллин

Об этом сообщает пресс-служба Федерации настольного тенниса России, передает ТАСС.

Россияне также сыграют против сборных Египта, Тайваня, Румынии, Австралии, США, Польши и Словакии. В другой группе выступят команды Китая, Республики Корея, Франции, Гонконга, Индии, Бразилии, Швеции, Сингапура, Хорватии и Великобритании. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.

Кубок мира пройдет с 29 ноября по 6 декабря. Действующим победителем соревнований является команда Китая. Сборная России впервые примет участие в подобном турнире, в состав команды попали Владимир Сидоренко, Евгений Тихонов, Никита Артеменко, Денис Ивонин, Элизабет Абраамян, Влада Воронина, Мария Тайлакова и Мария Панфилова. Российские спортсмены будут выступать с флагом страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Элизабет Абраамян вышла в финал чемпионата Европы по настольному теннису.

Летом Европейский союз настольного тенниса отменил ограничения для россиян.

Международная федерация настольного тенниса решила допустить российских спортсменов к турнирам с флагом.