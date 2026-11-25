Объем гособязательств Венесуэлы достиг 237,5 млрд долларов

Tекст: Катерина Туманова

Задолженность Венесуэлы сконцентрирована среди небольшого числа кредиторов. Основными обязательствами на уровне центрального правительства являются долг перед Россией в размере 5,1 млрд долларов и Бразилией – 1,1 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ министерства экономики и финансов страны.

Значительная часть двустороннего долга приходится на Китай в рамках совместного фонда с Китайским банком развития и составляет 16,9 млрд долларов. Общий объем двустороннего долга оценивается в 23,3 млрд долларов.

Коммерческие обязательства страны достигли 116,5 млрд долларов, из которых 110,1 млрд приходится на еврооблигации с учетом начисленных процентов.

Нефинансовые обязательства, в основном связанные с государственной нефтяной компанией, составили 67,3 млрд долларов.

На арбитражные долги приходится 26,3 млрд, а многосторонние обязательства перед Межамериканским банком развития и Латиноамериканским банком развития составляют 4,2 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре президент Владимир Путин сообщил о нахождении внешнего долга России на уровне 2,6%.

NYT писала, что США получили более 12 млрд долларов от экспорта ресурсов Венесуэлы.



Вице-президент государственной нефтегазовой компании Пинто Саласар заявил о росте добычи нефти в Венесуэле до 1 млн 252 тыс. баррелей в сутки.