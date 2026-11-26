Форвард «Питтсбурга» Малкин вышел на 19-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

В матче против «Калгари», который завершился поражением «Питтсбурга» со счетом 3:6, Малкин забросил шайбу и сделал результативную передачу. Таким образом, россиянин довел число набранных очков в НХЛ до 1 427, обойдя канадца Брайана Троттье, на счету которого 1 425 очков, передает ТАСС.

Восемнадцатое место в списке занимает финн Теему Селянне (1 457 очков), а лучшим бомбардиром в истории лиги является канадец Уэйн Гретцки (2 857 очков).

Евгению Малкину 40 лет, он был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ в 2004 году под вторым номером. Всю карьеру он провел в одном клубе, трижды выигрывал Кубок Стэнли, дважды становился обладателем приза «Арт Росс трофи» и в 2012 году завоевал «Харт трофи». В составе сборной России форвард дважды выигрывал чемпионат мира.

Два очка в матче набрал нападающий «Калгари» Максим Цыплаков. Защитник «Калгари» Ян Кузнецов и его партнеры по команде Айдар Суниев и Матвей Гридин не отметились результативными действиями.

В следующем матче «Калгари» 27 ноября сыграет с «Нью-Джерси», а «Питтсбург» 28 ноября встретится с «Баффало».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поднялся на 21-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ.

Также Малкин отличился заброшенной шайбой в матче против «Колорадо».

Кроме того, российский форвард поднялся на 36-е место в списке лучших снайперов лиги.