Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?12 комментариев
Созданный ИИ образ Маслякова стал ведущим юбилейной игры КВН
Юбилейная игра КВН, посвященная памяти многолетнего ведущего проекта Александра Маслякова, прошла в среду в Государственном Кремлевском дворце в Москве, ее ведущим стал созданный с помощью искусственного интеллекта цифровой образ Маслякова.
Цифровой образ телеведущего показали на большом экране в привычном для зрителей виде – за трибуной. Он объявлял команды и обращался к участникам и зрителям, передает РИА «Новости».
«60 лет для телевизионной программы – это случай совершенно уникальный, особенно в нынешнем мире, когда популярность, порой, длится всего лишь несколько часов, а то, что мы с вами будем смотреть, все чаще определяют алгоритмы. И, конечно, вся эта история была бы совершенно другой без одного единственного человека – моего отца Александра Васильевича Маслякова», – сказал Александр Масляков-младший, отметив, что юбилейная игра стала возможностью собрать людей, которых объединил КВН, вспомнить прошлое и заглянуть в будущее.
На сцену Кремлевского дворца вышли полюбившиеся зрителям команды «Уральские пельмени», «Нарты из Абхазии», «Сборная Москвы», команда КВН Белорусского государственного университета, «Азия Микс», «Сборная 90-х», «Сборная Донбасса», «СОК», «Лица уральской национальности» (ЛУНа), сборная Республики Татарстан «Четыре татарина», «Русская дорога», «Сборная РУДН», «Вятка», «Детская сборная КВН Первые», «Флэш-Рояль».
В жюри юбилейной игры вошли певец Стас Михайлов, актер Михаил Боярский, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Леонид Якубович, врач и телеведущая Елена Малышева, хоккеист Владислав Третьяк, телеведущая Яна Чурикова и композитор Игорь Матвиенко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Масляков ушел из жизни в сентябре 2024 года.
За годы своей жизни Масляков получил множество наград, стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Он также основал творческое объединение «АМиК», которому принадлежит КВН.
Летом на Троекуровском кладбище в Москве похоронили режиссера программы КВН Светлану Маслякову.