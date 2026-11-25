Политик Мема осудил визовые ограничения ЕС для спортсменов из России

Tекст: Катерина Туманова

«Еврокомиссар по спорту Микаллеф пытается оправдать запрет на выдачу виз российским спортсменам, заявляя, что Россия использует спорт в качестве пропаганды. Полнейший абсурд! Это те же самые люди, которые считают «Машу и Медведя» угрозой национальной безопасности», – написал Мема в соцсети Х.

Еврокомиссар по спорту Гленн Микаллеф во вторник заявил об обновленных визовых рекомендациях Еврокомиссии. Они предусматривают отказ в выдаче въездных документов гражданам России, использующим национальную атрибутику.

Политик Мема подверг резкой критике инициативу Еврокомиссии и сравнил ее с запретом на Украине мультсериала про Машу и Медведя, признанного там угрозой нацбезопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по спорту Микаллеф выступил против запрета на участие спортсменов из России в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

В понедельник Еврокомиссия предложила запретить россиянам использовать госсимволику на европейских турнирах.

До этого Мема раскритиковал главу МИД Финляндии Валтонен за русофобские заявления в адрес российских спортсменов.