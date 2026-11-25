Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Венесуэла задолжала России более 5 млрд долларов из суммы своего госдолга
Объем гособязательств Венесуэлы достиг 237,5 млрд долларов
Министерство экономики и финансов Венесуэлы опубликовало отчет, согласно которому государственные обязательства страны на конец 2025 года составили 237,5 млрд долларов.
Задолженность Венесуэлы сконцентрирована среди небольшого числа кредиторов. Основными обязательствами на уровне центрального правительства являются долг перед Россией в размере 5,1 млрд долларов и Бразилией – 1,1 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ министерства экономики и финансов страны.
Значительная часть двустороннего долга приходится на Китай в рамках совместного фонда с Китайским банком развития и составляет 16,9 млрд долларов. Общий объем двустороннего долга оценивается в 23,3 млрд долларов.
Коммерческие обязательства страны достигли 116,5 млрд долларов, из которых 110,1 млрд приходится на еврооблигации с учетом начисленных процентов.
Нефинансовые обязательства, в основном связанные с государственной нефтяной компанией, составили 67,3 млрд долларов.
На арбитражные долги приходится 26,3 млрд, а многосторонние обязательства перед Межамериканским банком развития и Латиноамериканским банком развития составляют 4,2 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре президент Владимир Путин сообщил о нахождении внешнего долга России на уровне 2,6%.
NYT писала, что США получили более 12 млрд долларов от экспорта ресурсов Венесуэлы.
Вице-президент государственной нефтегазовой компании Пинто Саласар заявил о росте добычи нефти в Венесуэле до 1 млн 252 тыс. баррелей в сутки.