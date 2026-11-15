Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.0 комментариев
Фигурист Лазарев победил на пятом этапе Гран-при России в Омске
Фигурист Лазарев стал победителем пятого этапа Гран-при России в Омске
Российский фигурист Лев Лазарев одержал победу на пятом этапе серии Гран-при России в Омске.
По итогам двух выступлений спортсмен набрал 288,60 балла, сообщает РИА «Новости».
Второе место занял Марк Кондратюк с результатом 282,88 балла. Третьим стал Николай Угожаев, набравший 271,71 балла.
Соревнования пятого этапа Гран-при России завершатся в воскресенье произвольными программами в парном катании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Лазарев захватил лидерство в соревнованиях мужчин-одиночников после короткой программы на этапе Гран-при России в Омске.
В среду соревнования юниоров на этапе Гран-при в Омске отменили из-за угрозы атаки беспилотников.
На прошлой неделе Кондратюк одержал победу на четвертом этапе Гран-при России в Екатеринбурге.