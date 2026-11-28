Божко временно возглавил российскую сборную по легкой атлетике

Tекст: Дмитрий Зубарев

Владимир Божко сменил на посту Светлану Абрамову, которая покинула должность по собственному желанию в середине ноября. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

Новому руководителю предстоит координировать работу старших тренеров и выстраивать подготовку команды к главным стартам зимнего и летнего сезонов 2027 года.

До своего назначения Божко работал в сборной с группой выносливости основного состава. Он отвечал за подготовку стайеров и марафонцев, среди которых бронзовый призер чемпионата мира Наталья Цыганова, а также Елена Орлова и Анна Щагина.

Российские легкоатлеты отстранены от международных турниров решением Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). В ответ на отказ организации снять ограничения ВФЛА подала иск в Спортивный арбитражный суд, дата слушаний по которому пока не назначена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Светлана Абрамова покинула пост главного тренера сборной России по собственному желанию.

Также Всероссийская федерация легкой атлетики призвала пересмотреть решение о недопуске российских спортсменов на юношеские Олимпийские игры.

Председатель ВФЛА Петр Фрадков заявил о намерении доказать политизированность решений Всемирной легкоатлетической ассоциации через суд.