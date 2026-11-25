Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Финский политик назвал абсурдом визовые ограничения российским спортсменам
Политик Мема осудил визовые ограничения ЕС для спортсменов из России
Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал полным абсурдом заявления Европейской комиссии о необходимости визовых ограничений для спортсменов из России из-за использования ими национальной символики.
«Еврокомиссар по спорту Микаллеф пытается оправдать запрет на выдачу виз российским спортсменам, заявляя, что Россия использует спорт в качестве пропаганды. Полнейший абсурд! Это те же самые люди, которые считают «Машу и Медведя» угрозой национальной безопасности», – написал Мема в соцсети Х.
Еврокомиссар по спорту Гленн Микаллеф во вторник заявил об обновленных визовых рекомендациях Еврокомиссии. Они предусматривают отказ в выдаче въездных документов гражданам России, использующим национальную атрибутику.
Политик Мема подверг резкой критике инициативу Еврокомиссии и сравнил ее с запретом на Украине мультсериала про Машу и Медведя, признанного там угрозой нацбезопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по спорту Микаллеф выступил против запрета на участие спортсменов из России в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
В понедельник Еврокомиссия предложила запретить россиянам использовать госсимволику на европейских турнирах.
До этого Мема раскритиковал главу МИД Финляндии Валтонен за русофобские заявления в адрес российских спортсменов.